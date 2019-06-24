 Московский патриархат предлагает доллары за отказ переходить в ПЦУ, - митрополит ПЦУ Симеон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симеон заявил в интервью "Главкому".
"На сегодняшний день есть предложения священникам, чтобы они не переходили. Не хочу называть суммы, но большие деньги, не в гривнах, а в долларах ", - сказал он.
В то же время митрополит отметил, что замедление перехода приходов с УПЦ МП связано с судебными процессами.
"Люди думали, что на приходских собраниях за это проголосуют и на этом все, количество голосов перевесит и перейдут. А тут получается, возникает судебная волокита, нужно решать проблему в правовом поле: земля, храмы ", - пояснил Симеон.
Он добавил, что процесс все равно идет, в частности 24 июня перерегистрируется приход в Винницкой области.
Отметим, что Симеон является одним из двух митрополитов УПЦ МП, которые присоединились к поместной церкви Украины.
Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.
После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.
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Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.
А ПОЧЕМУ НЕ РУБЛИ?...
Они так заблокировали кучу переходов...
Но проблемка для Орды в том, что попы
которые уже приняли такую взятку требуют
подтверждения - хотя бы раз в квартал...
На лошадиное ржание гонцов, добавьте: Че, вы в Яхве не верите что-ли? Хороши же пастыри то.
После этого прочитайте заклинание "защита" и еще одно на бонус к хитрожопости, если нвам не поверили. Крепкое кадило и твердый горшок на голове вам тоже не помешают.
Может быть Саакашвили и был прав, но результат у обоих в двух странах одинаковый - оба проиграли выборы и терпят обструкции
А эти в каком смысле *закупорились?
Украинцам Михо ближе по духу, т.к. он преступные схемы мародёра затронул (для их раскрытия).
Інакше би переходи майже не зупинились ,не досягши 5 відсотків..
https://www.bbc.com/ukrainian/news-48741409
т.е. украинцы сами оплачивают свою духовную и церковную оккупацию мокшанским сатанатом? прэ лест но. прэлестно.
Нужен закон церкви запрещена любая коммерческая деятельность.
А если карточку приват дам - перечислят?
Що з того ,що "пропагандист в сутані " візьме долари чи гривні,якщо парафія пошле його "к бєрьозкам"..