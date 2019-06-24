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Все про:ПАСЕ (1312) Мэй Тереза (158)

 Мэй поддержала снятие санкций из России в ПАСЕ

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй поддержала снятие санкционного давления из России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она заявила об этом в Палате общин 24 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, посольство Украины в Великобритании опубликовало видео ее выступления в Twitter.

Один из депутатов спросил, не беспокоит ли Мэй возвращение России права голоса в ПАСЕ, учитывая то, что оккупация Крыма продолжается, а недавно гражданам РФ выдвинули подозрения в деле о крушении МН17.

Мэй отметила, что по поводу членства России в ПАСЕ существуют разногласия, она напомнила, что РФ не платит членские взносы.

Однако, по словам британского премьера, Россия должна остаться в Парламентской ассамблее.

"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", – заявила она.

Мэй добавила, что Великобритания никогда не признает незаконную оккупацию Крыма Россией.

Россия должна начать уважать европейские ценности и международное право, чтобы вернуться в Совет Европы, отметили в посольстве.

"Возвращение России в ПАСЕ не поможет рядовым гражданам России, так как [президент РФ Владимир] Путин не уважает верховенство закона", – сказано в заявлении диппредставительства.

Также читайте: Тереза Мэй официально ушла в отставку

Источник: https://censor.net.ua/n3133988
 
 
 Топ комментарии
 
Результат поездки петушиного клоуна Зелохского.
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Ээээх! Прошли времена Тетчер, Буша, Рейгана! Те умели дать просраться совдепам!
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Значит за нарушение прав мордерского человека Мэй переживает , а за погибших украинцев от рук этих мордерцев она не очень печётся.
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Нехай продажна шарашка ПАРЕ йде в історію як посібник окупанта. Сподіваюсь в Зеленського вистачить характеру відкликати звідти українську делегацію й копійки туди більше не платити.
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"...из России...". Судя по всему, "цензор" берет статьи с украиномовных сайтов и переводит их гугл-переводчиком.
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Ну так естественно! Зачем поддерживать Украину, если 73% во время войны голосуют за клоуна?
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Не переводи стрелки, манипулятор! Не оправдывай мерзавцев. Это - не сработает!
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_Дайте этой старой кляче губную помаду "Новичёк". Это животное похоже на человека лишь поверхностно - внешне. По содержанию же - совершенно аморальная и бессовестная подлая скотина.
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Спасіба тєбє, зєльцман, за наш квартально-крыворіжзький ПАЗОРР, мля! Луччє сам уйди, по харошему, зєбіло тупорылэ! Бо й в Ізраїлі не сховаєсся зі своїми квартальниками-подєльніками! І мамо Ріммма не врятує! Навідь овоч так не дратував!!! Сєпар тупий! Футакімбить!!!
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Слава Богу, начали понимать, кому мы на х....... нужны. Нас используют как бл........ ей, особенно 5 последних лет. Одним словом - ДОЗВЕЗДЕЛИСЬ. Осталось газ перекрыть и ПИ......... ц. Как то так, а теперь ищите виновного, конечно ЗЕ и родился же такой, за месяц так все изменить, Без Климкина, без РАДЫ, без Югика, вся ПОРОХОВНЯ против, а он сам в поле воин. Только у нас такой может быть. УНИКУМ.
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Никогда не признает оккупации, санкции единственный способ давления ...
Предложение Британии - санкции снять? Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 1384
Вот это логика!!
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что за старая ночная бабочка .......... мозгов у бабули нет.
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...а тем временем, двухкилометровая волна " жопоблоковских" опарышей, с флагами, бубнами , песнями на разрисованых рыговскими цветами машинках , медленно закатывалась в Харьков.
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Это то чего в действительности желает 73% прогрессивных украинцев и свою волю они выразили на выборах президента. С этим не могут не считаться европейские лидеры. Не станут же они идти на поводу у 25 маргиналов?
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Да они там сами не могут между собой договориться что врать . Макрон жалеет руцких граждан ( есть на Цензоре)
А Великобритания
: снятие санкций не поможет рядовым гражданам России, так как [президент РФ Владимир] Путин не уважает верховенство закона", - сказано в заявлении диппредставительства. Источник: https://censor.net.ua/n3133988
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Якщо хтось не розуміє, то Мінські домовленості вмирають з відміною санкцій. Далімніхто не размовлятиме і можлива повномасштабна агресія.
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Мне теперь страшно подумать а что произойдёт после поездки Зе в Америку. Я сомневаюсь что ЭТО будет проталкивать интересы Украины. Будет видимо просить Трампа снять обвинения с Бени.
☹️
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ничего страшного не произойдет, посадят твоего Петю и все.
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А как по мне, то мы хотели всех об.......... ть, но на хитрую Ж.......... есть, ну, все знают. Вот и получается, все виноваты, а мы СВЯТЫЕ. ПЕТРУХА задай ТОНУ.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэй поддержала снятие санкций из России в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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