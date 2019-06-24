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Все про:ПАСЕ (1312) Россия (73116) Емец (193)

 Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Леонид Емец рассказал, кто поддерживает возвращение делегации России в ПАСЕ.

Об это он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас проходит заседание регламентного комитета ПАСЕ. Четко видно как делегации поделились на тех кто за возвращение России и тех, кто против. За Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва", - сообщил Емец.

"Вот такие расклады на сейчас. Конечно это далеко не вся Ассамблея, но просто невооруженным глазом видно как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы. Те из делегатов, которые раньше аккуратно выступали против России в ПАСЕ, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств", - добавил он.

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При этом Емец отметил, что есть несколько вариантов противодействия российскому реваншу.

"Сейчас мы подали около 200 поправок. Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию. Должен сказать, что грустно смотреть как Совет Европы сам уничтожает собственную сущность. Те принципы и ценности ради которых эта международная организация и была создана. Принципы которые должны быть важнее денег", - добавил он.

Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133955
 
 
 Топ комментарии
 
После посещения Франции и Германии Зеленским эти страны решили поддержать Россию.
Вове достался только поцелуй Юнгера
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ой! И это после "успешных" встреч преЗЕдента в Франции и Германии! Как такое может быть?
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Добре що брекзiт затягнувся, iнакше б за нас тiльки Польща, Грузія, Литва голосували.
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Двойні стандарти грандів ЕС шокує. Брітанія вірно робить, що тікає з цього
союза. Баригі, за лишню сотку евро в церкві пернуть.
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В ответ надо отменить гей-парады!
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Отчаянные времена требуют отчаянных решений.
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Всякі жабоїди та ганси - все зрозуміло. Але Нідерланди.... Мало каци їхніх літаків назбивали.
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а чому зараз вже ніхто не згадує про "план Анаконда" - чи його також просто вигадали , аби людей надурити ? Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4282
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Это Гыглика надо спрашивать . Гыглик - штатный спикер Алежки Панамаря Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6682
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Та й про "план Маршала" не чути. То були мантри для лохоторату.
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А что с планом "Витрина"?
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Что с ним не так? Витрина цирка,вот вот все клоуны соберутся под куполом и начнется представление.
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так они тоже по приколу голосовали, не увидел Эстонию и Латвию, как эти фошизды поприкололись над страной зебилов?
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Надо в ПАСЕ устроить флэш- Моб РАШКА ВОР И УБИЦА .
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ні - треба ще більше закуповувати в неї , вугілля , газу , нафтопродуктів ... і безвіз , із нею , звісно не можна розривати !
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Наши главные защитники ,наши главные предатели ,кто то еще имеет надежду что без дяди Сема что то будет нам в пользу ?
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А что удивляет то?
В ЕС четко увидели результат выборов президента, 73% поддержали про-кацапского кандидата. Так простите, если 73% украинцев за кацапию, то какого хрена европейцы должны паскудить своему бизнессу и отказываться от выгодного им сотрудничества с рахой? Ради чего?
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Ну и Зеленский, ну и толстосум: три страны подкупил, да еще каких! )) А если серьезно совсем, то, видимо, ведущие европейские страны просто хотят, чтобы правозащитники из России получали судебную защиту в ЕСПЧ, что, на мой кривой глаз, объяснимо.
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А чтобы перестали гибнуть украинцы и Украина восстановила свой суверенитет они не хотят?
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К сожалению, Harib Da, сытый, что называется, голодного не разумеет. Мне противна двуликая позиция этих трех стран. По сути - это такое тихое предательство: и вашим, и нашим, и iншим.
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Против России: Великобритания, Польша, Грузия, Литва", - сообщил Емец.
Это союзники Украины, а остальные как обычно - "и не друг, и не враг, а так".
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не друг, и не враг, а так" - в деле войны и мира такого не бывает. Кто не друг = враг
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Франция надеется, что с приходом к власти на Украине нового президента Владимира Зеленского появятся возможность выполнить требования кремля в рамках минских соглашений. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филипп на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым."Избрание нового президента в Украине открывает новые возможности. Мы хотим продвигать ситуацию в позитивном русле в формате нормандской четверки для полного выполнения минских соглашений", - сказал он.
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vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 3 часа назад

