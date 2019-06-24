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 Ирина Геращенко в ПАСЕ: Россия не выполнила ни одного требования, ее возвращение в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы

"Европейская Солидарность" будет защищать фундаментальные ценности Совета Европы - об этом во время своего выступления на дебатах ПАСЕ заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады, член партии Ирина Геращенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе партии.

"Вооруженная агрессия России продолжается уже 5 лет. Результат - около 13 тысяч убитых, 30 тысяч раненых, сотни заложников и политзаключенных Кремля. С начала российской агрессии Ассамблея приняла десятки резолюций, однако, РФ не выполнила ни одной из них. Ассамблея осудила незаконный референдум в Крыму, призвала прекратить преследование крымскотатарского народа и предоставить полный доступ миссии ОБСЕ ... Не выполнено ", - акцентировала политик.

"Ассамблея осудила невыполнение Россией минских соглашений, призвала прекратить огонь и освободить всех заложников и политзаключенных, а также в сотрудничестве с МККК провести поиск пропавших без вести ... Не выполнено", - отметила Геращенко.

Политик в который раз отметила, что количество политзаключенных Кремля составляет около 100 человек и десятков заложников из оккупированного Донбасса. Все они содержатся в полной изоляции, без разрешения на переписку или посещения структурами МККК, другими международными организациями

Ирина Геращенко в ПАСЕ: Россия не выполнила ни одного требования, ее возвращение в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы 01

"Кремль продолжает незаконно удерживать Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба и других", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство европейцев говорят страшные вещи о том, что санкции против РФ себя не оправдали. Это Страсбургский сговор, - Геращенко о ситуации в ПАСЕ

Также во время выступления Ирина Геращенко обратила внимание на резолюцию №2259 с требованием к России разблокировать судоходство, освободить 24 украинских моряка. И констатировала, что РФ вопреки решению Международного трибунала ООН по морскому праву до сих пор незаконно удерживает украинских военных.

"В письмах, которые я получила от наших моряков из Лефортово, они благодарят миру за борьбе, ждут освобождения и пишут, что свобода не ограничивается тюремными стенами. Но почему тогда совесть ограничивается стенами этого зала? ", - отметила Геращенко.

"В рамках работы гуманитарной группы в Минске мы десятки раз призвали российскую сторону освободить пленников, однако Россия занимает деструктивную позицию. Российская Федерация не выполнила никаких резолюций, принятых Ассамблеей", - подчеркнула парламентарий.

Резюмируя, член партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сказала: "Вместе с тем, ценой разрушения ценностей и принципов и механизмов влияния Совета Европы обсуждается вопрос предоставления индульгенции России за все совершении ею преступления. Мы не будем голосовать за такие решения и призываем коллег не заниматься фарисейством. И защитить фундаментальные ценности Совета Европы".

Также читайте: "Шансы значительные", - Климкин о вероятности возвращения РФ в ПАСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3133994
 
   
 Топ комментарии
 
Ирина Геращенко в ПАСЕ: Россия не выполнила ни одного требования, ее возвращение в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы - Цензор.НЕТ 4948 Nuss PavloЗеленський має відкинути не здорові амбіції та негайно запросити на консультації українську делегацію в ПАРЄ аби прияняти участь в розробці плану недопущення повернення Росії до ПАРЄ.
На мій погляд, до консультацій необхідно долучити й висококваліфікованого міжнародника, Президента Порошенко, який має і вплив і авторитет в ЄС.
Наразі, наші політики - дипломати, серед яких й члени команди П. Порошенка, самотужки, фактично, без допомоги нового глави держави, б'ються за ЄС і Україну разом взятих.Інакше...
"Якщо Росію повернуть в ПАРЄ - це стане першим серйозним провалом президента Зеленського на зовнішньо-політичному фронті. І нам від цього невесело" .
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Здесь она правильно сказала, потому что правда за Украиной, а пасе становится бл.ю
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покакал? молодец, зебылам положено ипражняться, а то гавно полностью поглотит мозг
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Еще Ванга предрекала, что ЕС падет из-за политической корупции, а Украина , Польша и Прибплтийские страны создадут новый Европейский союз к которому присоединятся многие страны.
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БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО УВИДЕТЬ ТАКОЕ НА СВОЕМ ВЕКУ.
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Я наверное тебя огорчу, но то был спецвыпуск квартала95 и бабка просто стебалась над 73мя процентами зрителей.
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Все эти евро барыги лишь ждали сигнала, когда придет мальчик и тихо сдаст Украину.
Сдал-принял = все функции пацанчика "на один срок"
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...а какой СПРОС с мальчика ???? он же МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК !!!
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Да уж, с такими "друзьями" и врагов не надо.
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после гастролей Клована по Европе Великобритания,Франция и Германия решили что нужно возвращать Россию в ПАРЄ, снимаю шляпу зебилы,аплодирую вам стоя !
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Соя какая ты тупая, об этом говорили еще зимой, а голосование министров было весной.
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Зебилоид, они об єтом говорили еще в 2015. Но при Порошенко ссались, а зеленое ничто просто слилось...
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Бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вменяют в США нарушение специального федерального закона об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, пишет ZN.UA.

