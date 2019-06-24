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Все про:Медведев (3837) Россия (73133) санкции (7412) Франция (2086)

 Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции Филипп

Глава правительства Франции Эдуард Филипп по итогам переговоров с премьером России Дмитрием Медведевым заявил, что санкции против РФ, введенные за оккупацию Крыма и поддержку боевиков на Донбассе, могут отменить в любой момент.

Об этом он сказал по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым во французском Гавре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы знаем, что санкции - это не постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, Россия знает", - сказал Филипп.

Он подчеркнул, что французские предприятия заинтересованы в российском рынке, а бизнес из Франции является первым иностранным работодателем в России.

По словам Филиппа, несмотря на санкции, экономические отношения между странами "продолжают жить".

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия продлила продовольственные контрсанкции до конца 2020 года. ДОКУМЕНТ

В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Всего Евросоюз применяет в связи с агрессией России против Украины 4 вида санкций.

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз продлил второй за день пакет санкций против России

Источник: https://censor.net.ua/n3133984
 
 
 Топ комментарии
 
И что, кто то надеялся на другое? На понимание, сочувствие, и помощь? Да насрать всем на Украину с высокой башни. Пока Украинцы сами не обьединятся и не решат свои проблемы, ничего хорошего с нами не будет, а будут только грызня, дрязги и сопли...
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Нам нужен 95й квартал, кАнец гражданской войны, аппалченцям подьяка!
Зебилы, я ничего не перепутал?
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Когда была горячая фаза войны, я каждый раз, открывая цензор, боялась увидеть страшные новости о количестве погибших наших Героев, о захвате наших новых территорий, о количестве хуйловского войска у наших границ...
Теперь я открываю цензор с таким же тревожным чувством и боюсь прочитать, что еще сегодня сдал хуйлу наш дорвавшийся до власти путем наглого обмана безмозглый Зебил с его подельниками, какие очередные твари рыгоАналы с мерзкими мордами собираются вернуться в Украину, что там напринимали против Украины наши ссученные продажные суды с баснословными зарплатами за нас счет ...
Это какой-то пипец....
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Міжнародна політика та представництво України її політики закордоном прерогатива президента країни.Ось і побачимо який віртуоз пан Зеленський в цій царині,в нього є спецзв'язок нехай подзвонить Філіпу та запитає чий Крим і коли росія звідти піде якщо французький уряд вважає, що санкції пора вже знімати.
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Санкції проти Росії можуть скасувати "в будь-який момент", - прем'єр-міністр Франції - Цензор.НЕТ 9490

чуваки, qu'est-ce que c'est ce факап ?
Хоча він таке не вимовить, крім першого і останнього слова ...
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меркель і макрон влаштовує "мир" на умовах кремля, петляти так як петляв порошенко(погоджувався на неприйнятні умови і не виконував) можливо вже не вдасться. кремль раптом організовує військові навчання навколо кордонів україни, а "союзники" лякають скасуванням санкцій. але якщо зеленський піде на поступки йому цього не пробачать.
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Хто не пробачить? Ті самі люмпени, котрі привели його до влади? Ага, зараз(((. Хто може гарантувати. що вся ця нечість, яка намагається потрапити в парламент, буде заблокована рішучім и неодвертним рішенням українського суспільства? Ви намагались спілкуватись з прихільниками нової владі? Якщо да,то напевно бачили їх пусті очі. Їм все одно на долю країни. Їм важливо лише одне. Аби не Порох. Це по перше. А по друге, це тарифи, зарплатня, курс долара. Ніщо інше їх не волає. Нажаль((
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не пробачить український народ(73%) який обрав зеленського президентом. на відміну від вас я не вважаю що патріотична і антиросійська риторика порошенка може виправдовувати брехню, корупцію, шахрайство і зловживання владою порошенка.
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Французов даже такой упырь как гитлер никогда не уважал
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Так французы и не воевали против Гитлера. Просто сдались и открыли в три раза больше публичных домов...
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та ну, хлусня! Захад - шчыры і надзейны сябра Украіны! ва ўсім вінны білорусіііі - вось дзе здраднікііііііі!
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праходзь, рузкачэлюстны, не марнуй майго часу.
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Новина в стилі ЦН... можуть... а хто каже що ні? РФ казали, виконуйте умови. Інша справа відміна без виконання, але це мало ймовірно.
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Спасибо 73 % зебанатиков выбравшим в президенты некомпетентное чучело
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УБОГИЕ, ответьте на один вопрос, Чья политика привела ко всему этому?
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зелины первые шаги. очень успешны. пу прислал привет
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так вы великовозрастный балбес в коротких штанишках?
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Зато Зеля шаурму жрет, по фонтанам бегает и хером на рояле играет.
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Когда была горячая фаза войны, я каждый раз, открывая цензор, боялась увидеть страшные новости о количестве погибших наших Героев, о захвате наших новых территорий, о количестве *********** войска у наших границ...
Теперь я открываю цензор с таким же тревожным чувством и боюсь прочитать, что еще сегодня сдал ***** наш дорвавшийся до власти путем наглого обмана безмозглый Зебил с его подельниками, какие очередные твари рыгоАналы с мерзкими мордами собираются вернуться в Украину, что там напринимали против Украины наши ссученные продажные суды с баснословными зарплатами за нас счет ...
Это какой-то пипец....
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А новости про парады в Киеве во время Иловайска вас не пугали? А взрывы складов с боеприпасами, пять или шесть подряд, за которые не был наказан НИКТО, вас не пугали? А свинарчуки не пугали? А атошники, которых бросали в тюрьмы рефомированные петухом суды? А торговля с оккупантом? А поезда Киев-Москва во время войны? А трухановы-семочко и прочие граждане Московии на ключевых постах вообще никого не пугают?
Не было повода пугаться - порошок офигенный патриот, да? (Мальдив, если вы не поняли).

