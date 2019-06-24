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Все про:Госпогранслужба (3348) ГПУ (9187) теракт (2000)

 Пограничник помогал россиянам готовить теракт, - прокуратура

Арестован сотрудник Госпогранслужбы, два года собиравший в базах информацию и передававший ее террористам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По данным прокуратуры, двое россиян готовили теракт против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины. Им помогали шестеро украинцев, все они сейчас арестованы.

Во время следствия удалось разоблачить действия военнослужащего Госпогранслужбы Н., "который на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение, незаконно получал информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем и его близких родственниках, которая передавалась террористам", - сообщили в прокуратуре.

Пограничнику сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт. Ему грозит заключение сроком от 10 до 15 лет или пожизненно.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ предотвратила масштабный теракт в Запорожье (обновлено). ВИДЕО

12 июня Печерский райсуд Киева отправил его под стражу без права освобождения под залог.

"Расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление всех лиц, причастных к этому особо тяжкого преступления", - подытожили в ГПУ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Военная контрразведка СБУ разоблачила вербовку работника военного арсенала спецслужбами РФ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3133949
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше пожизненно и немного дать родственникам.Лишить жилья.
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Все люди как свечи… одни горят, других - в жопу!(с)
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к сожалению, 300 лет "воссоединения" Украины с Россией, создали в Украине устойчивый пласт населения - корпорантов и убежденных предателей, моральных уродцев, типа Вальки Матвиенко (ПолСтакана), или типа омерзительного уродца Медведчука и его блядской семейки со шлюхой Оксаной и спидоносными детишками, кумовьями Пукина..
Нам нужна диктатура и 40 лет лечения нации, после 300 летнего блядства под Мацковской оккупацией!
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Фамилия кацапская и морда соответствующая.
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Лучше пожизненно и немного дать родственникам.Лишить жилья.
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Акции протеста в Тбилиси: десять полицейских уволены с работы
Пограничник помогал россиянам готовить теракт, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6559

МВД Грузии отстранило от службы десять полицейских - в рамках расследования подозрений о возможном превышении полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне протестующих в Тбилиси.
Об этом сообщают в понедельник, 24 июня, грузинские СМИ и, в частности, издание Agenda со ссылкой на брифинг представителя МВД.
Им инкриминируется злоупотребление властью во время акции протеста, спровоцированной присутствием российских парламентариев в Грузии. Акция проходила 20-21 июня на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Действия полицейских могут быть расценены как уголовное преступление, материалы дела будут направлены в Генеральную прокуратуру, сообщили представители МВД.
Правоохранители утверждают, что мирная демонстрация закончилась нападениями на полицейских, которых вынудили использовать меры, разрешенные законом: слезоточивый газ, резиновые пули, водометы.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что "разрушительные силы оппозиции", которым удалось превратить "справедливый и искренний протест" грузинского народа в насилие, скрылись с места событий.
Демонстранты же утверждают, что представители МВД "умышленно стреляли резиновыми пулями по лицам", в результате чего несколько молодых людей лишились зрения.
Прокуратура Грузии призвала общественность помочь следствию и предоставить кадры, которые могут отразить возможное злоупотребление властью во время демонстрации.
Напомним, что в результате жестокого разгона акции пострадали более 240 человек, и них из-за прицельных выстрелов резиновыми пулями двое демонстрантов потеряли глаз, еще шестерым удалось сохранить зрение. Более 300 человек были задержаны.
Митинг планируется возобновить позже сегодня.
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Не вижу, только одну СССтрочку воплей видно, шрифт новоСССти поменяй!
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"который на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение"

И таких там 90%, тільки поки мочать))
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Все люди как свечи… одни горят, других - в жопу!(с)
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Пограничник помогал россиянам готовить теракт, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8980

