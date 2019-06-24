 Большинство европейцев говорят страшные вещи о том, что санкции против РФ себя не оправдали. Это Страсбургский сговор, - Геращенко о ситуации в ПАСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Трудно идут дебаты в Страсбурге. 68 депутатов записались на выступления. Большинство европейцев говорят страшные на самом деле вещи. Мол, санкции против РФ себя не оправдали, СЕ и ПАСЕ - не должны заниматься вопросами безопасности или защиты территориальной целостности, это не наши задачи и компетенции, мы не должны заниматься решением внутренних конфликтов между странами - членами нашей организации, мы должны заботиться о будущем нашей организации и требовать уплаты от РФ взноса, деньги - это очень важно, самое важное, мы должны подумать о россиянах, а не российской власти, и защитить право россиян на защиту в ЕСПЧ.

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А чем же тогда должен заниматься СЕ, если не безопасностью, правами человека, уважением к территориальной целостности и суверенитету стран-членов? О прощении России сладко поют и некоторые депутаты из Нидерландов ...., как они будут смотреть в глаза родственникам погибших с рейса МН17? Это европейский мастер-класс с фарисейства и попытки оправдать измену принципам различными красивыми словами, на разных языках, но от этого не менее отвратительными.

Я горжусь своими коллегами. Которые чуть ли не единственные в этом зале называют вещи своими именами. Что это предательство. Это индульгенция на убийство. Что украинцы, наша страна подарила Европе мир, противостоя эти 5 тяжелых лет агрессору, а им плевать на наши жертвы. Мы вспоминаем убитых, раненых, заложников, моряков, узников, мы говорим европейцам об их ответственности и стыде, о двойных стандартах.

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Алексей Гончаренко и Елена Сотник процитировали сегодняшнюю статью в "Le Monde", где речь идет о русском шпионе, который работал генконсулом в Страсбурге и имел полный доступ в офис Генсека СЕ Янгланда, ко всем официальным документам организации. Янгланд на это больно среагировал. Но правда в том, что Россия уже пустила свои щупальца слишком глубоко, и мы чувствуем, как метастазы страшной болезни уничтожают СЕ. Был Мюнхенский сговор, мы являемся свидетелями Старсбурского заговора европейцев. Стыдно за каждого, кто пытается оправдать этот позор. Мы, украинская делегация, не станем это оправдывать. Эти 5 лет мы действительно держали оборону, за нами был Президент, был МИД, была АП. Сегодня мы слабее. И это первая ласточка. Возвращение российской делегации в ПАРЕ - начало. Следующее - это отмена санкций в ЕС. Похоже, Европа к этому готова, а Германия, Франция, Италия, которые оправдывают сегодняшний позор в Страсбурге - тоже найдут красивые слова это оправдать в декабре.

И благодарим каждого грузину, представителю стран Балтии, британцам, которые вместе с нами бьются и называют вещи своими именами - что это заговор и измена, что речь идет о финансировании СЕ ценой уничтожения демократии".

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