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Все про:Геращенко Ирина (1401) ПАСЕ (1312)

 Большинство европейцев говорят страшные вещи о том, что санкции против РФ себя не оправдали. Это Страсбургский сговор, - Геращенко о ситуации в ПАСЕ

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила о том, что пророссийское лобби в ПАСЕ пытается снять санкции против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Трудно идут дебаты в Страсбурге. 68 депутатов записались на выступления. Большинство европейцев говорят страшные на самом деле вещи. Мол, санкции против РФ себя не оправдали, СЕ и ПАСЕ - не должны заниматься вопросами безопасности или защиты территориальной целостности, это не наши задачи и компетенции, мы не должны заниматься решением внутренних конфликтов между странами - членами нашей организации, мы должны заботиться о будущем нашей организации и требовать уплаты от РФ взноса, деньги - это очень важно, самое важное, мы должны подумать о россиянах, а не российской власти, и защитить право россиян на защиту в ЕСПЧ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко

А чем же тогда должен заниматься СЕ, если не безопасностью, правами человека, уважением к территориальной целостности и суверенитету стран-членов? О прощении России сладко поют и некоторые депутаты из Нидерландов ...., как они будут смотреть в глаза родственникам погибших с рейса МН17? Это европейский мастер-класс с фарисейства и попытки оправдать измену принципам различными красивыми словами, на разных языках, но от этого не менее отвратительными.

Я горжусь своими коллегами. Которые чуть ли не единственные в этом зале называют вещи своими именами. Что это предательство. Это индульгенция на убийство. Что украинцы, наша страна подарила Европе мир, противостоя эти 5 тяжелых лет агрессору, а им плевать на наши жертвы. Мы вспоминаем убитых, раненых, заложников, моряков, узников, мы говорим европейцам об их ответственности и стыде, о двойных стандартах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ

Алексей Гончаренко и Елена Сотник процитировали сегодняшнюю статью в "Le Monde", где речь идет о русском шпионе, который работал генконсулом в Страсбурге и имел полный доступ в офис Генсека СЕ Янгланда, ко всем официальным документам организации. Янгланд на это больно среагировал. Но правда в том, что Россия уже пустила свои щупальца слишком глубоко, и мы чувствуем, как метастазы страшной болезни уничтожают СЕ. Был Мюнхенский сговор, мы являемся свидетелями Старсбурского заговора европейцев. Стыдно за каждого, кто пытается оправдать этот позор. Мы, украинская делегация, не станем это оправдывать. Эти 5 лет мы действительно держали оборону, за нами был Президент, был МИД, была АП. Сегодня мы слабее. И это первая ласточка. Возвращение российской делегации в ПАРЕ - начало. Следующее - это отмена санкций в ЕС. Похоже, Европа к этому готова, а Германия, Франция, Италия, которые оправдывают сегодняшний позор в Страсбурге - тоже найдут красивые слова это оправдать в декабре.

И благодарим каждого грузину, представителю стран Балтии, британцам, которые вместе с нами бьются и называют вещи своими именами - что это заговор и измена, что речь идет о финансировании СЕ ценой уничтожения демократии".

Также смотрите: Вся полнота "радости" европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ‬: под стенами Ассамблеи выставили "антипутинские" картины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3133993
 
