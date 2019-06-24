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 У фигурантов уголовного производства по уклонению от уплаты налогов изъято более 2 млн наличности в Киеве, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве изъяли более 2 млн. грн. наличных у фигурантов уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева было установлено, что должностные лица местной компании, которая находится на упрощенной системе налогообложения, в период с 2016 по 2018 год превысили объем доходов для плательщиков налога третьей группы (юридического лица), получив денежные средства по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с рядом предприятий. В дальнейшем эти средства были перечислены на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей в качестве оплаты по фиктивным договорам покупки товаров и услуг.

В результате таких действий фигуранты не задекларировали и не оплатили налог на прибыль предприятия в сумме более 4,5 млн. грн.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъято более 2 млн. грн. наличными, печати и документацию подконтрольных ФЛП, печати, штампы, чековые книжки компании-фигуранта и документы по взаимоотношениям этой компании с подконтрольными ФЛП, а также черновые записи, компьютерную технику и электронные носители информации.

Продолжается следствие.

У фигурантов уголовного производства по уклонению от уплаты налогов изъято более 2 млн наличности в Киеве, - ГФС 01

У фигурантов уголовного производства по уклонению от уплаты налогов изъято более 2 млн наличности в Киеве, - ГФС 02
У фигурантов уголовного производства по уклонению от уплаты налогов изъято более 2 млн наличности в Киеве, - ГФС 03
У фигурантов уголовного производства по уклонению от уплаты налогов изъято более 2 млн наличности в Киеве, - ГФС 04

Источник: https://censor.net.ua/n3133990
 
 
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Два средних джипа! Это за месяц---ну за два. Можем себе представить сколько застоговано за пару тройку лет? И по другим и в других городах? У нас страна лексусов! И три миллиона пенсов с пенсией 1500-1600гр при полном стаже. И ещё 3 миллиона пенсов с 1900-2200гр! Пополняйте ряды---пополняйте!
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якщо ви тут пишете, значить у вас є комп і проплачений інтернет. Бідні цього не мають
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Оце зараз тільки і придбав, дякуючи новій епохі.))
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Навіть Коболеву на премію не вистачить. Трохи не зрозуміло в чому ухилення від податків, це обнал, фіктивна діяльність по наданню робіт та послуг.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ фигурантов уголовного производства по уклонению от уплаты налогов изъято более 2 млн наличности в Киеве, - ГФС. ФОТО
 
 
 
 
 
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