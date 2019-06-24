 Полиция расследует дело о фиктивном обучении иностранных студентов на базе Днепропетровской медицинской академии

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Уголовное производство № 12018040650002646 было открыто Соборным отделением полиции в конце 2018 года. Следователям удалось выяснить, что между должностными лицами указанных ВУЗов есть договоренность относительно перевода иностранных студентов из частного института в государственную академию с дальнейшим получением диплома. На практике эта схема выглядит следующим образом. С помощью фирмы – посредника иностранный студент поступает на обучение в институт традиционной и нетрадиционной медицины, после чего такой студент сдает академическую разницу и продолжает обучение уже в одном из государственных медицинских учреждений: Днепропетровской медицинской академии или в Луганском государственном университете.

По версии следствия, такой переход и обучение проходило фиктивно, то есть на самом деле студенты не посещали лекции, не сдавали экзамены, однако получали диплом о высшем медицинском образовании государственного образца.

В начале 2019 года следователь через суд истребовал у Днепропетровской медицинской академии ряд документов, включая: данные студентов – иностранцев, графики сдачи экзаменов и зачетов, а также оригиналы документов, которые подтверждают перевод иностранных студентов с частного ВУЗа в медакадемию Днепра за период с 10.01.2014 по 01.09.2018 гг. Суд обязал Днепропетровскую медицинскую академию предоставить все эти данные.

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