   
 Топ комментарии
 
Єврошлюхи дочекаються, коли російський лапоть пройдеться їхніми землями.
Будуть вам і гроші і ваші хвальоні свободи з правами.
Ідійоти !
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21 квітня 2019 року 73% ідіотів вщент зруйнували імідж та знищили політичну репутацію України-ось відповідь Європи.
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гейропа-вона і в африці гейропа.(Содом і Гомора).
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дно, це обсяги торгівлі між Україною та агресором.
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президент і свита молоді, тільки вчаться....зате потім, як стартануть...і через роки стане краще, десь так, як при пізньому гройсмані
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саме так вони і кажуть...буде погано, але через 2 роки стане краще)
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бери вище: український федеральний округ...або ще вище - аж 2 українських федеральних округи
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Я давно говорил, что нынешний формат взаимодействия с ЕС убыточен для Украины. Наи нухно выкинуть монополистов,ока они не выкинули нас.
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Зажранная Европа показала своё сытое пивное пузико. Надеюсь, что ***** их посадит на диету, как адик в своё время. Евреи будут первыми, обычно с них всё начинается, избранный народ же.
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_Евреи могут превратить европейскую часть рашки в необитаемую зону. У них есть чем, и есть воля к самозащите. Чего нельзя сказать про евротолерастов.
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а чем занималась шоколадная шобла последние 5 лет? клянчила у Европы денег и в открытую торговала с агрессором..надоели мы им
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На випадок, коли ЄС зніме санкції з кацапії і/чи коли кацапія за мовчазною згодою ЄС зупинить транзит газу через Україну, українцям треба підготувати диверсійні ґрупи, спроможні висадити в повітря альбо іншим чином знищити "Північні потоки", а ще краще - "Північні потоки" разом із німецькими терміналами. Природньо, це треба зробити на засаді "настамнєт". Ідеальною тут була б "техногенна катастрофа".
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ответственным за выполнение назначаем тебя..иди взрывай, таварищ! Большинство европейцев говорят страшные вещи о том, что санкции против РФ себя не оправдали. Это Страсбургский сговор, - Геращенко о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1789
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Да здесь всё просто - никто Зеленского и находящуюся на подходе "Слугу народа" всерьёз не воспринимает, ни Россия, ни внутриукраинская пятая колонна, ни Европа. Соответствующее и отношение к Украине - никто из врагов и союзников не верит, что Украина теперь будет способна противостоять Путину, держать удар, отстаивать свои национальные интересы.
Так что пошли следствия смены власти, хреновые, прямо скажем следствия.
А Зеленскому, как видим, пофиг.
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Соло, нєхер було Баризі розвивати торгівлю з партньорами з-за поребрика, закликаючи Європу до посилення санкцій. Європа не Московія, там стільки йолопів нема.
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Лицемірним баригам треба було показати приклад, як треба вводити справжні, а не фейкові санкції проти друзів пукіна, припинити торгівлю з окупантом і кришування бізнесу і банків кремлівських олігархів в Україні під час війни
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ВСЁ ПРАВИЛЬНО ССЫКЛИВЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ ГОВОРЯТ. ЭТИ САНКЦИИ ПРЕСЛЕДУЮТ КАКИЕ ЦЕЛИ? ВОЗВРАТ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЕ.
ЕСЛИ ЖЕ 5 ЛЕТ САНКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ, А ТЕРРИТОРИИ НЕ ТО ШО НЕ ВЕРНУЛИСЬ, НО ЭТОМ ВОР ДАЖЕ НЕ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ, ТО МЕРЫ СЕБЯ НЕ ОПРАВДЫВАЮТ.

ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО ССЫКЛИВАЯ ЕВРОПА ХОЧЕТ ВООБЩЕ ИХ ОТМЕНИТЬ. А ЕСЛИ БЫ ГЕРМАНИЯ НАШЛА СВОИ ДАВНО ПОТЕРЯННЫЕ ЯЙЦА И ОБЪЯВИЛА "НЕ БУДЕТ НИКАКОГО СП-2, ПОКА НЕ ВЕРНЕТЕ КРЫМ И НЕ СВАЛИТЕ ОТТУДА И С ДОНБАССА!", ОТРУБИЛИ СВИФТ, ВВЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ НА ВИЗИТЫ И БЛОК СЧЕТОВ ВСЕЙ РУКОВОДЯЩЕЙ ВЕРХУШКИ ********* И КОНКРЕТНО ПРОТИВ ПУТЛЕРА - ВОТ ТОГДА ОНИ ЗАШЕВЕЛЯТСЯ И САНКЦИИ БУДУТ ДЕЙСТВУЮЩИМИ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ.

А НЕ ВОТ ЭТИ ВОТ МЕРЫ ТИПА "МЁРТВОМУ ПРИПАРКИ".
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Федя, думал? Соромлюся запитати... чим ти думав?
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Только США могут помочь Украине.
Европа - это немощное отмирающее недоразумение. Сильная Украина должна заручиться поддержкой из-за океана и все эти Франции и Германии нах посылать.
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Сильная Украина и Зеленский президент - вещи несовместимые.
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Хорошо хоть с Петром пять лет сильными побыли. Будет что вспомнить. Все это невпыннэ, ришучэ и потужнэ "жыття по новому".
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Согласен. Клоуна президентом Украины не рассматриваю. Это временное недоразумение.
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сговор это мародер лолита торгующий с врагом и вся его шайка против украинцев. так что ирка свободна оценка двойка
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Один умный человек сказал : Не дружите никогда с Европой, дружите всегда с Америкой. Европа ляжет под всех. Европа наезды делает на Израиль, когда он себя защищает, в Европе беженцы уже больше привилегий или на уровне чем у граждан этой Европы
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геть захланнну Європу, дайош Омерику. Слава невігласам!
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Хто рятує кацапстан від санкцій? Сальдо України негативне, ми менше продаємо на ерефію ніж купуємо ця торгівля вигідніше кацапам. (імпорт з кацапстана за 2018 рік 8,4 млрд доларів)
Большинство европейцев говорят страшные вещи о том, что санкции против РФ себя не оправдали. Это Страсбургский сговор, - Геращенко о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7367

