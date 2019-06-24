 "Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено", - оккупанты отказывают Бекирову в госпитализации, несмотря на решение ЕСПЧ

Об этом говорится в письменном ответе прокуратуры Крыма на обращение адвоката Бекирова Исляма Велиляева, копией которого располагает Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.
"Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено", - сказано в ответе.
В прокуратуре отметили, что Бекиров содержится в камере медблока СИЗО под наблюдением медработников, "получает надлежащее медикаментозное лечение, обеспечен диетическим питанием".
Кроме того, в ведомстве заявили, что с момента ареста активиста "не раз осматривали медработники, в том числе муниципальных больниц". По версии прокуратуры, права Бекирова не нарушены.
Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.
11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.