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Все про:Медведев (3837) Россия (73116) санкции (7410) Франция (2086)

 Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции

Глава правительства Франции Эдуард Филипп по итогам переговоров с премьером России Дмитрием Медведевым заявил, что санкции против РФ, введенные за оккупацию Крыма и поддержку боевиков на Донбассе, могут отменить в любой момент.

Об этом он сказал по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым во французском Гавре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы знаем, что санкции - это не постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, Россия знает", - сказал Филипп.

Он подчеркнул, что французские предприятия заинтересованы в российском рынке, а бизнес из Франции является первым иностранным работодателем в России.

По словам Филиппа, несмотря на санкции, экономические отношения между странами "продолжают жить".

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия продлила продовольственные контрсанкции до конца 2020 года. ДОКУМЕНТ

В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Всего Евросоюз применяет в связи с агрессией России против Украины 4 вида санкций.

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз продлил второй за день пакет санкций против России

Источник: https://censor.net.ua/n3133984
 
 
 Топ комментарии
 
И с нами тоже. 73% за еврея с тяжелой рускоговорящей челюстью и Украина порнокктриса. Чего ж теперь ждем от Запада, чтобы они за нас все делали? Украинский народ на выборах решил что надо мириться с Россией.
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И что, кто то надеялся на другое? На понимание, сочувствие, и помощь? Да насрать всем на Украину с высокой башни. Пока Украинцы сами не обьединятся и не решат свои проблемы, ничего хорошего с нами не будет, а будут только грызня, дрязги и сопли...
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Нам нужен 95й квартал, кАнец гражданской войны, аппалченцям подьяка!
Зебилы, я ничего не перепутал?
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Европейцы мастера болтавни на свою корысть
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что с приходом к власти на Украине\\\\\\\\\

Читаем парашные издания-с? Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции - Цензор.НЕТ 8530
На Лапландию пусть идут со своими педведевыми и жабоедьевыми.
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***
Билась птаха об високу стіну
Почорніла мати хоронила дитину
Билась птаха, пір"я тіряла...
Тільки правда.... знову оминала
Оминала, пролітала
Очі закривала
Щоб не бачить гіркі сльози
Білі посивілі коси
Билась мати над труною:
- Візьми, сину ... з собою!
Бо стіна з грошей висока
А правда - глуха, косоока!////
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Ви на фото його хлєбало роздивіться - типовий дегенерат-збочинець. ПС. Колись я переживав, що стара добра класична Європа помирає - через 50 років ЗахЄвропа буде афро-мусульманською. Останнім часом я дуже хочу, щоб це сталося набагото швидше, ніж за 50 років. Я ХОЧУ ДО ЦЬОГО ДОЖИТИ І ПОБАЧИТИ! Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции - Цензор.НЕТ 6280
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Це тому, що ти не спілкувався і не працював на білих французів, які гірші за афро-мусульман.
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Ну, такое... Иметь с одного бока прип***женых реваншистов, а с другого - оголтелых муслимов - это то еще удовольствие. Мы то к тому времени помрем, а дети? А внуки?
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Ну французы тупые. На весь мир паРашкой было же сказано, что санкции им только на пользу. Чем больше санкций, тем больше пользы. Так что приносите пользу паРаше, они будут довольны.
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Вот это истинные *********, а не вчера ходившие.
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по большому счету европейцам пофиг на Украину,не они ЯО отдали,а потом базу в Крыму продлили,это сделала Украина
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Посмотрите, что происходит в центре Киева. Я лишенa дара речи.

Вы сами виноваты.

