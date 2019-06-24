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Все про:нацизм (247) отставка (2421) Сумы (611) ЛГБТ-сообщество (239) петиция (139)

 В Сумах собирают подписи за отставку заммэра Галицкого, пожелавшего участникам марша равенства оказаться в концлагере

На сайте Сумского горсовета размещена петиция с требованием отправить в отставку заместителя мэра Сум Максима Галицкого. Он опубликовал в Facebook архивное фото узников концлагеря, написав, что так скоро будут выглядеть все ЛГБТ-прайды.

По состоянию на вечер понедельника, 24 июня петиция набрала 100 из необходимых 250 голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета Сум.

Автор петиции - жительница Сум Ольга Панфилова. Она требует, чтобы Галицкий был уволен, а также принес публичные извинения.

"Если мы проглотим это, то завтра Максим Галицкий уже будет не мечтать о возвращении концлагерей, а их строить. За свои слова нужно отвечать", - считает автор петиции.

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Напомним, заместитель городского главы Сум Максим Галицкий опубликовал фотографию узников нацистского концлагеря с подписью "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.наз. прайды будут выглядеть именно так".

Вскоре эта публикация исчезла со страницы Галицкого.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что против Галицкого открыто уголовное производство за разжигание ненависти.

Также на Цензор.НЕТ: Мне говорили "пи#ор" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну, - боец "Донбасса" Пилипенко на "КиевПрайде"

Источник: https://censor.net.ua/n3133987
 
 
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Знаете,,у меня сложилось впечатление ,, что на етом сайте нет украинев ,,а только рашкасрань..ОБИДНО...Впрочем ,как хотите -так и живите ,,с рашкасранью напегонги.Мне жалко наших америних денег
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Yakov Blaushild 39ea9412 Русня звичайно що є.але і тут повно підмосковників.В тому чи іншому вигляді.
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А навіщо ти сюди заблукало, якщо тобі тут не подобається? У нас в Україні на ображених воду возять. В Сумах собирают подписи за отставку заммэра Галицкого, пожелавшего участникам марша равенства оказаться в концлагере - Цензор.НЕТ 9772
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Зато Максимка в вышиванке . Ему можно и концлагеря простить и другие " шалости " против свободы . Вот бы его в газовую камеру Треблинки или Освенцима .
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А в чому тут вбачається свобода,що півні права качають і пропагують щоб всі кукарікали?
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С какого хера вдруг, ******* не место среди нормальных людей.
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"не мечтать о возвращении концлагерей, а их строить."

Цікаво, що винахід концтаборів належить англійцям ще з часів війни з бурам. А на престолі тоді був король-ураніст Едуард 7. Тобто можна вважати, що концтабори є частково винаходом **********.
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Правильно сказал. Пид*расы не должны маршировать по улицам и пугать детей. А Европа пускай дальше сосется с сидорам и террористами. Посмотрим что из Европы через 20 лет останется.
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я за відставку таких "владців"..

ні не тому ,що прихильник ЛГБТ..
а тому що деякі придурки не розуміють що таке концтабір.ЦЕ НЕ ТЮРМА НАВІТЬ... (
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Сумах собирают подписи за отставку заммэра Галицкого, пожелавшего участникам марша равенства оказаться в концлагере
 
 
 
 
 
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