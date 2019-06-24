 Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции

Об этом он сказал по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым во французском Гавре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы знаем, что санкции - это не постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, Россия знает", - сказал Филипп.
Он подчеркнул, что французские предприятия заинтересованы в российском рынке, а бизнес из Франции является первым иностранным работодателем в России.
По словам Филиппа, несмотря на санкции, экономические отношения между странами "продолжают жить".
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В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.
Всего Евросоюз применяет в связи с агрессией России против Украины 4 вида санкций.
Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз продлил второй за день пакет санкций против России
Читаем парашные издания-с?
На Лапландию пусть идут со своими педведевыми и жабоедьевыми.
Билась птаха об високу стіну
Почорніла мати хоронила дитину
Билась птаха, пір"я тіряла...
Тільки правда.... знову оминала
Оминала, пролітала
Очі закривала
Щоб не бачить гіркі сльози
Білі посивілі коси
Билась мати над труною:
- Візьми, сину ... з собою!
Бо стіна з грошей висока
А правда - глуха, косоока!////
Вы сами виноваты.
https://www.youtube.com/watch?v=OgQfgzxuNbg
начальника транспортного цехаЗЕбила...
Хотя - не верится что там не контролируют ситуацию..... Ну, масоны, аннунаки, ящерицы там разные и Бетмен, или как боха теперь кличут?
Шоб ты жабой подавился, министр хренов
Ща рашка, при живом х-ле, побежала вносить изменение в Конституцию , выводить войска и своих переселенцев козачков, ФСБ-в и бурятов. Платить Украине контрибуцию, слезно просить прощения , и выдавать гос преступников межд. суду (а это сейчас все правительство, вся дума, вся верхушка силовых........).
Очередное тупое бла бла бла.
Не знаю что Франция и Германия выторговывали, но явно как первый шаг - возвращение в ПАСЕ!
Новообраного не запросили на саміт, від України почали відвертатися на міжнародному рівні!!! Хуже не буде?!?
Каким боком здесь Украина?
_Тьфу, ублюдок!
Шикарно, я считаю.
- ПОБЕЖДАТЬ-БЕСНОВАНИЕ тебя есть -
...
- КАКОЕ объёмов НАСТОЙКА Crataégus ВНУТРЕННИЙ ПРИНИМАТЬ? -
Я вам говорил , шо нема никаких европейских санкций . Американские трошки есть , а ********** и не думали их вводить . Немецкая компания Сименс тому доказательство
Нужно рассчитывать только на себя то бишь на украинцев,но так как элита не желает и не желала выгонять агрессора с нашей земли то нечего пенять на запад
Американских пленных ведут по Парижу летом 1944. Французы в них плюют, пытаются ударить, кидают всякой хренью. Те самые французы, которые вскоре окажутся среди победителей нацизма.
Еврейцы, европейцы за это время хуже не стали. Это результат внешней политики Вазелина, точнее ее отсутствия. Оно поторговало хлебалом, с него посмеялись, все поняли и послали нах.
На какое государство нажмут сейчас?
"Я могу сказать, что наши министры обороны и иностранных дел - Франции и России - встретятся в первой половине сентября", - сказал Филипп. "Хочу еще раз подчеркнуть, что диалог необходим, чтобы он проходил в нормальных условиях", - указал Филипп."Россия для нас - неотъемлемый партнер, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, и на нас лежит первостепенная ответственность за сохранение открытого и требовательного диалога с тем, чтобы работать вместе над сохранением мира и международной безопасности", - заявил французский премьер.