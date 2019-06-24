 "Фекальное" нападение на марш равенства готовили не националисты, а четверо безработных жителей "Бурштыновой народной республики", - Бутусов

Детали провала "операции "Дерьмометчики"" раскрыл главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Четверо мужчин из Ровенской области - 18-летний Василий С. и 35-летний Вячеслав К. из села Заричне, 18-летний Андрей М. из села Чернин, 22-летний Андрей В., родом из Заричного, приехали в Киев и обосновались на природе на Жуковом острове. Все четверо не имеют постоянного официального места работы. О какой-либо их причастности к каким-либо националистическим движениям никаких данных нет, их объединяет общее место проживания в селе, расположенном в так называемой "Бурштыновой народной республике", в зоне нелегальной добычи янтаря", - написал Бутусов.
По словам журналиста, с группой связан бывший депутат Заричнянского районного совета Анатолий Полюхович. Его роль в этом деле сейчас устанавливается. Не исключено, что именнно Полюхович и был организатором "дерьмометчиков".
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Группа вскрыла четыре передвижных биотуалета, залила фекалии оттуда в бочки и вывезла на базу. Провокаторы не пользовались респираторами и двое суток жили среди экскрементов и полчищ насекомых.
"Сливали зловонную жижу из баков в специально приобретенные опрыскиватели, а оттуда закачивали в презервативы. Презервативы, которые не лопались, они бережно перевязывали, получались дерьмобомбы. Не все получалось - бывало, что презервативы лопались, фекалии разлетались вокруг, и на самих деятелей тоже", - пишет Бутусов.
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Но стоило машине выехать в Киев - в 7:30 утра ее задержали на Парковой дороге.
"Несмотря на строжайшую конспирацию, эту невероятную операцию все-таки кто-то выдал. Трудно представить, неужели кто-то из ныряльщиков дерьма оказался "двойным агентом"? С дерьма началось, дерьмом и закончилось", - написал журналист.
Расследование продолжается. "Надеюсь, в ближайшее время мы узнаем подробности происшествия публично, задержанные пояснят свою позицию, кто и что их вдохновило так масштабно копаться в дерьме, как они смогли себя мотивировать", - подытожил Бутусов.
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Дерьмолеристы, путен дал приказ.
Дерьмолеристы, ждёт отчизна вас.
За слезы ваших матерей
За тошо ты латентный гей,
По нелатентным - огонь, огонь!
...
Готовий текст для копрограйнд групи
"шоб у меня всьо було и шоб мине за то ничо не было", "а шо мне дала ваша Украина?", "ты сам воевал, из окопа пишешь?", "пусть сын порошенка/парубия (и т.д.) идьот ваюет", "у меня в расее родственники, чиво я должен с ними переставать абщацца?", "хочу евробляху!", "хачу больше халявы"
Крутые паца. Первые парни на селе.
У нас страна прогнила тупоголовым быдлом, которое ничем не отличается от свинорусни.
Воистину "братушки"
"Зливали смердючу рідину з баків у спеціально придбані обприскувачі, а звідти закачували в презервативи. Презервативи, які не лопалися, вони дбайливо перев'язували, виходили лайнобомби. Не завжди вдавалося - бувало, що презервативи лопалися, фекалії розліталися навколо, і на самих діячів теж" \
Це чудовий сценарій фільму..Гарантую шалену популярність в широких масах копрофілів..
робоча назва "вони увійшли у смак"("они вошли во вкус")
протоієрей Іоанн Полюхович - настоятель Свято-Покровського Храму села Дібрівськ (Упц МП)Зарічненського району, Полісся.
напевне закидати лайном пі..асів -богоугодна справа у 26-ти приходах УПЦ МП Зарічнянського району ......)))
Депутат Полюхович зекономив на га*донах..
гівняні були... у прямому сенсі..
Міліція їх винюхала.... у прямому сенсі..