 В Сумах собирают подписи за отставку заммэра Галицкого, пожелавшего участникам марша равенства оказаться в концлагере

По состоянию на вечер понедельника, 24 июня петиция набрала 100 из необходимых 250 голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета Сум.

Автор петиции - жительница Сум Ольга Панфилова. Она требует, чтобы Галицкий был уволен, а также принес публичные извинения.

"Если мы проглотим это, то завтра Максим Галицкий уже будет не мечтать о возвращении концлагерей, а их строить. За свои слова нужно отвечать", - считает автор петиции.

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Напомним, заместитель городского главы Сум Максим Галицкий опубликовал фотографию узников нацистского концлагеря с подписью "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.наз. прайды будут выглядеть именно так".

Вскоре эта публикация исчезла со страницы Галицкого.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что против Галицкого открыто уголовное производство за разжигание ненависти.

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