 Мэй поддержала снятие санкций c России в ПАСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, посольство Украины в Великобритании опубликовало видео ее выступления в Twitter.
Один из депутатов спросил, не беспокоит ли Мэй возвращение России права голоса в ПАСЕ, учитывая то, что оккупация Крыма продолжается, а недавно гражданам РФ выдвинули подозрения в деле о крушении МН17.
Мэй отметила, что по поводу членства России в ПАСЕ существуют разногласия, она напомнила, что РФ не платит членские взносы.
Однако, по словам британского премьера, Россия должна остаться в Парламентской ассамблее.
"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", – заявила она.
Мэй добавила, что Великобритания никогда не признает незаконную оккупацию Крыма Россией.
Россия должна начать уважать европейские ценности и международное право, чтобы вернуться в Совет Европы, отметили в посольстве.
"Возвращение России в ПАСЕ не поможет рядовым гражданам России, так как [президент РФ Владимир] Путин не уважает верховенство закона", – сказано в заявлении диппредставительства.
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Европа лживая и трусливая, если бы не штаты, которые ху@ло боится, уже бы давно зелёные чебуречки провели рехверендум о присоединении Франции и Британии к *********) а остальные сами бы побежали обгоняя друг друга)
Сдулась Европа, трусливая стала
Меморандум им не такой, не так написан, нет обязательств, а ваши слова до и во время подписания нечего не стоят?
Вам лишь бы пообещать чтобы лох поверил?
А это будущий седьмой президент Украины, число семь - это полнота Бога, Бога Живого:
Да сбудется пророчество сие во славу Господа и Украины. Аминь,
на неё все наплюютеё в этом поддержат все и сразу. Что и произошло.
Вот только не надо винить в этом сморщенного не по годам тупого урюка или его папу Беню. Этого хотело быдло. Обидно только, что получили это мы все.
Подивився серіал Роки (Years and yeads) 2019, Англія.
Це канєшно разрив шаблонов. Зєлєбоби в Англії теж є.
Хтось уже казав, що з приходом цифрової ери до влади можуть приходити ну геть покидьки. Але ж Happy and !)