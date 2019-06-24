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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Арьев (561) Зеленский (1878) ПАСЕ (1312) Россия (73116)

 "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.

Об этом заявил народный депутат Украины, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".

"На мою просьбу провести такую ​​встречу с президентом Зеленским, чтобы скоординировать действия, чтобы заручиться поддержкой новой власти, мы получили молчание. Впервые за много лет украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - отметил Владимир Арьев.

"Ранее ПАСЕ была одной из важных международных площадок в борьбе Украины против России. В резолюции ПАСЕ от 2014 года четко указано, что лишение права голоса РФ и вывод ее парламентариев с руководящих должностей Ассамблеи связан прежде всего с аннексией Крыма и вооруженной оккупацией украинской территории", - напомнил депутат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Президент ПАСЕ Паскье грубо нарушила процедуру, - Арьев

"И когда сегодня звучат заявления от европейских политиков о том, что делегацию РФ нужно возвращать в ПАСЕ только потому, что россияне лишены возможности защищать свои гражданские права в европейских судах, то, учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, это выглядит как политика двойных стандартов. А в отношении украинских граждан, которые продолжают страдать от оккупации, вообще - как циничное кощунство", - напомнил депутат.

"К сожалению, после прихода популистов и радикалов в Европе, а также по настоянию руководства Германии и Франции для россиян в ПАСЕ складывается благоприятная ситуация. Поэтому сегодня наша делегация оказалась в крайне сложной ситуации, фактически один на один с врагом", - отметил Арьев.

Также на Цензор.НЕТ: Вся полнота "радости" европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ‬: под стенами Ассамблеи выставили "антипутинские" картины. ФОТОрепортаж

Для того, "чтобы Российская Федерация осталась за дверью Парламентской Ассамблеи, нужен не только четкий сигнал из Киева, но и полная мобилизация всех дипломатических каналов для противодействия возвращению России в ПАСЕ", - отметил Арьев.

Источник: https://censor.net.ua/n3133939
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так гидранту важнее продавать свои говнофильмы для ватной аудитории трупного союза, какая дипломатия, какое ПАСЕ, какие санкции. Это не его. Спасибо всем моральным уродам, голосовавшим за этого дегенерата во время войны на уничтожение Украины. И вы продвинули этот процесс. Радуйтесь, сволочи.
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А кого он имеет в виду под главой государства? Вот то офшорное недоразумение из Кривбаса? "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4444
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По статистике научной психиатрии ДУМАТЬ способно не более 20 - 25% населения. "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1652
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посмотри на свой флаг? забыла в спешке? цирк уехал, а клоунов порохоботов забыли.
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Он "омерикнец внутриМКАДовский"... Ему положено лезьть в дела чужого государства... (Даже не взирая на то, что собственное - "засрано"...).
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Судя по организованному гавку, Арьев сознательно валит работу за которую ОН ЛИЧНО несет ответственность и получает зарплату и командировочные, только с одной целью, вылизать ***** и нагадить Президенту Украины.
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Арьев несёт ответственность только за то - как он проводит политику, а не лично придумывает - какая политика должна быть у Украины.
И слово "как", в моём посте, имеет другой смысл, чем твой пост, зеб.
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Он и видно КАК проводит, если на него все положили и он подыгрывает *****.
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Кстати, квартал 95 ищет двойников ЗЕ. С чего бы жто?
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Кстати, квартал 95 ищет двойников ЗЕ. С чего бы жто?
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Наверно, чтобы ЗЕ МОГ БОЛЬШЕ ОТДЫХАТЬ
РАНЬШЕ КАК БЫЛО - покривлялся на сцене полдня , неделю отдых и т д
А теперь - Меркель, Макрон, Мариуполь и т д - и все в одну неделю . А ДЕРЖАТЬ ВСЕ ВРЕМЯ УМНОЕ ЛИЦО ? Не позавидуешь😀😀😀
Так и здоровья не хватит - возраст как раз инфарктов и инсультов.
Ну вы меня поняли
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Там, где жиды, всегда жди беды!
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арьев, а нахрен ты вообще нужен тогда？ и шо это за рычаги такие у ЗЕ, на которые он не надавил？
Шо за сопли, само не справляется с обязанностями, а теперь волает как белуга.
Кста, это чмо арьев в другом интервью по этому поводу обвинял германию с францией, короче виноваты все, а пухлик арьев дартаньян
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як непотрібний, то чому ваш зебеня ніким його не замінив ?
чи його взагалі питання санкцій проти рашки не цікавить ?
він не виконує своїх першочергових обов'язків по зовнішній політиці... хлопчак безхарактерний і некомпетентний.
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мабуть треба петицію Гаранту ЗЕхерачити "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6060
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Я бы тебе пояснил, но ты же помчишься на сф
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це треба було зупиняти ще після першого туру виборів, коли стало зрозуміло, що бидломаса під масовим гіпнозом. тепер вже пізно
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ахаха, ну тоді санкції з Параші переклали б на нас. Типу - з русаків шо візьмеш, а ось ви кричали що ви Європа і демократи.
оце було б зубожіння "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6962
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Решил свой провал спихнуть на зеленского. Нужно было не выборами заниматься, а своей работой непосредственной, которую провалили по всем направлениям.
Какая низость и мерзость- все время лгать в угоду порошенко
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тупо вонять в пользу зелёной сопли, это, канешна не низость.
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тупо вонять в пользу офшорно-соєвой сопли, это, канешна не низость.
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твой сопля устроил этот провал,и теперь целуется с медведчуком- партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете- офис №424 по проспекту Центральному, 67.
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Прочитайте пост ниже
24.06.2019 17:26