А тут какой-то еврогей в очередной раз заныл про отмену санкций, которые всё равно не работают, и вас это ну так напугало, и сразу оказалось, что виноват во всём Зеленский... Логика убийственная.
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"А тут какой-то еврогей"
А ничего, это это. вообще то глава правительства Франции, которая ядерная держава?

Вы Францию с Гаити случайно не попутали?

От ваших заключений, ЗЕбилы, просто замираешь в восхищении: вы считаете, что в Украине Премьер Гройсман во всем виноват, а во Франции, по-ващему, получается, что Премьер вообще ни за что не отвечает, так "еврогей" какой-то.
Вы уж либо простыночку, либо крестик...
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Как мне нравятся как порохоботы скулят. )))) Санкції проти Росії можуть скасувати "в будь-який момент", - прем'єр-міністр Франції - Цензор.НЕТ 4909 . Но правда в самом деле. К вам доверия нет...
Приведу рейтинг антирейтинга опубликованную сегодня 24 июня 2019 года

Что касается антирейтинга, лидером остается партия Порошенко. Так, отвечая на вопрос «За какую политическую силу вы не будете голосовать ни при каких обстоятельствах», респонденты чаще всего называли «Европейскую солидарность» (39,3%). На втором месте в антирейтинге оказалась «Радикальная партия Олега Ляшко» (30,9%), затем идет «Батьквищина» (28,4%) и «Оппозиционная платформа - За жизнь» (24%).
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почему Александр Турчинов не ввел военное положение??? АААааа??
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послушай если на государство нападают государство должно защищаться? Армия для чего?
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Вся сила ответа на агрессию ...это пресечь развертывание агрессии на фоне начала развертывания агрессии. А почему то Т...в зассал
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По поводу реформы армиии... да есть разница между 2014 и 2019 годом. Но это не достаточно. Реформа армии от ПАП - это покраска военной техники, заправить бензином, отремонтировать, поставить новый аккамулятор, и само главное ПОДНЯЛИ ЗАРПЛАТУ СОЛДАТАМ. Вот и я считаю что поднять зарплату это единственное правильное что было сделано при ПАП. Скажите почему только на 5 году войны не создано мощное нелетательное оружие - система радиоэлектронной борьбы которая бы глушила все радиолокационные системы которые стоят на окупированной территории. Которая бы глушила спутниковую мобильную и сотовую связь. Которая бы глушила всю УКВ связь. Что мешало собрать Национальную академию наук Украины и поставить им задачу сделайте
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а стоит ли размениваться по пустякам? может лучше поставить задачу Академии создать вечный двигатель? дать им лет пять на реализацию, финансирования от пуза и пусть архимеды думают, не? ну не могут же академики не понять какой жто важный для страны вопрос, перпетум мобиле...
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А вам не доверяют. К вам довверия нет. Вы доверие потеряли
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Можете і не сідать ...
Бо аплодисменти мають тенденцію перейти в standing ovation ...
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Для них "Зекоманда" прозвітувала про досягнення президента за місяць, яке складається з 20 пунктів,скоро він зможе похизуватися новими перемогами.....
Санкції проти Росії можуть скасувати "в будь-який момент", - прем'єр-міністр Франції - Цензор.НЕТ 4316
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так, мвс дозволили йому на бентлі із мигалками по донецьку гасати),на"банковій" тепер циг.табір може зупинятися ,та багато перемог є ,можете звертатися до нього не пан президент а просто воова)
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надо в перечень добавить пункт номер 3: своєю поведінкою та необізнаністю у міжнародних справах при спілкуванні із лідерами європейських країн посприяв рішенню про повернення Рашкі-окупанта в ПАРЄ"...
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а на Заході все зрозуміли коли Зе там бовкнув про те,що росія вже не має контролю над "лднр", втратила так би мовити,отже,залишилося ще щось про Крим наговорити і секторальні санкції тютю.
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Не нужно винить Европу за предательство, так как предательство у нее в крови, в том что она хочет устроить мир на условиях россии, так и раньше такое было.

