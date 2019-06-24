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Все про:Госпогранслужба (3348) граница (3224)

 Шел "воевать за Россию против США": пограничники задержали жителя Воронежа, направлявшегося в Луганск. ВИДЕО

Вор-рецидивист поссорился на родине с криминальным авторитетом и решил примкнуть к боевикам группировки "ЛНР".

Пограничники Луганского отряда задержали россиянина накануне неподалеку от с. Марковка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Госпогранслужбы.

Мужчина незаконно пересек границу РФ с Украиной. При себе у него был военный билет.

"Правоохранители установили, что мужчина является 40-летним гражданином РФ, уроженцем города Воронеж. Правонарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ за преступления, связанные с кражами и грабежами. По словам россиянина стало известно, что недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию так называемой "ЛНР". В дальнейшем было вступить в незаконных вооруженных формирований и воевать за Россию против США", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.

Также на Цензор.НЕТ: Выкрикивали "ДНР, вперед!": двум ирландцам запретили въезд в Украину на три года после дерзкого поведения в "Борисполе". ФОТО

Россиянина привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

Источник: https://censor.net.ua/n3133979
 
   
 Топ комментарии
 
Так ехать воевать надо было не в Луганск, а в Вашингтон, вот тупое существо
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Не. Он из роисянских 86%. А у нас только 74% дебилов.
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Не. Он из роисянских 86%. А у нас только 74% дебилов.
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И это все? А ну рыгни еще что-то.

Не так часто удается встретить говорящую, но не соображающую скотинку.
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очень самокретично... задолбало быдло порошенковское...выборы прошли, а оно все не уймется...
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судя по твоему рыгни и скотине,ты из 5% ылыты,почти ористократ
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Особливо рідко можна зустріти таку худобу серед Зебилів, але на цей раз нам неймовірно пощастило.
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Что, за "росиянских" обиделся? Какие мы ранимые...
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Вызвать братву и передать с рук на руки.
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Так ехать воевать надо было не в Луганск, а в Вашингтон, вот тупое существо
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для этого ему киселёв зомбировку должен был перепрошить ...
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А он программу "соловьиный помет смотрел", если не видел, советую - офигеешь от услышанного.
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там их 140 млн. да и у нас их пол страны ..
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Вот что надо делать : https://m.youtube.com/watch?v=qIVn5b_KNso
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Россиянина привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы .. а не лучше было бы это зомби просто там закопать ? иначе с этими орками можно будет вечно воевать ..Источник: https://censor.net.ua/n3133979
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так говорили, что ввели уголовную ответственность, или орков это не касается...?
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А должно касаться?
Они нашим бойцам отрезали уши, носы, гениталии и убивали со связанными за спиной руками по какому закону?
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Яка може бути адміністративна відповідальність? Він йшов воювати на боці ворога. Отже, має бути притягнутий до кримінальну відповідальність за тероризм та замах на територіальну цілісність України.
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Воювати проти США - треба було в Ірак їхати. Там би його перший патруль випатрав би як судака.
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обитатель воронежа засцал что его ******** разбомбит и попытался склыться в Украине?
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За жизнь...😀 это их будущие партнеры по каолиции...
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А почему задержали не на лодке в Босфоре или Дарданелах?
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русня воды боится. у них псиная шерсть быстро намокает и тянет кацапа на дно. Да и негде русне плавать, у них там льдом все покрыто.
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сабака лаяла на дядю фраера и ночька лунною была..
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@Golub
Украинская военная часть вошла в спецназ НАТОШел "воевать за Россию против США": пограничники задержали жителя Воронежа, направлявшегося в Луганск - Цензор.НЕТ 7257


