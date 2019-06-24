 Пограничник помогал россиянам готовить теракт, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По данным прокуратуры, двое россиян готовили теракт против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины. Им помогали шестеро украинцев, все они сейчас арестованы.

Во время следствия удалось разоблачить действия военнослужащего Госпогранслужбы Н., "который на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение, незаконно получал информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем и его близких родственниках, которая передавалась террористам", - сообщили в прокуратуре.

Пограничнику сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт. Ему грозит заключение сроком от 10 до 15 лет или пожизненно.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ предотвратила масштабный теракт в Запорожье (обновлено). ВИДЕО

12 июня Печерский райсуд Киева отправил его под стражу без права освобождения под залог.

"Расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление всех лиц, причастных к этому особо тяжкого преступления", - подытожили в ГПУ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Военная контрразведка СБУ разоблачила вербовку работника военного арсенала спецслужбами РФ. ВИДЕО