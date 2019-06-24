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 Политика Украины, За рубежом
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 Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко

Сегодня началась сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, которая до четверга должна принять окончательное решение, вернется ли делегация России.

Об этом рассказал Украинскому радио народный депутат и член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня ПАСЕ начала свою летнюю сессию в Страсбурге, в рамках которой ожидалось голосование относительно возвращения России в ПАСЕ. Известно, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов по российскому вопросу.

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"Государственный секретарь Франции сообщила мне, что вопрос о судьбе украинских политических заключенных и военных моряков в России является приоритетом для Франции и Совета Европы. В частности, это вопросы постоянно поднимает и президент Эмануэль Макрон. Однако он не может помешать защите обычных россиян", - сообщил родит депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Владимир Путин использует населения своей страны как живой щит и шантажирует Совет Европы, что в случае невозврата России в ПАСЕ, они выйдут сами и 140 тысяч россиян останутся один на один.

"Дебаты по вопросу главного голосования состоятся сегодня в 17 часов по киевскому времени. Будет рассмотрен доклад, к которой подано более двухсот поправок, которые подготовила украинская делегация. Рассмотрение доклада может затянуться до полуночи или позже, после чего состоится голосование. Если доклад не будет принят - это будет победой Украины, если будет - это наше поражение, хотя и не окончательное. Окончательное решение будет в четверг", - сказал народный депутат.

Напомним, в Страсбурге началась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут принять проект резолюции, изменяющей правила ПАСЕ и усложняющей процедуру применения санкций, в частности в отношении России. В украинской делегации говорят, что Франция, Германия, Италия поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133961
 
   
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заставили Гончаренка дати інтерв'ю?
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Партії Зеленського і Медведчука у Миколаєві зареєстровані за однаковою адресою і в одному кабінеті
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гугли, впласному Мик5олаєві... а чому тебе цікавить конкретна адреса? Які наміри у тебе? Що ще хочеш вияснити. Якщо через 6 хв не знайдеш у гугля, то допоможу тобі, але спочатку дай мені відповіді
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я добре знаю Миколаїв...
хочу вияснити, чи дійсно це так?
по власним каналам... є така можливість)
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коли твої канали тебе поінформують, прошу про це написати... дякую
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гу добре,ти напевно несвдомий зебот, на , маєш
Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9661
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и это страшно, хотя к этому и шлось. Меня пугает другое-без выборов Зе уже колотит коалицию.Значит знает, что для него все будет ок, значит все уже разложено по полочкам. Неужели Украина не для украинцев больше...
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У Зеленського назвали 20 його здобутків за місяць президентства

13. Розвіяв міф про дефолт

Шах и мат, порохоботы. Перемога.
(C)
@Golub
🤭
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спочатку навіяв-а потім розвіяв-2 лярди долярів в трубу... маладєц зєля!
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який сам і створив, ну тобто його хазяін Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1985
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Ну как всегда - на самом интересном месте. Сразу бы сказали: пановэ, расслабляйтесь до четверга следующего года.
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" Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня "

Решение уже принято .
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пора шантажировать ойропу - пустите рашу в паре - запретим лгбт-прогулки... в принципе, изнасилование мозга одинаковой степени...
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Якщо Україна не потрібна у Європі,то набуя нам та Європа?Нехай вони з кацапами дружать,хоть до мозолей на сраці.Треба мати гордість.
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Тобто тобі пох перед ким на коліна ставати,перед Ху"лом чи Рібентропом?Треба бути як Бандера,за Україну,проти всіх ворогів.
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Немає в Європі зараз Черчіля - одні Чемберлени.. Хоч у Чемберлена були яйця із сталі , якщо порівнювати їх з яйцями теперішніх європейських політиків - коли настав час, Британія не роздумуючи оголосила війну Німеччині за напад на Польшу 1 го вересня 1939 року.. Для зажирівших бюргерів гроші не пахнуть - навіть якщо на цих грошах кров тисяч українців..
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Вот такие как Губошлеп и есть основная причина поражения Украины, вместо работы он там в синих рукавицах как дебил бегал.
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Зеленский - позор украинского и еврейского народа.
Вот только израильтяне никогда бы не выбрали президентом ничтожество, которое во время войны выступало для террористов, унижало на весь мир свою страну и её граждан, уклонялось от армии и хотело стать на колени перед убийцей.
(C)
@JuntaChronicles
☹️
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Он выступал для бойцов АТО на передке, это ты их тварь террористами назвал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОкончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко
 
 
 
 
 
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