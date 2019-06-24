 Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов

Об этом сообщает Еспресо ТВ.



Земля под эти нужды была выделена Киевсоветом еще в 2008 году, но до сегодняшнего дня общественных слушаний по этому вопросу в районе не проводилось.

"Никаких общественных слушаний по этому вопросу не было. Я живу по адресу Цветаевой, 8 и завод в случае строительства будет выходить на мои окна", - утверждает житель Деснянского района Владимир Зайченко.

Жители Трещины собирают подписи для петиции с тем, чтобы в их районе не строился мусороперерабатывающий завод. Заявления чиновников о том, что завод будет находиться в другом месте, считают популизмом перед парламентскими выборами. На сегодняшний момент собрано более тысячи подписей. "Отходы будут свозить со всего города, и мы видим большой риск, что вокруг может появиться и стихийная свалка. Завод будет строиться недалеко от моего дома, и я не хочу, чтоб наш жилмассив был завален мусором", - говорит Лидия Козаченко.

Напомним, о строительстве мусороперерабатывающего завода на Троещине стало известно в начале июня - об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Впоследствии он опроверг свои слова о том, что завод будет строится именно по этому адресу, однако документальных подтверждений его словам нет.

21 июня в КГГА был подписан меморандум с французским инвестором относительно строительства мусороперерабатывающего завода в столице.

В столице за год накапливается 1,2 млн тонн мусора

В 2018 году на проектную документацию для строительства завода выделили 1 млн грн и даже выбрали территорию - Деснянский район.

В рекламном буклете о развитии города на 2019-2021 года также отмечено эта локация как место потенциального строительства.