И тем более не нужно винить Украину, так как в Украине даже марши извращенцев стали проводить, лишь бы угодить Европе, но даже это не помогло.
Обычный итог, как и сто лет назад, когда власть поворачивается к украинцам задом и вовсю стремится выслужиться перед Европой, Украина в таком случае оказывается у разбитого корыта.
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вата кацапская иди байки рассказывай про "предательство запада" своим китайским хозяевам, там твоя плошка риса остывает
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Пофиг порохоботы на Вас. Вы потеряли доверие.
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кацапским ботам нужно не вопросы задавать, а кол осиновый в голову забивать
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Этот вопрос-детектор, как зеркало для вампира. Если не отвечает - значит не отражается )
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Э-неет, свои-то и настучать могут, что он собственноручно написал признание, за которое в мордорском УК статья имеется. Орки ведь всегда рады сожрать соотечественника. Так что признание Крыма украинским для русского это как для вампира крест поцеловать )
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слышь порохобот скажи если есть война то почему ПАП допустил торговлю с Росиией. Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, свидетельствующие о росте импорта российских товаров. По информации ведомства, c января по ноябрь 2018 года Украина импортировала товаров из России на сумму $7,4 млрд - на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го. При этом общая стоимость товаров, экспортированных в Россию, составила $3,3 млрд. Этот показатель снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, за прошедший год отрицательное сальдо торговли между Киевом и Москвой превысило $4 млрд.
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Ничего нового он не сказал. Они все эти годы так и говорили: санкции снимут как только будет решен вопрос, по которому их ввели. Поэтому ЕС вводит санкции только на полгода (за Донбасс) и год (за Крым), а не бессрочно, до возвращения Донбасса и Крыма. То что сказано сейчас, говорилось все это время, а интерпретировать одни и те же слова всегда можно по разному, смотря в какое русло хочется увести. Основа - француз не сказал, что санкции снимут, даже если Минские соглашения не признают реализованными. Он сказал, что их в любой момент могут снять, и это всегда было так - санкции за Донбасс всегда были привязаны к выполнению Минских соглашений. Как только их признают выполненными, так и санкции снимут. Санкции за Крым тоже снимут в любой момент, как только Украине вернут Крым.
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Что касается ПАСЕ, то россиян оттуда никогда не изгоняли, но лишили права голоса. Демарш они устроили сами. Вернутся россияне в ПАСЕ или нет, на санкциях это никак не скажется, а право голоса, так это всего лишь 1 голос из многих десятков, права вето там у россиян нет.
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В Европе каждую ночь сниться снятие санкций с РФ. И вот, с приходом Зеленского, с его риторикой о РФ мечта многих европейцев вот-вот свершится.
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Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции
===========
Ура Зеленскому!
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Премьера Франции зовут Зеленский? Интересно...
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Если ты не в состоянии найти причинно-следственную связь, то риторика европейцев по отношению к РФ поменялась после турне клоуна-преЗЕдента по Европе. Следующий шаг - снятие санкций в следующем году. Там и призрак дефолта матереализуется.
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То есть раньше все гейропейцы кричали «даёшь санкции», а теперь передумали? Странно... я помню, они все пять лет ноют, что хорошо бы санкции снять. Да и снимать-то там особо нечего на самом деле.
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зебилы, вы сделали их вместе - уронили Украину на радость кацапам
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Админ ау-у-у. Я перехожу к бесплатным действиям.
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Президент Росії Володимир Путін вніс поправки до свого указу, яким дозволив автомобільний і залізничний транзит українських товарів через територію РФ за наявності на транспортних засобах і товарах пломб, що використовують технологію "ГЛОНАСС" (аналог GPS).
Про це повідомляє "Європейська правда". Зміни стосуватимуться транзиту українських товарів, які йдуть у треті країни через територію Росії, зокрема у країни Середньої Азії.
Уряду доручили затвердити перелік пунктів пропуску через держкордон для транзиту, порядок здійснення перевезень, вимоги до пломб ГЛОНАСС, порядок видачі талонів, а також забезпечити створення та експлуатацію системи контролю.
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А знаете, что в этом самое страшное? Осознание собственной безнаказанности... похер, убивай, захватывай, тебе можно все, и ничего тебе за это не будет, все утрутся, весь мир утрется ... Грустно товарищи. С приветом из Москвы
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Зє-палітіка, зе-прєпіздента... Він не розуміє, не знає й головне - не бажає вчитися... Воно йому не цікаве, бо то нудна щоденна праця, а йому потрібно лише сватів щоби відновили й взагалі враження що й не збирався він бути президентом - мабуть й бєня й сам зєлупєнь не очікували, що в країні стільки дятлів...
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За це треба подякувати кожного хто проголосував за клоуна..
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То есть когда еврогеи сдавали Украину при порошке и ныли про отмену санкций до выборов в Украине, всё было класс. Как только порошку дали под зад, сразу во всём стал виноват Зеленский. Офигенная логика.
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Що за фантазії )).. Европа живе своїм життям і першу чергу дбає про своїх мешканців .., це не совок в якому судячи ти виріс,.який дбав про всіх крім своїх ..тому .., щоб їх заставити , щось зробити треба добре попотіти ..
Поміняти професійного дипломата на чайника під час агресії ..., може тільки ворог або хворі
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Да ну. Когда речь идёт про гей-парады, Европа тут как тут, хотя её жители, вроде бы, не затронуты.
Сильно позаботилась гейропа про своих жителей в 1938 году? Та же Франция в первую очередь.
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Ещё за Мюнхен 1938 года им спасибо скажи, вообще будет логично. Ведь то, что гейропа - старая шлюха - вина исключительно тех, кто в Украине в 2019 году устал терпеть лицемерие создателя партии регионов и любителя тискать ручонку *****. Мда.
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О , а Зеленський не гей ропу називав шлюхою ?)) , що за вольність серед слугів ???
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"Ещё за Мюнхен 1938 года им спасибо скажи"

