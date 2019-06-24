 Ирина Геращенко в ПАСЕ: Россия не выполнила ни одного требования, ее возвращение в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе партии.

"Вооруженная агрессия России продолжается уже 5 лет. Результат - около 13 тысяч убитых, 30 тысяч раненых, сотни заложников и политзаключенных Кремля. С начала российской агрессии Ассамблея приняла десятки резолюций, однако, РФ не выполнила ни одной из них. Ассамблея осудила незаконный референдум в Крыму, призвала прекратить преследование крымскотатарского народа и предоставить полный доступ миссии ОБСЕ ... Не выполнено ", - акцентировала политик.

"Ассамблея осудила невыполнение Россией минских соглашений, призвала прекратить огонь и освободить всех заложников и политзаключенных, а также в сотрудничестве с МККК провести поиск пропавших без вести ... Не выполнено", - отметила Геращенко.

Политик в который раз отметила, что количество политзаключенных Кремля составляет около 100 человек и десятков заложников из оккупированного Донбасса. Все они содержатся в полной изоляции, без разрешения на переписку или посещения структурами МККК, другими международными организациями

"Кремль продолжает незаконно удерживать Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба и других", - отметила она.

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Также во время выступления Ирина Геращенко обратила внимание на резолюцию №2259 с требованием к России разблокировать судоходство, освободить 24 украинских моряка. И констатировала, что РФ вопреки решению Международного трибунала ООН по морскому праву до сих пор незаконно удерживает украинских военных.

"В письмах, которые я получила от наших моряков из Лефортово, они благодарят миру за борьбе, ждут освобождения и пишут, что свобода не ограничивается тюремными стенами. Но почему тогда совесть ограничивается стенами этого зала? ", - отметила Геращенко.

"В рамках работы гуманитарной группы в Минске мы десятки раз призвали российскую сторону освободить пленников, однако Россия занимает деструктивную позицию. Российская Федерация не выполнила никаких резолюций, принятых Ассамблеей", - подчеркнула парламентарий.

Резюмируя, член партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сказала: "Вместе с тем, ценой разрушения ценностей и принципов и механизмов влияния Совета Европы обсуждается вопрос предоставления индульгенции России за все совершении ею преступления. Мы не будем голосовать за такие решения и призываем коллег не заниматься фарисейством. И защитить фундаментальные ценности Совета Европы".

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