https://censor.net.ua/comments/locate/8/3133939/70656483

Можно нобелевскую премию получить, описав диагноз - зебы...
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"Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ

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У ЗЕЛЕНСКОГО НЕТ ПОЛНОМОРЧИЙ ПОВЛИЯТЬ НА ПАСЕ

ЭТО ПОРОШЕНКО ПИАРИЛСЯ СОЗДАВАЛ ВИДИМОСТЬ ПАТРИОТА В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ

ВКЛЮЧАЯ И ТАКИЕ КОГДА ЭТО НЕ ИМЕЛО НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

АРЬЕВ член БПП, его задача как и порохоботов, в любой ситуации ОБГАДИТЬ ЗЕЛЕНСКОГО.
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Да понятно - не сметь бросать тень на нашего ЗеМолодца. Теперь любая критика - это "обгадить Зеленского". Как много мы теперь узнаем, как мало полномочий у президента. И только Порошенко был виноват абсолютно во всем - от зубожиння до непосаженного Медведчука.
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Как можно обгадить указанного с детства ? 😀
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У Порошенко были полномочия, а у Зеленского нет? Порошенко, как ушел с должности, все полномочия с собой забрал? Или зеля просто тупой и ничего не умеет? Кроме как шаурму жрать и в фонтанах купаться. Ребеночек, стал президентом во время войны. Маленький, глупый, зелененький.
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Да срать на Украину этому главе государства!
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внешнеполитическими заявлениями занимаешься МИД.
Почему МИД бездействует?
Так он остался шеколадным и кроме озабоченности он больше ничего и е может
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Ага, и в трусы зеле тоже Порошенко насрал.

