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Все про:ПАСЕ (1312) Мэй Тереза (158)

 Мэй поддержала снятие санкций c России в ПАСЕ

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй поддержала снятие санкционного давления c России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она заявила об этом в Палате общин 24 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, посольство Украины в Великобритании опубликовало видео ее выступления в Twitter.

Один из депутатов спросил, не беспокоит ли Мэй возвращение России права голоса в ПАСЕ, учитывая то, что оккупация Крыма продолжается, а недавно гражданам РФ выдвинули подозрения в деле о крушении МН17.

Мэй отметила, что по поводу членства России в ПАСЕ существуют разногласия, она напомнила, что РФ не платит членские взносы.

Однако, по словам британского премьера, Россия должна остаться в Парламентской ассамблее.

"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", – заявила она.

Мэй добавила, что Великобритания никогда не признает незаконную оккупацию Крыма Россией.

Россия должна начать уважать европейские ценности и международное право, чтобы вернуться в Совет Европы, отметили в посольстве.

"Возвращение России в ПАСЕ не поможет рядовым гражданам России, так как [президент РФ Владимир] Путин не уважает верховенство закона", – сказано в заявлении диппредставительства.

Также читайте: Тереза Мэй официально ушла в отставку

Источник: https://censor.net.ua/n3133988
 
 
 Топ комментарии
 
При Порошенко санкции работали, сейчас идет откат.
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это видно по действиям европейских лидеров после поездки клоуна на выездные гастроли.

или ты слепой ?
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.....надо за гос. ПРЕСТУПЛЕНИЯ отвечать !!! ( кто обменял Я О на бумажку , кто обменял территории с Молдовой и тем самым сделав ее мор. державой , кто бандитов ГРОЗИЛСЯ посадить на вулыкы , кто НЕОБЬЯВИЛ воен. положение при АГРЕССИИ росии ,нарушив КОНСТИТУЦИЮ Украины , кто торговал на крови , и тд и тп !!! а это ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ тяжелые статьи ((((
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Это ничего личного просто деньги)
Европа лживая и трусливая, если бы не штаты, которые ху@ло боится, уже бы давно зелёные чебуречки провели рехверендум о присоединении Франции и Британии к *********) а остальные сами бы побежали обгоняя друг друга)
Сдулась Европа, трусливая стала
Меморандум им не такой, не так написан, нет обязательств, а ваши слова до и во время подписания нечего не стоят?
Вам лишь бы пообещать чтобы лох поверил?
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Импотентность Европы давно заметна еще штаты остались но после G 20 Трамп тоже может отморозиться и останемся мы один на один с мордором Кстати 25 процентным радующимся промахам когда прийдут мардорцы не дай бог Вам тоже висеть на столбах этим уродам все пофиг так что хоть мозг включите чем срать без устали это и есть программа мордора разделить народ
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Я не понял вброса . Зебил сьездил в Европу сказал , что хочет мира с ********** (один из пунктов его обещаний )как и все зибилье ( по опросам 80% пророссийских партий проходит в раду), почему Европа должна платить ?
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Шизофренія - хвороба дивна тим, що недужий нібито будує свою персональну реальність, де діють інші закони, відмінні від законів навколишнього світу: ця реальність затягує хворого щораз глибше, в розвинених стадіях перетворюючи його життя на сон. Шизофренік живе в іншому світі - і зовсім байдужий до навколишніх цінностей і реалій. (Вікіпедія)
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ну что, вот и первые серьезные результаты нескольких вояжей клоуна за рубеж и его общения с лидерами европейских стран... ЗЕлекторат может теперь от души поржать ибо это "заслуга" именно тех, кто голосовал за это ничтожество...
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значит, что редактором на цензоре продолжает быть студент
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Тне-клован долго не продержится потому что он до-ста-ТОЧНО ТУПОРЫЛЫЙ и это факт неоспоримый - шестой президент, это The-клован, число 6 - это число сатаны.

А это будущий седьмой президент Украины, число семь - это полнота Бога, Бога Живого:
Да сбудется пророчество сие во славу Господа и Украины. Аминь,
Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7925






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Ну, чтож... Ожидаемо. Сколько раз говорено было, что только Украина продемонстрирует малейшее поползновение отказаться от сопротивления, на неё все наплюют её в этом поддержат все и сразу. Что и произошло.
Вот только не надо винить в этом сморщенного не по годам тупого урюка или его папу Беню. Этого хотело быдло. Обидно только, что получили это мы все.
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Этого следовало ожидать. Почему в Гейропе должны вводить санкции, теряя рынок сбыта, а шоколадное кодло в это время торгует с агрессором с открытыми с ним настежь границами. При этом воруя и обогащаясь на крови.
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Всё верно ! Главсвин на публику толкает пафосные слащавые речи, а сам продолжает втихаря торговать с оккупантом. Где эмбарго ? Его нужно было ввести ещё 5 лет назад. Полный запрет на ВСЁ, включая нефть, газ и уголь. Где визовый режим ? Почему какцапы до сих пор шастают туда-сюда, как к себе домой ?
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надо свозить эту старую кошелку на донбас
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Я так зрозумів, запад іде на зустріч Українцям які хотіли жити по приколу, тепер не стогніть, дальше тільки хуже
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RedWhite_heart‏ @RedWhite_heart 23 июн.

Подивився серіал Роки (Years and yeads) 2019, Англія.
Це канєшно разрив шаблонов. Зєлєбоби в Англії теж є.
Хтось уже казав, що з приходом цифрової ери до влади можуть приходити ну геть покидьки. Але ж Happy and !)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэй поддержала снятие санкций c России в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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