Закон The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) предусматривает расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и организованных преступных группировок, которые не принимают непосредственного участия в махинациях
🤔
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73% населения Украины устали от войны, они выбрали пустое место, которое прямо или криво перед выборами говорило, что войну нужно остановить любой ценой. Зачем тепеть Европе впрягаться ? Вы что совсем идиоты ? Не зря украинцы постоянно в истории теряют свою страну , не зря.
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Я говорил буду говорить.Нам по хрен должно быть на всех.Особенно на продажную шлюху Европу !Нам нада быть таким как Израиль !Давать всем по зубам хоть европе хоть путинским ублюдкам.Страна должна быть молотом которым зашибет любого.
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А 73 процента куда девать?
Они не могут быть молотом.
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ты НАИВНЫЙ !!!! ты хочешь чтобы ВСЕ БЫЛИ как ИЗРАИЛЬ или как ГЕРМАНИЯ , ЯПОНИЯ ??? братан , в мире тоже ДОЛЖЕН быть ГОНДУРАС и УКРАИНА !!!
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Согласен. Нужно ввести всеобщую трудовую повинность, 12 ти часовой рабочий день, 6 ти дневную рабочую неделю, отпуск...да что тот отпуск,вот когда страна станет "на ноги" вот тогда можно будет недельку отдохнуть...Личный транспорт - в пользование государству, каждое воскресенье проводить 8 ми часовые лекции о Израильском "чуде" - только так.
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смотри сколько у тебя лайков )))) вот и ВСЁ !!! всем НАСРАТЬ , а кому было не ОДИНАКОГО того убили !!!
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......и ради чего ???? ради 73 % себе ЛОБ подставлять ???? а когда ПОСТРОИШЬ придет на выборах очередной ЛОХ и все ПРОСРЕТ !!!! нет РЕБЯТА , СТОЯТЬ за Украину должен и мал и стар и муж. и женщина и тогда придет ПОБЕДА !!!! а когда одни ВОДКУ -БАБ .....т , а другие в ОКОПАХ победы НЕ БУДЕТ !!!
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Пусть россия ничего не выконала, зато прахоботы просрали все. Ира, иди в спортзал, тётьки с пузом и сиськами-висячкам не в тренде.
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ценности европы : лес , пушнина , дёготь ...
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Если Россия не выполняет решения ПАСЕ, то зачем её там держать и зачем вообще ПАСЕ?, Получается только ради понтов, видимости правосудия и взносов.
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Вот это и есть "заслуга" Президента Зеленского. Самая прямая заслуга. Его одна из двух, основных обязанностей по Конституции Украины, не бегать по фонтанам, не переезжать из одного здания в другое, и даже, о чудо(!), оказывается не садить оппонентов, а отвечать за внешнюю политику и оборону страны.
Оказывается, тут нужны: знание, опыт, ответственность, понимание ситуации в стране и мире, умение отстаивать интересы страны, и идти на определенные компромиссы, доносить свою позицию, и отстаивать ее. Одним словом - дипломатия. Это вам не рожи кривлять, и чл**ом на фортепиано играть. Первые дни и провал по внешней политике.
Печально, но ожидаемо, для любого адекватного человека.
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ГЕРАЩЕНКО ОТЛИЧНО ЗНАЕТ: НИКТО ЕЕ СЛУШАТЬ В ПАСЕ - НЕ БУДЕТ

НО ОНА ТУДА ПОЕХАЛА

А ПОЕХАЛА ОНА ТУДА ПЕРЕД САМЫМИ ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ, РАДИ СОБСТВЕННОГО ПИАРА и ЕВРОГЕЙСКОЙ ПАРТИИ КУДА ОНА ВХОДИТ.
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А ты, *****, в любом выступлении видишь "собственный пиар", да? К твоему ***** ты тоже такой подход практикуешь? И к имбецилу Зеле? До чего тупые уроды нынче работают в Ольгино...
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Европейские ценности на то и европейские, чтобы европа определяла, что сегодня европейские ценности, а что нет. А мы как всегда лохи, которые вместо суверенитета отстаивают ценности нового Союза. Видать без Союза уже никак не мыслим своего существования.....
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а не может вот тот "народ" который сам всего добился (и безвиза и ассоциации) подсуетиться и прижать евроблядей? а то чего то распоясались.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко в ПАСЕ: Россия не выполнила ни одного требования, ее возвращение в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы
 
 
 
 
 
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