https://www.youtube.com/watch?v=OgQfgzxuNbg
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У меня вопрос к Порошенко. Почему весь мир ввел санкции, а барыга не разорвал даже дипотношения, не ввел визовый режим с агрессором, не арестовал все его активы, не говоря о торговле на крови. Липецкий заводик ближе к телу. Со стороны это выглядит позором и работой на врага. Вот так, порохососы!
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Жаль что мы сегодня так и не услышали начальника транспортного цеха ЗЕбила...
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Да ладно вам. Он в фейсбуке описал все «достижения» новой власти. Он даже от «дефолта» страну спас. А через 30 дней уже и марсиан всех перестреляет🤔
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походу Украина не просто продолжает времена, когда торжественное перерезание ленточки перед школой было большой пАбедой- а и возвращается назад, когда рыги свою обычную работу депутата делали большой пАбедой, поставив перед выборами одну лавочку во дворе за бюджетные деньги и преподнося это как "щедрый подарок" с барского плеча- а пипл хавал, говоря "ну хоть что-то делают- будем за них голосовать"🤦‍♂️
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Дивись кривий канал,там все про свинарник.
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Я уже начинаю жалеть шо Сралин не успел напасть первым на Европу.... Немцев конечно жалко, им бы досталось больше всего, но и этих лягушатников и прочих нужно было бы заставить передавать и сотому поколению что такое коммунизм и орды быдла с Востока.
Хотя - не верится что там не контролируют ситуацию..... Ну, масоны, аннунаки, ящерицы там разные и Бетмен, или как боха теперь кличут?
Шоб ты жабой подавился, министр хренов Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции - Цензор.НЕТ 2545
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Ага......
Ща рашка, при живом х-ле, побежала вносить изменение в Конституцию , выводить войска и своих переселенцев козачков, ФСБ-в и бурятов. Платить Украине контрибуцию, слезно просить прощения , и выдавать гос преступников межд. суду (а это сейчас все правительство, вся дума, вся верхушка силовых........).
Очередное тупое бла бла бла.
Не знаю что Франция и Германия выторговывали, но явно как первый шаг - возвращение в ПАСЕ!
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Теперь надеюсь ясно становится что надеяться нужно только на собственные силы и свой народ , а не на чьи то санкции и далёкое НАТО . А кто у нас там каждый божий день начинал со сказки про скорое светлое будущее в НАТО ?
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Ну що почалося?
Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции - Цензор.НЕТ 5345Новообраного не запросили на саміт, від України почали відвертатися на міжнародному рівні!!! Хуже не буде?!?
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Американцам он лояльность показать не хочет, а русским показывать до выборов в Раду = рано... Так КТО позовет?
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А можно информацию о присутствии на саммите G20 предыдущего президента Порошенко?
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Такую потужную антироссийскую коалицию создал сывочолый потужный рехформатор, что аж страшно. Посидели, подумали **** деньги с рашки терять если сами украинцы с ней торгуют - ну и возвращают потихоньку, не совсем лохи же.
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сосвершенно верно. еще свиномразь и блеяла о том что оень важно что по этому поводу подумает хитрая гейропка.
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прюфет,сечоволый (по-хрюсски -моча из под вола),я так буду теперь тебя называть ....
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А тот нарiд, который 5 лет всего сам добивался, может сейчас подсyетиться в ПAСЕ и с санкциями?
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_По словам Филиппа, несмотря на санкции, экономические отношения между странами "продолжают жить" - Убивать нужно таких как это филипп... И он сам же ничтоже сумнящеся сказал ртом, что это не санкции, а просто имитация. Потому что "экономические отношения между странами "продолжают жыть"...
_Тьфу, ублюдок! Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции - Цензор.НЕТ 9452
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ну а что касается сбитого самолета... так люди всё равно не живут вечно, какая разница тогда они померли или через 10 лет от наркоты?

Шикарно, я считаю.
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Давай далі! Говори, що треба відродити СРСР, але Путіна треба зробити царем😏 Так, зебільний кацап?
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- ПОЛОВОГО ОРГАНА себе -
- ПОБЕЖДАТЬ-БЕСНОВАНИЕ тебя есть -
...
- КАКОЕ объёмов НАСТОЙКА Crataégus ВНУТРЕННИЙ ПРИНИМАТЬ? -
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Усі політичні сили, що підтримували євроінтеграцію та заступництво країн західної Європи у війні з московією, є банкротами (якщо не колабораціоністами).
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А может он имел в виду что санкции отменят после деокупаци? Я просто задаюсь вопросом. Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции - Цензор.НЕТ 877
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так отменять нечего. хитрые евроаферисты ничего русне не ограничивали.
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Помню конец 2014го., звонки от фирм иносраных: Вы нас извините, но с тем что ввели санкции мы вынуждены переименовываться. ОлЁЁЁЁ!!!! Кто СлыШЕТ!!!! заезжаешь в маскву а тАМААААА ..... Канадских фирм девать не куда. Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции - Цензор.НЕТ 1686
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ну а кто будет помогать стране которая выбрала кловуна ,люди сами выбрали приколиста и говорили будет прикольно .ну вот вам и приколы .и Европа не причем украинцы сами выбрали ярмо кацапское .
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А що ви хотіли? Коли Заходу вигідно, для них і кривавий сталін стає добродушним дядьком Джо. Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции - Цензор.НЕТ 9184
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и такие заявления звучат на фоне частых поездок на блины зеПризедента к Макрону..... один из основных приорететов президента это внешняя политика - и тут у Зеленского очередное фиаско....
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Проблема в некомпетентности. Помнится году в 2008 какой-то немецкий или рядом депутат еврокомиссии жаловался на то, что украинские дипломаты попросту ужасны. Европа им создает условия, прямо толкает - давай дорогуша, возьми в свои рученьки, принеси пользу стране. Но украинский дипломат слишком туп был и отказывался этого замечать. Собственно сейчас повторяется та же история. Некомпетентность, неспособность видеть возможности и договариваться.
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" По словам Филиппа, несмотря на санкции, экономические отношения между странами "продолжают жить "

