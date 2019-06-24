 Большинство европейцев говорят страшные вещи о том, что санкции против РФ себя не оправдали. Это Страсбургский сговор, - Геращенко о ситуации в ПАСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Трудно идут дебаты в Страсбурге. 68 депутатов записались на выступления. Большинство европейцев говорят страшные на самом деле вещи. Мол, санкции против РФ себя не оправдали, СЕ и ПАСЕ - не должны заниматься вопросами безопасности или защиты территориальной целостности, это не наши задачи и компетенции, мы не должны заниматься решением внутренних конфликтов между странами - членами нашей организации, мы должны заботиться о будущем нашей организации и требовать уплаты от РФ взноса, деньги - это очень важно, самое важное, мы должны подумать о россиянах, а не российской власти, и защитить право россиян на защиту в ЕСПЧ.
А чем же тогда должен заниматься СЕ, если не безопасностью, правами человека, уважением к территориальной целостности и суверенитету стран-членов? О прощении России сладко поют и некоторые депутаты из Нидерландов ...., как они будут смотреть в глаза родственникам погибших с рейса МН17? Это европейский мастер-класс с фарисейства и попытки оправдать измену принципам различными красивыми словами, на разных языках, но от этого не менее отвратительными.
Я горжусь своими коллегами. Которые чуть ли не единственные в этом зале называют вещи своими именами. Что это предательство. Это индульгенция на убийство. Что украинцы, наша страна подарила Европе мир, противостоя эти 5 тяжелых лет агрессору, а им плевать на наши жертвы. Мы вспоминаем убитых, раненых, заложников, моряков, узников, мы говорим европейцам об их ответственности и стыде, о двойных стандартах.
Алексей Гончаренко и Елена Сотник процитировали сегодняшнюю статью в "Le Monde", где речь идет о русском шпионе, который работал генконсулом в Страсбурге и имел полный доступ в офис Генсека СЕ Янгланда, ко всем официальным документам организации. Янгланд на это больно среагировал. Но правда в том, что Россия уже пустила свои щупальца слишком глубоко, и мы чувствуем, как метастазы страшной болезни уничтожают СЕ. Был Мюнхенский сговор, мы являемся свидетелями Старсбурского заговора европейцев. Стыдно за каждого, кто пытается оправдать этот позор. Мы, украинская делегация, не станем это оправдывать. Эти 5 лет мы действительно держали оборону, за нами был Президент, был МИД, была АП. Сегодня мы слабее. И это первая ласточка. Возвращение российской делегации в ПАРЕ - начало. Следующее - это отмена санкций в ЕС. Похоже, Европа к этому готова, а Германия, Франция, Италия, которые оправдывают сегодняшний позор в Страсбурге - тоже найдут красивые слова это оправдать в декабре.
И благодарим каждого грузину, представителю стран Балтии, британцам, которые вместе с нами бьются и называют вещи своими именами - что это заговор и измена, что речь идет о финансировании СЕ ценой уничтожения демократии".
Так что пошли следствия смены власти, хреновые, прямо скажем следствия.
А Зеленскому, как видим, пофиг.
ЕСЛИ ЖЕ 5 ЛЕТ САНКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ, А ТЕРРИТОРИИ НЕ ТО ШО НЕ ВЕРНУЛИСЬ, НО ЭТОМ ВОР ДАЖЕ НЕ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ, ТО МЕРЫ СЕБЯ НЕ ОПРАВДЫВАЮТ.
ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО ССЫКЛИВАЯ ЕВРОПА ХОЧЕТ ВООБЩЕ ИХ ОТМЕНИТЬ. А ЕСЛИ БЫ ГЕРМАНИЯ НАШЛА СВОИ ДАВНО ПОТЕРЯННЫЕ ЯЙЦА И ОБЪЯВИЛА "НЕ БУДЕТ НИКАКОГО СП-2, ПОКА НЕ ВЕРНЕТЕ КРЫМ И НЕ СВАЛИТЕ ОТТУДА И С ДОНБАССА!", ОТРУБИЛИ СВИФТ, ВВЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ НА ВИЗИТЫ И БЛОК СЧЕТОВ ВСЕЙ РУКОВОДЯЩЕЙ ВЕРХУШКИ ********* И КОНКРЕТНО ПРОТИВ ПУТЛЕРА - ВОТ ТОГДА ОНИ ЗАШЕВЕЛЯТСЯ И САНКЦИИ БУДУТ ДЕЙСТВУЮЩИМИ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ.
А НЕ ВОТ ЭТИ ВОТ МЕРЫ ТИПА "МЁРТВОМУ ПРИПАРКИ".
Европа - это немощное отмирающее недоразумение. Сильная Украина должна заручиться поддержкой из-за океана и все эти Франции и Германии нах посылать.
ПРОСТО В ЕВРОПЕ НЕ ИДИОТЫ ВРОДЕ КАК. НЕУЖЕЛИ ЭТО НЕ ПРИХОДИЛО ИМ В ГОЛОВУ?
Так что всё идёт в соответствие с вашим голосованием, разве не прикольно? по мне то прикольно и будет ещё - вас надо лечить через потери и страдания, до того, пока вернётся ум в русло свободы.
Как Украина , входящая в пятёрку ядерных держав , могла отказаться от этого сдерживающего оружия от любого врага ???
Подивився серіал Роки (Years and yeads) 2019, Англія.
Це канєшно разрив шаблонов. Зєлєбоби в Англії теж є.
Хтось уже казав, що з приходом цифрової ери до влади можуть приходити ну геть покидьки.
Але ж Happy and !)
Хоча, одна проблема є - це ж скільки блазнів синекури позбавляться.