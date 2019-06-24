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 Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов

Жители Деснянского района выступили против строительства мусороперерабатывающего завода на Троещине.

Об этом сообщает Еспресо ТВ.

Земля под эти нужды была выделена Киевсоветом еще в 2008 году, но до сегодняшнего дня общественных слушаний по этому вопросу в районе не проводилось.
"Никаких общественных слушаний по этому вопросу не было. Я живу по адресу Цветаевой, 8 и завод в случае строительства будет выходить на мои окна", - утверждает житель Деснянского района Владимир Зайченко.
Жители Трещины собирают подписи для петиции с тем, чтобы в их районе не строился мусороперерабатывающий завод. Заявления чиновников о том, что завод будет находиться в другом месте, считают популизмом перед парламентскими выборами. На сегодняшний момент собрано более тысячи подписей. "Отходы будут свозить со всего города, и мы видим большой риск, что вокруг может появиться и стихийная свалка. Завод будет строиться недалеко от моего дома, и я не хочу, чтоб наш жилмассив был завален мусором", - говорит Лидия Козаченко.
Напомним, о строительстве мусороперерабатывающего завода на Троещине стало известно в начале июня - об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Впоследствии он опроверг свои слова о том, что завод будет строится именно по этому адресу, однако документальных подтверждений его словам нет.
21 июня в КГГА был подписан меморандум с французским инвестором относительно строительства мусороперерабатывающего завода в столице.
В столице за год накапливается 1,2 млн тонн мусора
В 2018 году на проектную документацию для строительства завода выделили 1 млн грн и даже выбрали территорию - Деснянский район.
В рекламном буклете о развитии города на 2019-2021 года также отмечено эта локация как место потенциального строительства.

Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133948
 
 
 Топ комментарии
 
Это зря ,перерабатывать мусоров дело нужное и полезное . Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 4180
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Да, правильно, лучше засраться по уши!
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С каких это пор Троещина- "центр міста"? Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 2524 Хотя считаю, что такой завод нужно строить ЗА пределами города.
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Это зря ,перерабатывать мусоров дело нужное и полезное .
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С каких это пор Троещина- "центр міста"? Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 2524 Хотя считаю, что такой завод нужно строить ЗА пределами города.
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На Троєщині велосипедна доріжка є, а на Хрещатику лише горби. АП тре перенести на Троєщину, щоб Зеленському було де кататися, і центр зміститься.
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Можно и в центре. Но троещина это даже не центр
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А вы поживите в районе озера Вырлыця, на Харьковском, а потом расскажите свои впечатления от проживания рядом с мусоросжигательным заводом Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 779
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Жители хотят, что бы их дети воздухом дышали, а не гарью. Завод можно построить в 30-50 км. от черты города, а не в паре километрах от жилых домов. Мы на харьковском это "счастье" хлебаем каждый раз, когда ветер со стороны мусорозжигалки дует.
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Не в центре же его ставить! Или жители хотят по-старинке, все свои отходы вывозить на свалки?
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Не в центре, но и не среди густонаселенного района. За чертой города.
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Так судячи по фото це якраз за межами міста...
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Какой Евросоюз для этих пигмеев: они против завода мусороперерабатывающего, а там еще и мусор сортировать нужно
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А мы тебя, продвинутого, найдем, будешь сортировать. Может и для себя что-то присмотриш.
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Нужно построить завод напротив окон жилья Кличка и кампании
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На горі біля баби - саме те, - роздувати буде всюди.
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С первыми ветрами жители Троещины будут наслаждаться манящими ароматами и запахами потужных рехформ.
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Це вже потужні рехворми будуть від ЗеКоМанди.
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можливо, зараз домінуючий вітер зі сходу, тоді так, а як північно-східнй, то і на правий берег достане! Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 2599
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в лісі, там де галочка) червона)), на Київ не буде пахнути, все в ліс) і на Бровари! Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 5697
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Де твої докази що я соя? Алексіс тріпло.
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на тобі 3 копійки), і гуляй вася!
це в тебе шо 24.06.2019 18:20, за ліксейча! ні ну тоді я не можу придумати)), як тебе назвати! Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 1254 Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 4311 Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 2194 Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 6764
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Не валяй дурника, інакше так і залишишся тріплом.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов
 
 
 
 
 
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