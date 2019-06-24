 Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ

Об это он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас проходит заседание регламентного комитета ПАСЕ. Четко видно как делегации поделились на тех кто за возвращение России и тех, кто против. За Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва", - сообщил Емец.
"Вот такие расклады на сейчас. Конечно это далеко не вся Ассамблея, но просто невооруженным глазом видно как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы. Те из делегатов, которые раньше аккуратно выступали против России в ПАСЕ, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств", - добавил он.
При этом Емец отметил, что есть несколько вариантов противодействия российскому реваншу.
"Сейчас мы подали около 200 поправок. Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию. Должен сказать, что грустно смотреть как Совет Европы сам уничтожает собственную сущность. Те принципы и ценности ради которых эта международная организация и была создана. Принципы которые должны быть важнее денег", - добавил он.
союза. Баригі, за лишню сотку евро в церкві пернуть.
В ЕС четко увидели результат выборов президента, 73% поддержали про-кацапского кандидата. Так простите, если 73% украинцев за кацапию, то какого хрена европейцы должны паскудить своему бизнессу и отказываться от выгодного им сотрудничества с рахой? Ради чего?
Это союзники Украины, а остальные как обычно - "и не друг, и не враг, а так".
Если оставить за кадром что - Франция и Германия (после визита Зе) - все равно выступают за ВОЗВРАЩЕНИЕ РФ в ПАСЕ
- Зе ПРОИГНОРИЛ cаммит G20
- Зе ПРОИГНОРИЛ саммит ПАСЕ
Ну, так ничо. Т.е. на свою работу (внеш.политика) он ЗАБИВАЕТ
Но пипол доволен. Фонтаны же
але ж в нього були інші цілі - поповнити офшорки))), і будку збудувати, для онучків!
пороховаті, можете не переживати, я вам посилань давати не буду, воно ж божество,
25 років у владі, шо ще треба?!
- Зеленский - это приговор этим его 73%.
- Обидно только, что приговор им, а пятилетний срок придётся мотать всем.
- Сёма, я не исключаю УДО в данном случае.
(C)
@Anakoyher
🤔
Бабло всегда побеждало. А у ВВХ этого бабла, которое можно раздавать направо и налево, хоть жопой жуй, пипл один хрен потерпит и затянет пояса.
Это было еще весной, так что не надо вину на нового президента перекладывать, все было решено еще до него.
Главные кремлевские пропагандисты разъярились из-за того, что в ПАСЕ раздавали листовки о российской агрессии на Донбассе и в Крыму. По этой причине гневные обвинения в сторону Украины высказали Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и иные. Более того, они показали, о чем именно сказано в буклетах с надписями «главные лица российской пропаганды».
Кроме фотографий так называемых журналистов в буклетах также упоминаются трагические последствия их деятельности. Создатели буклетов напомнили европейцам, что кремлевская пропаганда «убила более 10 тысяч человек на Донбассе, аннексировала Крым, устроила войну на востоке Украины, сбила малазийский Боинг, убив 298 человек, отравила Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, укрепила радикальные настроения в Евросоюзе, развязала войну в Сирии и т.д».
«А это вообще законно? Буклеты вручили всем делегатам, а также буфетчицам и охране. Но в ПАСЕ промолчали», - с возмущением сказала Скабеева. «Если судить по написанию фамилий, это украинская сторона постаралась, для них естественно: стукачество переросшее в сайт Миротворец и теперь выплеснувшееся в ПАСЕ», - пожаловался Соловьев.