А Европа с 18 века за себя сражаться приглашала либо русских, либо американцев.
После 1917 года русские "закончились", после 1-й Мировой "закончились" американцы (потому что получили они по итогам 1-й Мировой, кроме убитых и раненых, "дырку от бублика"). Потому и было подписано соглашение в Мюнхене, что Европа сама себя от Гитлеровской Германии защитить не могла, американцы в конце 1930-х годов за Европу воевать зареклись, а тов. Сталин сам Европу себе оттяпать хотел.
Оттого и соглашение в Мюнхене.

И Вы бы подписали, и Вы всё-всё подпишите, дио последнег пункта, что хозяева велят, когда будут Украину переводить под внешнее управление. У ваших хозяев армия есть? Нет? Ну как же так, недоработочка, ВСУ за ваших хозяев воевать не будет.
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Ну вот и съездил ЗЕ в Францию. Показал французам то, что в Украине поняли только 25%. Результат на лице.

Вы сделали это вместе.
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Что-то мне подскахывает, что там предложили выбрать: либо реальный разрыв с РФ, либо в лес.
Что же выбрал Зе?
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ага... Представляю ультиматум Зедроту от европейцев - становись раком или расстреляем на месте. Его по всей видимости расстреляли... Санкції проти Росії можуть скасувати "в будь-який момент", - прем'єр-міністр Франції - Цензор.НЕТ 697
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европка через соплежуйство и Гитлера к власти провела , а тут путен который дает такие
дорогие дорогие подарки еврочиновникам . союзнички трусливые и продажные .
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"европка через соплежуйство и Гитлера к власти провела"

Вся вместе, скопом?
"А огласите весь список, пожалуйста" (С), а то как-то непонятно, кто конкретно в "Европке" Гитлера к власти приводил.
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Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
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Этот поц имеет ввиду, что санкции скоро отменят. Самое интересное, что отмена санкций для кацапов окажется мало, они потом воодушевятся и начнут трахать дальше французких петухов в жопу, чтобы признали крым. А вообще жизнь заставляет Украину надеяться только на себя.
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Быстрее кремлевского карлика вынесут вперед лаптями чем отменят санкции против казлостана... Санкції проти Росії можуть скасувати "в будь-який момент", - прем'єр-міністр Франції - Цензор.НЕТ 8265
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Многие в Украине принимали все достижения команды Порошенко как само собой разумеющееся. Таких людей в будущем ждёт немало потрясений и удивлений. Как говорят, дураков жизнь учит.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции Филипп
 
 
 
 
 
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