Большинство европейцев говорят страшные вещи о том, что санкции против РФ себя не оправдали. Это Страсбургский сговор, - Геращенко о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7030
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Ага,последних две тысячи лет,все время так и было.Это они ещё не начали и себе кусок от Украины отрывать.
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Індульгенція європейців Адольфу Гітлеру на анексію Австрії та Чехії дали поштовх для Другої Світової війни. П'ять років війни з РФ і близько 13 тисяч загиблих українців нічого не означають для європейців. Вони готові повернути РФ в ПАРЄ. Історія повторюється? Європа на порозі чергової війни з переділом кордонів. На очах знищуються цінності післявоєнного устрою Європи ХХ століття.
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Проблема в тому що, Європі нічого особливого не загрожує з боку ерефії. Поки що.
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Європа тоді думала, що і від Гітлера ім нічого особливого не загрожує. Чемберлєн і Деладьє "привезли мир" в своі краіни.
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Так все-таки , что им конкретно угрожает кроме произвольных исторических параллелей, чего они все-таки конкретно не видят, откройте им глаза.
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Им угрожает **@н@т с ядерным оружием. И по ихнему (европейскому) поведению видно, что они найдут сто и одну причину своему капитулянтскому поведению. Россия не меняется и не выносит уроков из истории. Для того, чтобы увидеть, что она собирается делать, достаточно посмотреть, что она делала хотя бы на протяжении последних 100 или 200 лет.
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и что, все-таки, они должны увидеть в эти 100-200 лет? по итогу живут себе независимо и хорошо, что конкретно должно их напрячь, чего они не видят, ну кроме опять же ссылок на старые истории? они же, получается, явно чего-то не видят?
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Мало того, что санкции против РФ себя не оправдали, так они ещё и сплотили россию вокруг путина.Запад ожидал, что если жизнь россиян ухудшится на пару процентов, то народ сметёт власть. А получилось совершенно наоборот. Не учли они загадочный российский менталитет. В россии благодаря санкциям, внутренняя реальная оппозиция стала восприниматься как вражеская, народ мобилизовался приготовился к блокаде, обороне, и морально и материально. Что то не то делается в мире.
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СОГЛАСЕН. ЭТО ПОХОЖЕ НА НЕПРАВИЛЬНО ВЫБРАННУЮ МАЛУЮ ДОЗУ ЛЕКАРСТВА. ЕСЛИ ДОЗЫ НЕДОСТАТОЧНО - ВИРУС НЕ УБИВАЕТСЯ, А "ПРИВЫКАЕТ" К ЛЕКАРСТВУ, И В ИТОГЕ СТАНОВИТСЯ СОВЕРШЕННО НЕВОСПРИИМЧИВ.
ПРОСТО В ЕВРОПЕ НЕ ИДИОТЫ ВРОДЕ КАК. НЕУЖЕЛИ ЭТО НЕ ПРИХОДИЛО ИМ В ГОЛОВУ? Большинство европейцев говорят страшные вещи о том, что санкции против РФ себя не оправдали. Это Страсбургский сговор, - Геращенко о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9257
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Выход вижу только один-слать все на*уй с их озабоченностями и восстанавливать ядерное оружие. А для начала перекрыть российский газ в европу по окончании контракта и пусть сами чешутся
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У лютому 2014 треба було перекривати. Зараз вже піздно.
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и направление ветров перекрыть в Европу чтобы задохнулись эти кляти подкацапники
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Ну да, ядреную бомбу сделать это ш как на забор п@ссать. Завтра сделаем
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Снятие санкций - это реакция Запада на пятилетнюю импотенцию гнойсманов и парашенок в желании побороть коррупцию и проводить, а не имитировать эффективные реформы. Европа из-за санкций теряет кучу бабла нв фоне нарастающего торгового оборота Украины с пар@шей. И не надо валить это на действующего президента.
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У меня ощущение,что разговор идет с полными имбицилами. Сколько лет вам надо ,чтобы понять,что не Петя теперь занимается этими вопросами? Что теперь все претензии к вам и вашему выбору? Что должность Президента это не шаурма в инстаграмме и не беганье через фонтаны,не новый офис а ночные переговоры с серьезными политиками в европе? А кропотливая,ответственная КАЖДОДНЕВНАЯ работа по поиску хоть каких то союзников против серьезного врага? Привыкайте к мысли,что вам придется персонально отвечать за последствия вашего выбора. И все претензии теперь в администрацию вашего преЗЕдента.
