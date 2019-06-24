 Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции Филипп

Об этом он сказал по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым во французском Гавре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы знаем, что санкции - это не постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, Россия знает", - сказал Филипп.
Он подчеркнул, что французские предприятия заинтересованы в российском рынке, а бизнес из Франции является первым иностранным работодателем в России.
По словам Филиппа, несмотря на санкции, экономические отношения между странами "продолжают жить".
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В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.
Всего Евросоюз применяет в связи с агрессией России против Украины 4 вида санкций.
Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз продлил второй за день пакет санкций против России
чуваки, qu'est-ce que c'est ce факап ?
Хоча він таке не вимовить, крім першого і останнього слова ...
Теперь я открываю цензор с таким же тревожным чувством и боюсь прочитать, что еще сегодня сдал ***** наш дорвавшийся до власти путем наглого обмана безмозглый Зебил с его подельниками, какие очередные твари рыгоАналы с мерзкими мордами собираются вернуться в Украину, что там напринимали против Украины наши ссученные продажные суды с баснословными зарплатами за нас счет ...
Это какой-то пипец....
Не было повода пугаться - порошок офигенный патриот, да? (Мальдив, если вы не поняли).
А тут какой-то еврогей в очередной раз заныл про отмену санкций, которые всё равно не работают, и вас это ну так напугало, и сразу оказалось, что виноват во всём Зеленский... Логика убийственная.
А ничего, это это. вообще то глава правительства Франции, которая ядерная держава?
Вы Францию с Гаити случайно не попутали?
От ваших заключений, ЗЕбилы, просто замираешь в восхищении: вы считаете, что в Украине Премьер Гройсман во всем виноват, а во Франции, по-ващему, получается, что Премьер вообще ни за что не отвечает, так "еврогей" какой-то.
Вы уж либо простыночку, либо крестик...
Приведу рейтинг антирейтинга опубликованную сегодня 24 июня 2019 года
Что касается антирейтинга, лидером остается партия Порошенко. Так, отвечая на вопрос «За какую политическую силу вы не будете голосовать ни при каких обстоятельствах», респонденты чаще всего называли «Европейскую солидарность» (39,3%). На втором месте в антирейтинге оказалась «Радикальная партия Олега Ляшко» (30,9%), затем идет «Батьквищина» (28,4%) и «Оппозиционная платформа - За жизнь» (24%).
Бо аплодисменти мають тенденцію перейти в standing ovation ...
И тем более не нужно винить Украину, так как в Украине даже марши извращенцев стали проводить, лишь бы угодить Европе, но даже это не помогло.
Обычный итог, как и сто лет назад, когда власть поворачивается к украинцам задом и вовсю стремится выслужиться перед Европой, Украина в таком случае оказывается у разбитого корыта.
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Ура Зеленскому!
Про це повідомляє "Європейська правда". Зміни стосуватимуться транзиту українських товарів, які йдуть у треті країни через територію Росії, зокрема у країни Середньої Азії.
Уряду доручили затвердити перелік пунктів пропуску через держкордон для транзиту, порядок здійснення перевезень, вимоги до пломб ГЛОНАСС, порядок видачі талонів, а також забезпечити створення та експлуатацію системи контролю.
Поміняти професійного дипломата на чайника під час агресії ..., може тільки ворог або хворі
Сильно позаботилась гейропа про своих жителей в 1938 году? Та же Франция в первую очередь.
А Европа с 18 века за себя сражаться приглашала либо русских, либо американцев.
После 1917 года русские "закончились", после 1-й Мировой "закончились" американцы (потому что получили они по итогам 1-й Мировой, кроме убитых и раненых, "дырку от бублика"). Потому и было подписано соглашение в Мюнхене, что Европа сама себя от Гитлеровской Германии защитить не могла, американцы в конце 1930-х годов за Европу воевать зареклись, а тов. Сталин сам Европу себе оттяпать хотел.
Оттого и соглашение в Мюнхене.
И Вы бы подписали, и Вы всё-всё подпишите, дио последнег пункта, что хозяева велят, когда будут Украину переводить под внешнее управление. У ваших хозяев армия есть? Нет? Ну как же так, недоработочка, ВСУ за ваших хозяев воевать не будет.
Вы сделали это вместе.
Что же выбрал Зе?
дорогие дорогие подарки еврочиновникам . союзнички трусливые и продажные .
Вся вместе, скопом?
"А огласите весь список, пожалуйста" (С), а то как-то непонятно, кто конкретно в "Европке" Гитлера к власти приводил.
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.