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Все про:МВД (7874) минирование (802) Шевченко Артем (168)

 МВД изменит регламент реагирования на сообщения о минировании, - глава департамента коммуникаций Шевченко

Из-за множества ложных сообщений о минировании Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на них.

Об этом LB.ua сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В силу массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в больших городах Украины за последнее время мы инициируем подготовку проекта изменений в наши внутренние правовые акты, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. А также готовим изменения в Уголовный Кодекс для ужесточения ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы сроком более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", - заявил он.

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С его слов, по данным нашей киберполиции, в основном сообщения о ложном минировании поступают с серверов на территории Российской Федерации и оккупированных территорий на востоке страны. Посредством IP-телефонии и интернета рассылаются анонимные сообщения. Но есть также случаи, когда и граждане Украины решают дезинформировать о минировании, за что привлекаются к уголовной ответственности.

Также Шевченко добавил, что основные торговые ритейлеры несут огромные убытки в силу необходимости останавливать торговлю в "заминированных супермаркетах или торговых центрах, что иногда случается по несколько раз на день.

"Один из таких крупных ритейлеров сообщил нам об убытках в размере 56 млн грн за определенный период только в силу остановки продаж, эвакуации людей и персонала... Поэтому не исключено, что в регламентные нормы будут внесены поправки о порядке эвакуации", - прогнозирует он.

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Что же касается проверки родильных домов, то там "эвакуация проводится только в спокойном режиме и тех, кому это не повредит. Аналогично это касается детей, которые находятся в боксах", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3133992
 
 
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До Авакяна тільки дійшло шо запаребрік з лугандоном розважаються.
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Ритейлеров пожалели...*****, за неделю ТРИ раза детскую областную больницу "минировали"...Вот за кого переживать надо, уроды...
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помниться, раньше на анонимные звонки не сильно и реагировали...
правда раньше и долбо...было поменьше... в этом плане...(и возможности не у всех)
ибо за такие шутки почки отбивали на раз...
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Скільки себе пам'ятаю жодного разу ( крім Вінниці і то спецслужби не спрацювали) всі повідомлення були фальшиві. От ви розумні люди, подумайте, якщо хтось насправді хоче підірвати чи буде він про це галасувати? Ні. Про склади з ************ жодного повідомлення не було. А там треба було пильнувати. То чим тоді займалися дурні з МВС/МНС? Показували фальшиву активність, людей мучили, евакуювали і все пшик. І хтось поніс за це відповідальність? 28 років незалежності знущалися над нами разом з ідіотами. Надіюсь що тепер до них дійшло . Не буде реакції - не буде мінувань.
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"а также предусмотреть дополнительную конфискацию имущества" Неужели у террористов-"минёров" Лугандон конфискуют? А у рашки, Крым что ли?.. МВС змінить регламент реагування на повідомлення про замінування, - глава департаменту комунікацій Шевченко - Цензор.НЕТ 2375
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Майже всі ці "реагування на загрозу мінування" - розпіл грошей з податків українців. Той, хто реально наміриться створити теракт, повідомляти про свої дії не стане.
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