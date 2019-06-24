 У фигурантов уголовного производства по уклонению от уплаты налогов изъято более 2 млн наличности в Киеве, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева было установлено, что должностные лица местной компании, которая находится на упрощенной системе налогообложения, в период с 2016 по 2018 год превысили объем доходов для плательщиков налога третьей группы (юридического лица), получив денежные средства по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с рядом предприятий. В дальнейшем эти средства были перечислены на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей в качестве оплаты по фиктивным договорам покупки товаров и услуг.

В результате таких действий фигуранты не задекларировали и не оплатили налог на прибыль предприятия в сумме более 4,5 млн. грн.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъято более 2 млн. грн. наличными, печати и документацию подконтрольных ФЛП, печати, штампы, чековые книжки компании-фигуранта и документы по взаимоотношениям этой компании с подконтрольными ФЛП, а также черновые записи, компьютерную технику и электронные носители информации.

Продолжается следствие.





