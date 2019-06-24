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 Политика Украины, Происшествия
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 Власти на местах привлекают коммунальные силовые структуры, чтобы запугивать активистов, - отчет ВСК ВР

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов считает необходимым продолжить контроль над расследованием ряда профильных уголовных производств.

Соответствующие выводы содержатся в отчете ВСК, опубликованном на сайте украинского парламента в понедельник (проект постановления № 10397), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комиссия пришла к выводу, что необходимо продолжать контролировать досудебные расследования убийств активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и бердянского активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной Сармат), покушения на одесского общественного деятеля, главу городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика.

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По нападению на одесского активиста Сергея Стерненко нет результатов расследования, дело не передано в суд, констатируют члены комиссии.

"Комиссией установлено, что местная власть в г.Одесса привлекает коммунальную силовую структуру "Муниципальная стража" для запугивания общественных активистов и поддержки деятельности городского совета противоправными, в том числе силовыми, методами. Аналогичная деятельность имеет место и в других городах Украины", - сказано в отчете.

Комиссия пришла к заключению, что эту проблему можно решить только путем законодательного урегулирования правового статуса муниципальных силовых структур.

В отчете отмечается, что это можно сделать, приняв законопроекты "О муниципальной страже" (№ 2890) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных положений по вопросам охраны общественного порядка и государственной границы" (№8206).

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Комиссия отмечает, что истекли сроки, отведенные Уголовным процессуальным кодексом, на досудебное расследование уголовных производств, которые касаются нападений на Стерненко, Олешко, одесского активиста, члена общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Виталия Устименко, главу одесской городской организации "Народного руха Украины" Михаила Кузаконя и ряда других активистов.

По данным ВСК, в связи с бездеятельностью правоохранительных органов во время досудебного расследования ряда уголовных производств начались служебные расследования. В настоящее время результаты этих расследований комиссии неизвестны.

Согласно отчету, выявлены также факты неоднократного и необоснованного закрытия следственными органами Киево-Святошинского отделения полиции Киевской области уголовных производств по фактам нападений на общественных активистов.

"Комиссия обращает внимание на необходимость существенной активизации усилий правоохранительных органов относительно всестороннего, полного и объективного расследования вышеуказанных уголовных производств и скорейшей передачи соответствующих дел в судебные органы в установленном порядке", - сказано в отчете.

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Напомним, 28 февраля Верховная Рада продлила работу ВСК по нападению на Гандзюк. Этим же решением народные депутаты продлили работу комиссии до 14 мая 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3133981
 
 
 Топ комментарии
 
Ну шо ж феодализм о котором просили зебилы наконец-то пришел.

Не забываем пойти на выборы и окончательно закрепить успех голосуя за "слуг урода".

Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете
Власти на местах привлекают коммунальные силовые структуры, чтобы запугивать активистов, - отчет ВСК ВР - Цензор.НЕТ 5072
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Ща зебилы распоясаются..Тато з хати, свиня на город капусту жерти.
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Що ти там забув? Так родіна ж твоя, істаріческая. Там всі твої скрепи А тут ти чого ошиваєшся? Хоча, тут ти зЕлекратію впроваджуєш, де буде лише одна скрепа - велика зелена шмаркля.
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так це ж підтримка ригоанальних, аліт), труха, манга), а шо гепа, все лавочки стругає?! Власти на местах привлекают коммунальные силовые структуры, чтобы запугивать активистов, - отчет ВСК ВР - Цензор.НЕТ 9736
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Ща зебилы распоясаются..Тато з хати, свиня на город капусту жерти.
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100%, за, ліксеєча) треба голосувати, а то не пройде у владу - піде на нари),
хто ж Україну буде мучити чоколятом)))?! Власти на местах привлекают коммунальные силовые структуры, чтобы запугивать активистов, - отчет ВСК ВР - Цензор.НЕТ 1234
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В случае Украины, определение, данное товарищами Макгуайром и Олсоном, "государство - стационарный бандит" работает буквально.
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уйло козлориле, ти координатами на помилився? Тобі на північний схід, і то подалі.
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Что я там забыл, хамло? Там все в точности также как и в твоей любимой петекратии, только фасон скреп слегка отличается.
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Що ти там забув? Так родіна ж твоя, істаріческая. Там всі твої скрепи А тут ти чого ошиваєшся? Хоча, тут ти зЕлекратію впроваджуєш, де буде лише одна скрепа - велика зелена шмаркля.
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Еще только эти муниц войска появились - журналисты сказали, что это дворцовая стража местных князьков! Уже более года прошло!
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Всякое запугивание активистов заканчивается народными гуляниями в стиле Максима Железняка и Устима Кармелюка, когда активисты перегорают, и больше не боятся.
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А Зе-банда хочет еще и муниципальные СУДы ввести.
Тогда месные панчики вообще любой страх потеряют и любую оппозицию будут задавливать за секунды.

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"Временная следственная комиссия по контролю" над над контролем...
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Ну шо ж феодализм о котором просили зебилы наконец-то пришел.

Не забываем пойти на выборы и окончательно закрепить успех голосуя за "слуг урода".

Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете

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Ти щось попутав чи щось гірше, ці команди створювалися при Пороху, який на це не реагував, бо охороняли його приспішників від людей, а йому забезпечували адмінресурс на виборах. Дійде і до них черга за день все не зробиш є важливіші справи.
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так криминальные или коммунальные силовые структуры поправьте
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВласти на местах привлекают коммунальные силовые структуры, чтобы запугивать активистов, - отчет ВСК ВР
 
 
 
 
 
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