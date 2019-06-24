 15-летний подросток получил ранение из автомата во время учебных стрельб курсантов МВД

Обстоятельства случившегося расследует территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По предварительной информации, 24 июня около 11.00, во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел, огнестрельное ранение в область правого бедра получил подросток (2004 года рождения).
Получив информацию, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия. Продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.
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В настоящее время парень прооперирован в Днепропетровской областной детской больницы. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены. Угрозы его жизни нет.
Чим він відрізняється від стільбища?
Які вимоги до того та того, особливо при проведенні стрільб бойовими набоями?
Як вираховується зона ураження, небезпечна зона?
Які повинні бути заходи для забезпечення вільних і закриття цих зон...???
АК, мля куля летить на 3500 метрів...
І саме пічальноє для вумників. 30 років назад, якийся такий вумник перезаряджак автомат і випадково стрільнув. Загинув мій родич (батьковий хрещений син). Це так потім сказали. Я вважаю, або застрелили, або хтось дуркував. Зброя не розуміє жарту.
І, Fedoroff на ТИ, бикуйте з іншими.
Стрельбы с ак как правило на армейских полигонах и тирах.
Думаю что забил какой-то курсак на оцепление.
А кончать будут руководителя стрельб.
Курсант МВД -дурак?!
Да они же со справками от психа туда поступают!
А если серьезно - жаль пацана. Жаль тех, которые оцепление выставили, а дебил забил...
- "фамилия", вот молодец! Отучился, по психиатричке коммисовался, есть пенсия не кислая, на войну не мобилизуют, ещё и морду кому-то может разбить - не факт что привлекут. Дурак?! Это мы - дураки, по двадцать лет тут!!!
2. Коли проводяться стрільби, то призначається відповідальний, і виставляється оточення.
До Херсонського не поїдемо, бо задалеко, а тут будь ласка, як пропустять, звісно.
Такша давай не тикай мені своїми показометрами і не треба на людей плювати з висока, не бачивши, що ми малі через те, що сидимо просто.
А Ш.Ланівський полігон один із більших у Європі. Тут з автомата постріляти, як хлополкою мух бити. Тут гармати гатять. І нічого так собі, усі живі.
У тебя ночь впереди. Гугл и кореша в помощь
Мені з тобою геть не цікаво спілкуватись, але на первому своєму топі я наполягаю в праведності. Все, пока.
Гуглить мені про десантників з Коренихи зовсім не охо.
Воно цього достойне?
Знаєш шо за деталь?
Канєшно можеш пагугліть
Да походу у них оцепенение.
Хотя не исключаю, что курсак забил на оцепление. По иному он службу видит.