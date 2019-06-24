EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  290  14
Материалы по теме:
Все про:Грузия (3577) протест (4454) Россия (73116)

 Десять грузинских полицейских отстранили от работы за участие в разгоне акции протеста в Тбилиси

Полиция Грузии сообщила 24 июня, что отстранила от работы 10 сотрудников из-за возможных нарушений во время разгона протестов у здания парламента страны 20 июня.

Материалы по этим полицейских будут направлены в Генпрокуратуру Грузии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Генпрокуратура сообщила о возбуждении дела по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия во время протестов и попросила общественность дать показания относительно возможных нарушений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии перестала показывать фильмы на русском языке

Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россия - оккупант", - в Грузии продолжаются протесты. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3133986
 
   
 Топ комментарии
 
А сколько у нас официальных подозреваемых по расстрелу майдана?
 показать весь комментарий
 
А оба глаза им повыстреливать резиновыми пулями, как они людям сделали?
 показать весь комментарий
 
пиши еще, только такие дауны и ведутся как ты... только конченые идиоты, путают Порошенко с авакяном, который очень хорошо отрабатывает на клована...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Швидко,а Порося всіх Беркутів відмазав та пригрів навколо себе,паскуда.
 показать весь комментарий
 
И почему большинство авторов про Порошенко и зраду сидят под прокси?🤔
 показать весь комментарий
 
 
тролляки иза поребрика, по договоренности, вовы и вовы
 показать весь комментарий
 
 
Я мешкаю у Торецьку,мені проксі не потрібно,як тобі американець з Тамбову))
 показать весь комментарий
 
І чому Лахта набирає таких дурнів? Мабудь на розумних грошей немає🤔😄
 показать весь комментарий
 
Звідки мені знати,чому тебе довболоба взіли до лахти?
 показать весь комментарий
 
пиши еще, только такие дауны и ведутся как ты... только конченые идиоты, путают Порошенко с авакяном, который очень хорошо отрабатывает на клована...
 показать весь комментарий
 
 
А сколько у нас официальных подозреваемых по расстрелу майдана?
 показать весь комментарий
 
 
А оба глаза им повыстреливать резиновыми пулями, как они людям сделали?
 показать весь комментарий
 
 
Генеральний прокурор України Юрій Луценко готується підписати наказ, який фактично ліквідує Департамент спеціальних розслідувань, що
Ухвалені Радою зміни до КПК призведуть до закриття справ Майдану - Горбатюк
займається справами Майдану.
Про це у п'ятницю, 22 червня, заявив народний депутат України Мустафа Найєм.
"Керівник департаменту Сергій Горбатюк вже попереджений через своїх співробітників про можливе звільнення з займаної посади у зв'язку з реорганізацією підрозділу. На останню нараду щодо реорганізації Департаменту Горбатюка навіть не запросили", - зазначив депутат.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДесять грузинских полицейских отстранили от работы за участие в разгоне акции протеста в Тбилиси
 
 
 
 
 
 вверх