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Вот и надо строить своё и не быть членом клуба проституток. Надо найти золотую середину. Жаль ,что ума на это не хватит. Продажность нынче в цене.
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Те санкции ЕС, которые действуют против РФ, не принимались и не могут приниматься в ПАСЕ. Во-первых, ПАСЕ не уполномочен на такие санкции в принципе, во-вторых, ПАСЕ - это парламентская ассамблея Совета Европы - то есть всех европейских стран, а не Евросоюза. ПАСЕ принимает декларативные резолюции, потому что ПАСЕ - это исключительно консультативный орган. Санкции ПАСЕ, о которых идет речь, это лишение РФ права голосовать на заседаниях ПАСЕ. Возвращение права голоса (без этого РФ не хочет возвращаться в ПАСЕ, а ушла она сама, ее не выгоняли) не закрывает санкции ни ЕС, ни США, ни Канады... потому что ПАСЕ ни к США, ни прямо к ЕС отношения не имеет. Но для РФ это важно как хоть какая-то победа, чтобы получить информационный повод говорить о победе.
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и тебя там унизили, ну сочувствую, но ты не горуй, эти унизители не гейи а просто руцкявые питарасы.
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Короче,пусть к себе во Францию,Италию,Нидерланды зовут всех кацапов,чтобы и у них настал "русский мир",чтоб на себе прочувствовать эту западу.
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красиво говорит, но ведь опровергнуть это всё можно одним шёлком пальців, раз и всё, мы поддерживаем мнение большинства граждан Украины - а то что у вашей комиссии не совпадает мнение с большинством, тоисть зебилов, - это чистоваша установка опозыции им от вас и не более.
Так что всё идёт в соответствие с вашим голосованием, разве не прикольно? по мне то прикольно и будет ещё - вас надо лечить через потери и страдания, до того, пока вернётся ум в русло свободы.
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Следующий этап Страсбургского сговора, введение санкций против Украины.
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против карателей и бандеровских фошиздов - ведь показывает вам, мы тоже можем прикольно голосовать, так что, будет ещё прикольных голосовании, это вы и заслужили - только посмотрим кто будет в проигрыше, но точно знаю, не мы.
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Европа полностью потеряла права поучать кого-либо демократии и обвинять кого-либо в коррупции. Приняв позицию "нам важно бабло, а там хоть трава не расти!" они полностью уничтожили то, что называлось гуманитарно-правовой и демократической базой Западного мира. Европа полностью сдулась, и после пары лет игры в отстаивание принципов наконец расслабилась и в-открытую признала что принципы им похрен и что они предпочитают пилить бабло с мокшанскими гэбешниками.
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руцкое животное, ты глуп как зверьё, так что промолчал бы, то за умного б сошёл.
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Россия - это мощный источник ресурсов для Европы , об надо было знать , когда вводили санкции против неё , в итоге эти санкции для России оказались , как укус комара .
Как Украина , входящая в пятёрку ядерных держав , могла отказаться от этого сдерживающего оружия от любого врага ???
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укус комара, идрену мать, то комар перенёс малярию и рашка уже не выкарабкаться и сдохнет зараза, придётся ей разделиться на части.
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RedWhite_heart‏ @RedWhite_heart 23 июн.

Подивився серіал Роки (Years and yeads) 2019, Англія.
Це канєшно разрив шаблонов. Зєлєбоби в Англії теж є.
Хтось уже казав, що з приходом цифрової ери до влади можуть приходити ну геть покидьки.
Але ж Happy and !)
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Так у чому проблема? Московія туди - Україна звідти. тім більше, що користі з неї нуль.
Хоча, одна проблема є - це ж скільки блазнів синекури позбавляться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинство европейцев говорят страшные вещи о том, что санкции против РФ себя не оправдали. Это Страсбургский сговор, - Геращенко о ситуации в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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