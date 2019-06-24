 Пограничник помогал россиянам готовить теракт, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
По данным прокуратуры, двое россиян готовили теракт против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины. Им помогали шестеро украинцев, все они сейчас арестованы.
Во время следствия удалось разоблачить действия военнослужащего Госпогранслужбы Н., "который на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение, незаконно получал информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем и его близких родственниках, которая передавалась террористам", - сообщили в прокуратуре.
Пограничнику сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт. Ему грозит заключение сроком от 10 до 15 лет или пожизненно.
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12 июня Печерский райсуд Киева отправил его под стражу без права освобождения под залог.
"Расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление всех лиц, причастных к этому особо тяжкого преступления", - подытожили в ГПУ.
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МВД Грузии отстранило от службы десять полицейских - в рамках расследования подозрений о возможном превышении полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне протестующих в Тбилиси.
Об этом сообщают в понедельник, 24 июня, грузинские СМИ и, в частности, издание Agenda со ссылкой на брифинг представителя МВД.
Им инкриминируется злоупотребление властью во время акции протеста, спровоцированной присутствием российских парламентариев в Грузии. Акция проходила 20-21 июня на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Действия полицейских могут быть расценены как уголовное преступление, материалы дела будут направлены в Генеральную прокуратуру, сообщили представители МВД.
Правоохранители утверждают, что мирная демонстрация закончилась нападениями на полицейских, которых вынудили использовать меры, разрешенные законом: слезоточивый газ, резиновые пули, водометы.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что "разрушительные силы оппозиции", которым удалось превратить "справедливый и искренний протест" грузинского народа в насилие, скрылись с места событий.
Демонстранты же утверждают, что представители МВД "умышленно стреляли резиновыми пулями по лицам", в результате чего несколько молодых людей лишились зрения.
Прокуратура Грузии призвала общественность помочь следствию и предоставить кадры, которые могут отразить возможное злоупотребление властью во время демонстрации.
Напомним, что в результате жестокого разгона акции пострадали более 240 человек, и них из-за прицельных выстрелов резиновыми пулями двое демонстрантов потеряли глаз, еще шестерым удалось сохранить зрение. Более 300 человек были задержаны.
Митинг планируется возобновить позже сегодня.
И таких там 90%, тільки поки мочать))
в оригинале:
все люди как свечи, одни для тепла и света, другие...
Нам нужна диктатура и 40 лет лечения нации, после 300 летнего ******** под Мацковской оккупацией!
Также кровавый палач сталин внедрил в кровавой тюрьме народов ссср официальные массовые расстрелы детей, беременных женщин что никогда и нигде не было во всём мире.
А вот если бы сейчас мужественные воины и весь украинский народ не остановили ужасные орды путлинских фашистов оккупантов правопреемников коммуно - фашистов палача сталина в уже порабощённой Украине сразу же начались такие же кровавые репрессии, расстрелы, геноцид украинского народа, которые уже не раз когда мы были в кровавой тюрьме народов ссср. Миллион, другой, пьятый.... Украинцев в том числе беременных женщин и детей лапотные фашисты -кацапы оккупанты )(уйла сразу же пустили бы в расход, а кто выжил, так тех быстро сразу бы приобули в обоссаные кацапские лапти и заставили очень прытко -шибко плясать да ядрёно петь под балалайку " Широка страна моя род..? лапотная - кацапская....
Українські запорізькі козаки - слов'яни теж не балували зрадників, яких карали смертю, а вбивць живцем закопували поруч з жертвоюв в землю.
Після більшовицького бандитського перевороту кацапів в 1917р. і окупації Української держави УНР «зрада» теж каралася смертю вже кремлівськими - окупантами бандитами -большевіками.
У кривавій в'язниці народів срср. Стаття 58-1а. Зрада Батьківщині, в тому числі і такі дії, ..... як перехід на сторону ворога ....., вчинені військовослужбовцями, караються вищою мірою кримінального покарання - розстрілом з конфіскацією всього майна.
А члени сім'ї зрадників, вони каралися - позбавленням волі на строк 10 років і теж з конфіскацією всього майна.
Тоді виявилося зрадників ворогів народу у кремлівських комуно - фашистів назбиралося на багато сотень тисяч і які всі були страчені а мільйони були закатовані в сталінських комунофашистських концентраційних таборах смерті.
А чим тоді кращі ******* прокляті зрадники - яничари в Україні? Давно вже треба відновити як виняток для цих продажних тварюк смертну кару!
Сколько Дуче твоих дидов съел? 5? 6? Строчит эти опусы, будто их кто-то читать будет. Че орешь то?