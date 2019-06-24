 Ирина Геращенко в ПАСЕ: Россия не выполнила ни одного требования, ее возвращение в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе партии.
"Вооруженная агрессия России продолжается уже 5 лет. Результат - около 13 тысяч убитых, 30 тысяч раненых, сотни заложников и политзаключенных Кремля. С начала российской агрессии Ассамблея приняла десятки резолюций, однако, РФ не выполнила ни одной из них. Ассамблея осудила незаконный референдум в Крыму, призвала прекратить преследование крымскотатарского народа и предоставить полный доступ миссии ОБСЕ ... Не выполнено ", - акцентировала политик.
"Ассамблея осудила невыполнение Россией минских соглашений, призвала прекратить огонь и освободить всех заложников и политзаключенных, а также в сотрудничестве с МККК провести поиск пропавших без вести ... Не выполнено", - отметила Геращенко.
Политик в который раз отметила, что количество политзаключенных Кремля составляет около 100 человек и десятков заложников из оккупированного Донбасса. Все они содержатся в полной изоляции, без разрешения на переписку или посещения структурами МККК, другими международными организациями
"Кремль продолжает незаконно удерживать Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба и других", - отметила она.
Также во время выступления Ирина Геращенко обратила внимание на резолюцию №2259 с требованием к России разблокировать судоходство, освободить 24 украинских моряка. И констатировала, что РФ вопреки решению Международного трибунала ООН по морскому праву до сих пор незаконно удерживает украинских военных.
"В письмах, которые я получила от наших моряков из Лефортово, они благодарят миру за борьбе, ждут освобождения и пишут, что свобода не ограничивается тюремными стенами. Но почему тогда совесть ограничивается стенами этого зала? ", - отметила Геращенко.
"В рамках работы гуманитарной группы в Минске мы десятки раз призвали российскую сторону освободить пленников, однако Россия занимает деструктивную позицию. Российская Федерация не выполнила никаких резолюций, принятых Ассамблеей", - подчеркнула парламентарий.
Резюмируя, член партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сказала: "Вместе с тем, ценой разрушения ценностей и принципов и механизмов влияния Совета Европы обсуждается вопрос предоставления индульгенции России за все совершении ею преступления. Мы не будем голосовать за такие решения и призываем коллег не заниматься фарисейством. И защитить фундаментальные ценности Совета Европы".
Сдал-принял = все функции пацанчика "на один срок"
Закон The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) предусматривает расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и организованных преступных группировок, которые не принимают непосредственного участия в махинациях
🤔
Они не могут быть молотом.
Оказывается, тут нужны: знание, опыт, ответственность, понимание ситуации в стране и мире, умение отстаивать интересы страны, и идти на определенные компромиссы, доносить свою позицию, и отстаивать ее. Одним словом - дипломатия. Это вам не рожи кривлять, и чл**ом на фортепиано играть. Первые дни и провал по внешней политике.
Печально, но ожидаемо, для любого адекватного человека.
НО ОНА ТУДА ПОЕХАЛА
А ПОЕХАЛА ОНА ТУДА ПЕРЕД САМЫМИ ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ, РАДИ СОБСТВЕННОГО ПИАРА и ЕВРОГЕЙСКОЙ ПАРТИИ КУДА ОНА ВХОДИТ.