Я вам говорил , шо нема никаких европейских санкций . Американские трошки есть , а ********** и не думали их вводить . Немецкая компания Сименс тому доказательство Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции - Цензор.НЕТ 9589
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Больше европейцев не красиво не называйте, хорошо?
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На запад нельзя рассчитывать
Нужно рассчитывать только на себя то бишь на украинцев,но так как элита не желает и не желала выгонять агрессора с нашей земли то нечего пенять на запад
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А как его выгонять, если у нас есть тот же Шарий? Он не агрессор, а просто хитрая русня и получил популярность как раз в последние годы.
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Шарий за границей,а агенты кремля здесь в Украине
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Зараз Зеленський, як справжвня свнсбк, кинув на призволяще нашу делегацію в ПАРЄ - жодної підтримки, жодної заяви АП, МЗС, чи самого Зеленського.
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После переговоров с зелемойским все всем стало ясно...Зачем им наши проблеммьі, если они и нам не нужньі? Уже осенью и так будет пророссийская коалиция в зраде и европейцьі просто будут смешно вьіглядеть со своими санкциями. Мьі сделали себя!😂
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Не было никаких санкций. Даже с украинской стороны.
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З"їздив презЕ до німців і французів, погомонів тишком. Маємо
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Коли від делегації України в ПАСЕ на трибуні виступає новінський і льовочкіна,та розповідають про громадянський конфлікт на донбасі,що ви хочете від європейців,які самі не розуміють кому вірити
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Зебіли: ''Ой-йо-йой, а кто єто сделал? Гейрапєйци!"
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Так виходить, що зебіл 17-18 числа цього місяця нічого не вибив в жабоїдів. Не вибив навіть на роялі...
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ну, да, ви, зебіли, майже всі - шарікови
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Европейцы посмотрели на это неказистое "чудо" и поняли,что защищать им собственно говоря нечего и санкции можно убирать..
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https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI

Американских пленных ведут по Парижу летом 1944. Французы в них плюют, пытаются ударить, кидают всякой хренью. Те самые французы, которые вскоре окажутся среди победителей нацизма.
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короче слили Украину по полной, лохопеды, вы думали вас Гейропа будет на руках носить? да им нахлебники не нужны, поэтому пора самим выгребать, но не с Европой, которая сама катится в очко и походу очень быстро начала набирать обороты, думаю что евросоюзу осталось года два или три не больше и всё рассыпется как карточный домик, а путлер походу в курсе этого, поэтому и ложит на них болт.............
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Ну от і все...Злив Украіни успішно розпочався....І якого ти біса ******* Зельман іздив у ту Европу????І якого біса не робишь жодних заяв ???
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А ведь только месяц прошел как выбрали зеленского и все рухнуло...
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Вот до чего привела политика Порошенко за 5 лет президентства, Крым просрал, Донбасс отдал, с россии снимают санкции, во общем барыга должен ответить за все свои преступлония.
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Це і все що потрібно знати про європейські цінності.
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Ксения, Порох держал эти санкции ЕС четыре года. Еврейцы, европейцы за это время хуже не стали. Это результат внешней политики Вазелина, точнее ее отсутствия. Оно поторговало хлебалом, с него посмеялись, все поняли и послали нах.
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Щойно подивився кусочок інфи на "Г+Г", з репортажем зі Страсбургу... Вони про причини скасування санкцій - ні звуку. А оця скабеєва - звиздить щось на зразок "оьакі вони, європейці"... Ага, повірили... Точніше: зебіли їй повірять...
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Что там Сопля наболтала во время визита в Париж...?
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Нужно срочно создавать ядерное оружие пока не поздно и стоить новые енергоблоки желатьльно под границей Рашки и ЕС. Иначе доиграетесь все в мирные планы и минские договоры
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Зашибись Вазелин съездил в Европу. Как говорится а вот вам и х..на рыло, в смысле, факт на лицо.
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Если санкции не дают должного результата - значит санкции наложены не та того!
На какое государство нажмут сейчас?
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такой бы отдал "Мистрали" рашке:
"Я могу сказать, что наши министры обороны и иностранных дел - Франции и России - встретятся в первой половине сентября", - сказал Филипп. "Хочу еще раз подчеркнуть, что диалог необходим, чтобы он проходил в нормальных условиях", - указал Филипп."Россия для нас - неотъемлемый партнер, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, и на нас лежит первостепенная ответственность за сохранение открытого и требовательного диалога с тем, чтобы работать вместе над сохранением мира и международной безопасности", - заявил французский премьер.
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А что вы хотели от Европы? ********* бомбила жилые кварталы и школы с детсадами в Сирии в том числе бетонобойными и химическими бомбами. Жертв исчесляется сотнями тысяч. И против Рашки даже санкции не ввели. Не зря ЫН не сдает свою ядерную бомбу. Он знает что лучше одна бомба чем сто договоров о ненападении.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции
 
 
 
 
 
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