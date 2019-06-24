 Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ

Об это он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас проходит заседание регламентного комитета ПАСЕ. Четко видно как делегации поделились на тех кто за возвращение России и тех, кто против. За Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва", - сообщил Емец.

"Вот такие расклады на сейчас. Конечно это далеко не вся Ассамблея, но просто невооруженным глазом видно как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы. Те из делегатов, которые раньше аккуратно выступали против России в ПАСЕ, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств", - добавил он.

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При этом Емец отметил, что есть несколько вариантов противодействия российскому реваншу.

"Сейчас мы подали около 200 поправок. Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию. Должен сказать, что грустно смотреть как Совет Европы сам уничтожает собственную сущность. Те принципы и ценности ради которых эта международная организация и была создана. Принципы которые должны быть важнее денег", - добавил он.