Если оставить за кадром что - Франция и Германия (после визита Зе) - все равно выступают за ВОЗВРАЩЕНИЕ РФ в ПАСЕ
- Зе ПРОИГНОРИЛ cаммит G20
- Зе ПРОИГНОРИЛ саммит ПАСЕ
Ну, так ничо. Т.е. на свою работу (внеш.политика) он ЗАБИВАЕТ
Но пипол доволен. Фонтаны же
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Многие украинцы не понимают - почему пуйло согласен встречаться ТОЛЬКО с французами и меркель и больше ни с кем другим = не понимаю, что эти две страны его подельники и что Порошенко как мог держался под их давлением
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Старой проститутке Европе плевать на то, что Украина потеряла часть своей территории и истекает кровью. Ей нужны кровавые деньги кацапов и их газ. Европа, примерно так же, умиротворяла Гитлера, а потом покорно легла и под Гитлера, и под Сталина. Если бы не США, то никакой Европы уже не было бы - был бы сплошной СССР. Сейчас европолитики заигрывают с Путиным, вместо того, чтобы додавить гадину. Пока есть Украина - можно торговать и продаваться, за нашей спиной.
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да бросьте вы, зачем им себя навязывать, если ваш АП в этом не заинтересован. Назовите шаги от Зе на стабилизацию ситуации или его слово хоть от Узеленского на эту тему
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€ - пейские ценности побеждают. мордор может продолжать убивать украинцев, захватывать чужие территории, сбивать самолёты и гадить по всему миру.
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оце так, а як же досягнення за п"ять років, невже світоч))) дипломатії) влетів в нуль?!
але ж в нього були інші цілі - поповнити офшорки))), і будку збудувати, для онучків! Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7866
пороховаті, можете не переживати, я вам посилань давати не буду, воно ж божество,
25 років у владі, шо ще треба?! Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7866
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вы не в тот огород булыжником зазеленили. Там вопрос о возвращении после посещения вашего зеленого дипломата.
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Порошенко всё покоя не даёт , да рыг Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4384 ..? Вижу он на вас действует как чеснок на вампира . .
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Блестящщщщщще!!!!! Шо макарон, шо меркель были просто в восторге от беседы с Узеленского! Особенно впечатлило как меркель указывала пальцем куда Узеленскому ставать на прессухе.
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- Изя, ну и как тебе впечатления за его первый месяц?
- Зеленский - это приговор этим его 73%.
- Обидно только, что приговор им, а пятилетний срок придётся мотать всем.
- Сёма, я не исключаю УДО в данном случае.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Рик - так рик, стадион. так стадион = гасло Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1986
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Франція Німеччина то все зрозуміло і не здивувався , але вразила мене Голландія..це скільки тре збити літаків з громадянами Голландіі що б вони курва перестали цю паРашу в дупу лобизати?
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Столько самолетов в природе нет. Увы.
Бабло всегда побеждало. А у ВВХ этого бабла, которое можно раздавать направо и налево, хоть жопой жуй, пипл один хрен потерпит и затянет пояса.
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Партії Зеленського і Медведчука у Миколаєві зареєстровані за однаковою адресою і в одному кабінеті
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Засновник ПЕСу проживає за тією ж адресою, що і співзасновник Партіі Регіонів. Більше того - має ті самі паспортні дані.
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да, политика Зе явно не интересует, а только штат под 95+штат Слуги и сватов.Все эти смотрины показали за кого они приняли Зеленского и как к нему будут относиться. Вот и первые шаги осмотра, хотя может он и дал согласие на все....
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Комітет міністрів Ради Європи підтримав відновлення прав делегації Росії
Это было еще весной, так что не надо вину на нового президента перекладывать, все было решено еще до него.
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Комітет міністрів Ради Європи - где такой есть? Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2169
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Невже все шо сивочолий гетьман довгих 5 років здобував потом і кров"ю, Зеленський за один місяць профукав? )))
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Україні треба йти зі Штатами, як Польща, а ЄС нехай співпрацює з газпромом
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где мразь зеЛя?!!! его это не волнует? Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5662
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Оно довольно - все идет по плану его шефа (пуйло)
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Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2300Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6684

Главные кремлевские пропагандисты разъярились из-за того, что в ПАСЕ раздавали листовки о российской агрессии на Донбассе и в Крыму. По этой причине гневные обвинения в сторону Украины высказали Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и иные. Более того, они показали, о чем именно сказано в буклетах с надписями «главные лица российской пропаганды».

Кроме фотографий так называемых журналистов в буклетах также упоминаются трагические последствия их деятельности. Создатели буклетов напомнили европейцам, что кремлевская пропаганда «убила более 10 тысяч человек на Донбассе, аннексировала Крым, устроила войну на востоке Украины, сбила малазийский Боинг, убив 298 человек, отравила Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, укрепила радикальные настроения в Евросоюзе, развязала войну в Сирии и т.д».
«А это вообще законно? Буклеты вручили всем делегатам, а также буфетчицам и охране. Но в ПАСЕ промолчали», - с возмущением сказала Скабеева. «Если судить по написанию фамилий, это украинская сторона постаралась, для них естественно: стукачество переросшее в сайт Миротворец и теперь выплеснувшееся в ПАСЕ», - пожаловался Соловьев.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФранция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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