в оригинале:
все люди как свечи, одни для тепла и света, другие...
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Какие теракты? Вы о чём? Война же продолжается из-за того, что на ней наживается высшее руководство страны! А как наш народный преЗЕдент может быть мародёром? или может?...
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А кто Зе назвал мородером и что разве был повод?
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он сам... Говорит, что война не кончается потому, что мародёрит президент.
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Нет качественного отбора, тянут на службу всякое отребье.
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к сожалению, 300 лет "воссоединения" Украины с Россией, создали в Украине устойчивый пласт населения - корпорантов и убежденных предателей, моральных уродцев, типа Вальки Матвиенко (ПолСтакана), или типа омерзительного уродца Медведчука и его ******** семейки со шлюхой Оксаной и спидоносными детишками, кумовьями Пукина..
Нам нужна диктатура и 40 лет лечения нации, после 300 летнего ******** под Мацковской оккупацией!
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Диктатура противопоказана всем народам и нам в том числе. А вот жесткая и последовательная национальная политика этот вопрос решает. Набор средств огромен. Начиная с депортации упоротых ********* всех мастей и введения жесточайшего визового режима до полной изоляции **********.
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она же кацапка, фамилия то ее самца, себе и взяла, а так она - Тюрина.
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И нет большей подлости, чем война кровавой власти с детишками с использованием всей мощи карательного коммуно - фашистского аппарата. Опираясь на указания Политбюро ЦК, лично кровавых палачей уродов Ленина и Сталина, бандиты большевики создали особую систему «опального детства». Эта система имела в своем распоряжении детские концлагеря и колонии, мобильные приемно-распределительные пункты. Миллионы зомбированных детей должны были стать карателями коммуно - фашистами и забыть, кто они, откуда родом, какой национальности, кто и где их родители. Это был особый - детский кровавый концентрированный - лагерь ГУЛАГа...
Также кровавый палач сталин внедрил в кровавой тюрьме народов ссср официальные массовые расстрелы детей, беременных женщин что никогда и нигде не было во всём мире.
А вот если бы сейчас мужественные воины и весь украинский народ не остановили ужасные орды путлинских фашистов оккупантов правопреемников коммуно - фашистов палача сталина в уже порабощённой Украине сразу же начались такие же кровавые репрессии, расстрелы, геноцид украинского народа, которые уже не раз когда мы были в кровавой тюрьме народов ссср. Миллион, другой, пьятый.... Украинцев в том числе беременных женщин и детей лапотные фашисты -кацапы оккупанты )(уйла сразу же пустили бы в расход, а кто выжил, так тех быстро сразу бы приобули в обоссаные кацапские лапти и заставили очень прытко -шибко плясать да ядрёно петь под балалайку " Широка страна моя род..? лапотная - кацапская....
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На счет "массовых расстрелов детей" очень сомневаюсь. Уголовная ответственность вплоть до "высшей меры социальной защиты - расстрела" была введена с 12 лет для "социально чуждых элементов" - детей дворян, священников, купцов, кулаков и национальной интеллигенции, а вот для "социально-близких" детей пролетариата "расстрельные статьи" применялись начиная с 14 лет, но очень редко. Массовые расстрелы детей мне неизвестны, хотя специально в свое время интересовался этим вопросом.
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А куди подіти прилукського полковника Носа,або Іскру з Кочубеєм?Нажаль наша з тобою нація складається на 75 відсотків зі свинопасів,зрадників та крадіїв .І. почалося це все набагато раніше
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Да херня.. ваЗЕлин выпустит... Это ж свой пацан. У нас теперь и ******** в почете, теперь гбр просрали как и судей.
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Ну и зачем задерживали ? Нужно было сразу на месте понять и отпустить . Реально виновны в смерти людей , предательстве во время войны , а отделаются условными сроками , в худшем случае . Вот как раз из-за такого законодательства количество врагов растёт , а не уменьшается .
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Ще за часів дикого половця хана - князя не слов'янської личакової Московії - улуса -орди половця Івана Грозного, зрадників правителя, і його личакової держави - орди або його ладу, дуже довго мученицьки і показово страчували, четвертували, колесували, підвішували на нутрощах, заливали горлянку киплячою смолою, свинцем ... і ін.
Українські запорізькі козаки - слов'яни теж не балували зрадників, яких карали смертю, а вбивць живцем закопували поруч з жертвоюв в землю.
Після більшовицького бандитського перевороту кацапів в 1917р. і окупації Української держави УНР «зрада» теж каралася смертю вже кремлівськими - окупантами бандитами -большевіками.
У кривавій в'язниці народів срср. Стаття 58-1а. Зрада Батьківщині, в тому числі і такі дії, ..... як перехід на сторону ворога ....., вчинені військовослужбовцями, караються вищою мірою кримінального покарання - розстрілом з конфіскацією всього майна.
А члени сім'ї зрадників, вони каралися - позбавленням волі на строк 10 років і теж з конфіскацією всього майна.
Тоді виявилося зрадників ворогів народу у кремлівських комуно - фашистів назбиралося на багато сотень тисяч і які всі були страчені а мільйони були закатовані в сталінських комунофашистських концентраційних таборах смерті.
А чим тоді кращі ******* прокляті зрадники - яничари в Україні? Давно вже треба відновити як виняток для цих продажних тварюк смертну кару!
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О, еще один с воплями. Правда нормальным шрифтом, но о Муссолини
Сколько Дуче твоих дидов съел? 5? 6? Строчит эти опусы, будто их кто-то читать будет. Че орешь то?
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Интересно за сколько его купили , у пограничников шабашки большие .
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На ответственных должностях, на военной службе нужны законы военного времени: страна 6-й год уже, между прочим, сражается с рашистами.
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В Україні важка економічна ситуація, а органи хоч трохи коштують на світовому ринку. І проблем з ним більше не буде.
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