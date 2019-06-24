 "Фекальное" нападение на марш равенства готовили не националисты, а четверо безработных жителей "Бурштыновой народной республики", - Бутусов

Детали провала "операции "Дерьмометчики"" раскрыл главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Четверо мужчин из Ровенской области - 18-летний Василий С. и 35-летний Вячеслав К. из села Заричне, 18-летний Андрей М. из села Чернин, 22-летний Андрей В., родом из Заричного, приехали в Киев и обосновались на природе на Жуковом острове. Все четверо не имеют постоянного официального места работы. О какой-либо их причастности к каким-либо националистическим движениям никаких данных нет, их объединяет общее место проживания в селе, расположенном в так называемой "Бурштыновой народной республике", в зоне нелегальной добычи янтаря", - написал Бутусов.

По словам журналиста, с группой связан бывший депутат Заричнянского районного совета Анатолий Полюхович. Его роль в этом деле сейчас устанавливается. Не исключено, что именнно Полюхович и был организатором "дерьмометчиков".

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Группа вскрыла четыре передвижных биотуалета, залила фекалии оттуда в бочки и вывезла на базу. Провокаторы не пользовались респираторами и двое суток жили среди экскрементов и полчищ насекомых.

"Сливали зловонную жижу из баков в специально приобретенные опрыскиватели, а оттуда закачивали в презервативы. Презервативы, которые не лопались, они бережно перевязывали, получались дерьмобомбы. Не все получалось - бывало, что презервативы лопались, фекалии разлетались вокруг, и на самих деятелей тоже", - пишет Бутусов.

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Но стоило машине выехать в Киев - в 7:30 утра ее задержали на Парковой дороге.

"Несмотря на строжайшую конспирацию, эту невероятную операцию все-таки кто-то выдал. Трудно представить, неужели кто-то из ныряльщиков дерьма оказался "двойным агентом"? С дерьма началось, дерьмом и закончилось", - написал журналист.

Расследование продолжается. "Надеюсь, в ближайшее время мы узнаем подробности происшествия публично, задержанные пояснят свою позицию, кто и что их вдохновило так масштабно копаться в дерьме, как они смогли себя мотивировать", - подытожил Бутусов.

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