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Это круто. Но кто и как будет это живое оружие использовать в Украине...
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Если бы эти ребята за одну ночь зачистили весь зебинарий, который сейчас уже есть в списках... Цены бы им не было.
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Ну хорошо, против США... А почему в Луганск шел? Шел "воевать за Россию против США": пограничники задержали жителя Воронежа, направлявшегося в Луганск - Цензор.НЕТ 6101
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там его сородичи - дамбасяне бамбасяне. а куда ему еще идти?
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Ну не знаю... СшА от Украины немного в другой стороне...
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он хотел наверное сесть в лугандоне на самолет рейсом навуходоносия - Вашингтон и полететь воевать против проклятых янки.
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вот ты непонятливый, а куда ж ему идти?! до Вашингтона-то денег не хватило, да и словарь дома забыл...
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Если бы сказал "с Украиной" была бы уголовка, а "с США" можно - админка.
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Этот кацап шел подготовленным - если накроют, то надо говорить так-то и так-то.
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чегож эти мрази кацапские идут в Украины воевать против США?мразье кацапскаое вы в США ломитесь!
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пропаганда та підміна понять, що це війна не з Україною, а це така війна зі США, Європою, за русскі мір і тд.
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та все эти мрази кацапские понимают.они идут убивать 'хохлов' а чтож оправдать хоть немного на расее нужно говорить 'с США' иначе как же мы их победить так долго не можим.у них же 'хВелыкая армия и тд' а тут на! на перегной украинцы косят.
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Думаю, что надо его отдать тому криминальному авторитету. Сообщив ему подробности его деятельности, выясненные у имярека. Уверен, что простым разрывом жопы он там не отделается.
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Дід Панас 🇺🇦‏ @RogerYar 10 ч.10 часов назад

Еще

Сорока на хвості принесла. Ведучим одного з ТБ каналів "порекомендували" не вживати слів "війна", "окупація", "бойовики", "терористи". Тепер буде конфлікт, військові угрупування та т.і. Здобули
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А как начинали красиво, ...детям мороженное, дамам цветы, дебаты на стадионе, анализы в студию!!!...
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поряд із нашими прикордонниками оторобло 40 річне виглядає наче літня людина
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И шо? Отпустили ? Извиниться не забыли?
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Причём там местный криминалитет и желание воевать против сша , - это , видать , неудавшаяся фесбешная торпеда , которую никому не жаль и которую никто не учитывает и учитывать не будет . А в Украине эту мразь будут содержать и кормить , и надеяться на какой - то обмен с росией .
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Срок запаяют - будет работать. Никто бесплатно тут никого не кормит.
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Его автобиография = отображение современного *********
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Пустите ему пулю в ближайшей посадке. Нах кормитт этого урода во всех смыслах
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То в чем проблема прострелить ноги и закопать там где собак хоронят.
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Спецоперація служб ФСБ РФ по перевірці якості охорони кордону між Україною і РФ: а версія, що лопоче цей "шапкокрад" начебто достовірна, але ж він не такий же дебіл, що не знайшов би дороги до Краснодону із Російської Ф(п)едерації, тим паче, що саме таких як він,там якраз сприймають із радістю, бо це наступне "зомбі" для "гарматного мяса", на якому можна ще й підзаробити, оформивши та пославши під кулі...
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твою мать, а... у меня нервов не хватает такое смотреть
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рецидивист, шел к тррористам воевать с США.... Вердикт - отдать в руки американского правосудия, пусть американцы его судят как террориста посягнувшего на американскую безопасность, с выроком - электрический стул. Есть второй вариант - отдать прямо в руки криминального авторитета, с которым наш герой посрался, уж авторитет то его за непослушание и не соблюдение понятий, точно прикопает в лесопосадке. вариант третий - тачка с уранрудой на Желтых водах и долгое ожидание обмена на наших пацанов... как видите земляки, жизнь она вариантами богата!!!
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Скажите чуваку из Воронежа,що амеры як почули,що вiн едет,покинули территорию Украины,бо испугались Шел "воевать за Россию против США": пограничники задержали жителя Воронежа, направлявшегося в Луганск - Цензор.НЕТ 6232
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШел "воевать за Россию против США": пограничники задержали жителя Воронежа, направлявшегося в Луганск. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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