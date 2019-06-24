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 Происшествия, Общество
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Все про:провокация (1243) фекалии (20) ЛГБТ-сообщество (239) Бутусов Юрий (1748)

 "Фекальное" нападение на марш равенства готовили не националисты, а четверо безработных жителей "Бурштыновой народной республики", - Бутусов

Четверо жителей Ровенщины в возрасте от 18 до 35 лет специально приехали в столицу, чтобы поквитаться с участниками "КиевПрайда". На то, чтобы расфасовать содержимое 4 биотуалетов в 200 презервативов, у них ушло 2 дня работы. Но кто-то выдал провокаторов.

Детали провала "операции "Дерьмометчики"" раскрыл главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Четверо мужчин из Ровенской области - 18-летний Василий С. и 35-летний Вячеслав К. из села Заричне, 18-летний Андрей М. из села Чернин, 22-летний Андрей В., родом из Заричного, приехали в Киев и обосновались на природе на Жуковом острове. Все четверо не имеют постоянного официального места работы. О какой-либо их причастности к каким-либо националистическим движениям никаких данных нет, их объединяет общее место проживания в селе, расположенном в так называемой "Бурштыновой народной республике", в зоне нелегальной добычи янтаря", - написал Бутусов.

По словам журналиста, с группой связан бывший депутат Заричнянского районного совета Анатолий Полюхович. Его роль в этом деле сейчас устанавливается. Не исключено, что именнно Полюхович и был организатором "дерьмометчиков".

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Группа вскрыла четыре передвижных биотуалета, залила фекалии оттуда в бочки и вывезла на базу. Провокаторы не пользовались респираторами и двое суток жили среди экскрементов и полчищ насекомых.

"Сливали зловонную жижу из баков в специально приобретенные опрыскиватели, а оттуда закачивали в презервативы. Презервативы, которые не лопались, они бережно перевязывали, получались дерьмобомбы. Не все получалось - бывало, что презервативы лопались, фекалии разлетались вокруг, и на самих деятелей тоже", - пишет Бутусов.

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Но стоило машине выехать в Киев - в 7:30 утра ее задержали на Парковой дороге.

"Несмотря на строжайшую конспирацию, эту невероятную операцию все-таки кто-то выдал. Трудно представить, неужели кто-то из ныряльщиков дерьма оказался "двойным агентом"? С дерьма началось, дерьмом и закончилось", - написал журналист.

Расследование продолжается. "Надеюсь, в ближайшее время мы узнаем подробности происшествия публично, задержанные пояснят свою позицию, кто и что их вдохновило так масштабно копаться в дерьме, как они смогли себя мотивировать", - подытожил Бутусов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133969
 
   
 Топ комментарии
 
Від тексту новини (особливо, кхм, "технічних подробиць") аж пробило на якийсь нездоровий іржач "Фекальное" нападение на марш равенства готовили не националисты, а четверо безработных жителей "Бурштыновой народной республики", - Бутусов - Цензор.НЕТ 788
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Не оскорбляй людей у которых иной политический взгляд,и тебе не покажут направление по которому ты пойдеш
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"Провокаторы не пользовались респираторами и двое суток жили среди экскрементов и полчищ насекомых...
...Не все получалось - бывало, что презервативы лопались, фекалии разлетались вокруг, и на самих деятелей тоже"Ну я даже не знаю. Не иначе как их всех геи в прошлом оттрахали, потому, что я даже представить не могу из-за чего можно добровольно терпеть такое лишь бы кинуть в кого-то говном "Фекальное" нападение на марш равенства готовили не националисты, а четверо безработных жителей "Бурштыновой народной республики", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9886
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Вот что значит герцог мира пришел и войну закончил: раньше Бутусов репортажи с линии фронта делал, а сегодня о говнометчиках пишет.
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Какая реальность, такие и журналистские расследования.
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Мадам, у нас демократическая страна критиковать власть и высказывать оценочные суждения в отношении ее --пожалуйста, а оскорблять физическое лицо , клеветать и т.п.---за это можно и под суд...
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К СОЖАЛЕНИЮ, ДО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СТРАНЫ НАМ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО - СВОБОДА ВЫБОРА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА КАК МИНИМУМ ОСУЖДАЕТСЯ
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ПОДОБНЫХ ОСКОРБЛЕНИЙ НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ. ПРО БАРЫГУ РАЗВЕ ЧТО СОГЛАСЕН./Ну да, ну да.Запамятовал.Интеллигентый разговор у нас уже состоялся. 07.06.2019 19:06

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Чтобы так обосраться - нужен особый талант !
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Все ясно. 4 ********* (прихильника ЛГБТ) готували провокацію, направлену проти християн та патріотів. У перервах між фекальними практиками, мабуть злягалися один з одним по колу.
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До цього було дві провокації з "побиттям ногами". Те що це третя цілком можна припустити - закономірність.
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Есть примета: если разговор заходит про говно и жопы, то ищи русню
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Раська федераська по ним плачет и ждёт.
Дерьмолеристы, путен дал приказ.
Дерьмолеристы, ждёт отчизна вас.
За слезы ваших матерей
За тошо ты латентный гей,
По нелатентным - огонь, огонь!
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"Сливали зловонную жижу из баков в специально приобретенные опрыскиватели, а оттуда закачивали в презервативы. Презервативы, которые не лопались, они бережно перевязывали, получались дерьмобомбы. Не все получалось - бывало, что презервативы лопались, фекалии разлетались вокруг, и на самих деятелей тоже".

...
Готовий текст для копрограйнд групи "Фекальное" нападение на марш равенства готовили не националисты, а четверо безработных жителей "Бурштыновой народной республики", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1980 "Фекальное" нападение на марш равенства готовили не националисты, а четверо безработных жителей "Бурштыновой народной республики", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1776
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з яким смаком,натхненням і захопленням журналіст описує цю картину!
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Точно не Нацжони? Ай, шкода. Такий шедевр пропадає. Ну, нічого, буде й на їхній вулиці свято.

"Фекальное" нападение на марш равенства готовили не националисты, а четверо безработных жителей "Бурштыновой народной республики", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8770
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Коли буде на нашій вулиці свято, на вашій гратиме сумна музика, але недовго. Люди більше ******* всміхатись ніж бідкатись за дурнями антинаціоналістами.
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ага, надоело янтарь грести, потянуло на дерьмо ... верю ...
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Четверо жителей Ровенщины в возрасте от 18 до 35 лет специально приехали в столицу, чтобы поквитаться с участниками "КиевПрайда" - Интересно, чем же их так обидели геи что они приехали поквитаться...
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не розправитись,а попробувати щось нове..Гівна вже напробувались..
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Аж відлегло від серця. Ну не могли націоналісти бути такими дегенератами. Якщо серти у гандони - то тільки люізітом, гарний парфюм вийшов би для Київ-прайду))
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Типичный свинобыдлотный элехторат зе-мразей.
"шоб у меня всьо було и шоб мине за то ничо не было", "а шо мне дала ваша Украина?", "ты сам воевал, из окопа пишешь?", "пусть сын порошенка/парубия (и т.д.) идьот ваюет", "у меня в расее родственники, чиво я должен с ними переставать абщацца?", "хочу евробляху!", "хачу больше халявы"
Крутые паца. Первые парни на селе.
У нас страна прогнила тупоголовым быдлом, которое ничем не отличается от свинорусни.
Воистину "братушки"
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з групою пов'язаний колишній депутат Зарічнянської районної ради Анатолій Полюхович. Його роль у цій справі зараз встановлюється. Не виключено, що саме Полюхович і був організатором "лайнометників". Група розкрила чотири пересувні біотуалети, залила фекалії звідти в бочки і вивезла на базу. Провокатори не користувалися респіраторами і дві доби жили серед екскрементів і полчищ комах.
"Зливали смердючу рідину з баків у спеціально придбані обприскувачі, а звідти закачували в презервативи. Презервативи, які не лопалися, вони дбайливо перев'язували, виходили лайнобомби. Не завжди вдавалося - бувало, що презервативи лопалися, фекалії розліталися навколо, і на самих діячів теж" \

Це чудовий сценарій фільму..Гарантую шалену популярність в широких масах копрофілів..
робоча назва "вони увійшли у смак"("они вошли во вкус")
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Передел янтаря грядет, да Зеленый?, Аваков и ко
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Надо признать гей парады с каждым годом все успешнее.
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За словами журналіста, з групою пов'язаний колишній депутат Зарічнянської районної ради Анатолій Полюхович

протоієрей Іоанн Полюхович - настоятель Свято-Покровського Храму села Дібрівськ (Упц МП)Зарічненського району, Полісся.

напевне закидати лайном пі..асів -богоугодна справа у 26-ти приходах УПЦ МП Зарічнянського району ......)))
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Не богоугодна.Бог сорвал их злой демонический умысел и защитил геев. "Фекальний" напад на марш рівності готували не націоналісти, а четверо безробітних жителів "Бурштинової народної республіки", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8094
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ні.. причина приземленіша...
Депутат Полюхович зекономив на га*донах..

гівняні були... у прямому сенсі.. "Фекальний" напад на марш рівності готували не націоналісти, а четверо безробітних жителів "Бурштинової народної республіки", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5814
Міліція їх винюхала.... у прямому сенсі.. "Фекальний" напад на марш рівності готували не націоналісти, а четверо безробітних жителів "Бурштинової народної республіки", - Бутусов - Цензор.НЕТ 7395 "Фекальний" напад на марш рівності готували не націоналісти, а четверо безробітних жителів "Бурштинової народної республіки", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5814
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А смеялись над федерастами с их коровьими лепешками. Четыре жадных жлоба опозорили всю область. Интересно, кто их подрядил?
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Короче дерьмовые из них террористы.И в буквальном и в переносном смысле "Фекальний" напад на марш рівності готували не націоналісти, а четверо безробітних жителів "Бурштинової народної республіки", - Бутусов - Цензор.НЕТ 3615
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Фекальное" нападение на марш равенства готовили не националисты, а четверо безработных жителей "Бурштыновой народной республики", - Бутусов
 
 
 
 
 
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