Кто теперь президент? Тупое зеленое чмо. Кто ездил с Макроном и Меркель расшаркиваться? Тупое зеленое чмо. К кому украинская делегация обращалась за помощью? К действующему, прости Господи, "президенту". И что тот сделал? Сделал вид, что не заметил. Он у нас сильно занят - шаурму жрет. И офис в Украинский дом перевозит.
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сегодня наша делегация оказалась в крайне сложной ситуации, фактически один на один с врагом", - отметил Арьев.Источник: https://censor.net.ua/n3133939 - ось він , результат 5 років миролюбно-офшорної політики соєвих !
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нет, это результат тупости 73%, а 5 лет российскую делегацию ПАСЕ на кукане вертели. И нехрен тут откровенную чушь нести.
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И каким же чудом при "соевых" рашку все 5 лет не пускали в ПАСЕ? Это наверно у ЗеДебилов спорт такой - кто брякнет наиболее откровенную хрень?
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і що змінилося від того - на Донбасіі ці 5 років не гинули українські вояки ? "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1201
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Тобто, хай рашики вертаються, "хуже ж не будет"?
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не буде не гірше і не краще - буде так само . Україну по справжньому захищають не базікали в якомусь "ПАРЕ" , а лише наші хлопці на фронті і волонтери в тилу !
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У кожного своє завдання, і якщо " не базікати в якомусь "ПАРЕ", то про нас взнаватимуть в останню чергу, та й то з газет...
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Шаурма шуту помешала.Ничего не поделаешь. "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1707
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Арьев, перестань отвлекать гаранта по пустякам - он щас офис перевозит!
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да у тебя уже будка в экран не влазит трудяга,статус посла тебе барыга отвалил какая еще тебе дипломатическая поддержка нужна если ты сам дипломат ?
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У Зе клоунов будки побольше будут а толку
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Как ето Украина осталась один на один с врагом? А европа уже не наши стратегические партньоры? Ето что же мы зря по Киеву пи*даров водили?
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А Европа, встретившись с вашим клованом, сказала: - Идите в сад!
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а в лідерки своєї Будки партії Арьєв просив допомоги ? "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9298
"Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 930
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цікаво - коли соєвий продасть свій 5-й кАнал Медведчуку - Арьєва знову візьмуть туди на роботу ? ..))
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Какая "дипломатическая поддержка"?! О чем это, Арьев?... Ему ещё сценарий, на эту тему, не написали... И репризы ещё не "обкатаны"...
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Арьев сначала раздувал на ровном месте подставу с "плагиатом" президента , а теперь встал в позу . Пора отменить еще один Указ Порошенко , о присвоении дипломатического ранга толстяку , по результатам его "успешной" работьі в ПАСЕ.
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Я думаю его скоро заменят на Шефира, тот порешает вопросы...
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Сильно "незаменимый" повлиял на СП-2?
Все "влияние" в большинстве случаев сводилось к "ок, дайте нам хоть какую-то морковку, чтобы пофигистское отношение к Ураине не было столь очевидным".
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часто складывается впечатление, что многие комментаторы полные кретины. СП2 согласован и спроектирован 10 лет назад, параллельно с СП1, когда сибирскому газу небыло альтернативы, никакой вообще, а США покупали 300 млрд кубов. к тому ФРГ 30 лет назад приняло программу отказа от атомных и угольных станций. как это можно остановить?
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Действительно, полные кретины. Настолько полные, что даже не в состоянии понять прочитанного комментария, который как раз и говорит о том, что т.н. "влияния", которые ставил себе в заслугу "незаменимый" - это полный 0. Потому что на принимаемые решения они никакого реального влияния и не оказывали. Зато можно было надувать щеки, чем, собственно, 5 лет он и занимался.
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может зе пойдет в отставку, если ему все, что происходит с Украиной пофик?
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Да през наш по иудейской традиции будет и вашим и нашим
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Для дипломатического давления есть МИД, чего он хочет от президента непонятно. Зеля встречался с главами Германии и Франции где этот вопрос обсуждался.
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значит он покорно слил интересы Украины, ради их внимания и лояльности к его павлиньей особе.
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Да Зюзик вообще понятия не имеет, что это за ПАСЕ и чего там люди делают, он же не шутил про это на сцене. И вообще отстаньте от него, у него важнейшие дела -переезд в музей Ленина, ржачные фоточки с шаурмой во время поездки во Львовскую область, где погибли шахтеры, ну и введение нового дресс-кода в виде шорт для посещения АП. Какая такая ПАСЕ, не до того ему.
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Звикайте, для Зепітара важливіше таємно зняти санкції із актера "Сватів" ніж якісь там зовнішні проблеми країни.
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Не неси хрень, о возврате рашки говорили еще полгода назад, и что было сделано Петей и его командой депутатов, а ничего.
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вам зеленим, хоч в очі сци, все рівно "Божа роса"... я ще не бачив, щоби у людей так мізки відмовляли.
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Благодаря прошлой власти РФ в ПАСЕ до сих пор не пустили. Благодаря во-первых, нашей делегации и, во вторых, благодаря работе Порошенко. А как зелененько чмо его сменило, так и всё. Рашку пустят обратно. Ферштейн?
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Зеля неполноценный, с зели помощи ноль.
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ПАРЄ - абсолютно нікчемна організація , яка ні на що впливати не здатна - соєвий Клімкін з Арєвим із 5-го кАналу , всі 5 років , зображали "бурхливу діяльність" а війна як тривала так і триває !
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******** хабадский, пустил всю работу дип. корпуса за четыре года, коту под хвост!!
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Какая блть тебе поддержка еще нужна (с)
Подтяжками гнида соевая пользуйся!
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Владимир!А может он уже поддержал,возвращение?
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Арьева никто не слушает из-за его желчности.
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За пять лет Украина столько сделала, сколько не было сделано за предыдущих 25.
У Украины теперь есть своя АРМИЯ, мы сотрудничаем с НАТО. Даже если бы кроме этого не было сделано ничего, то и это уже большой шаг отрыва от поребрика.
А Зюзя начинает свою деятельность с устройства офиса для себя любимого, бо мальчику страшно в АП.
Делегация изо всех сил борется в ПАСЕ за Украину, а през ни гу-гу. Это граничит с предательствлом страны или, в лучшем случае, крайним непрофессионализмом.
Уж извините, не могу такого человека считать президентом моей страны. Его страна не интересует.
Сколько еще непрятностей он принесет Украине?
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Зе уже вентилировал вопрос у Макрона и Меркель.Каждый при своём.Нужно Украине прекратить абсолютно всю торговлю и общение с ордой ,особенно по нефти и газу.Вводить санкции пожёстче против бизнеса орды и нашего ,сотрудничаещего с ордой через третьих лиц и стран. Кроме беженцев оттуда никого не впускать.Со своих .въезающих туда и обратно брать каждый раз военный сбор в размере 6000гр.
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А підтримка президента в очах європейської публіки це вираження думок 75% населення України.
Я ж писала, що делегація лишилась сам на сам проти держави росії та її могутніх союзників.
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восстановил полноценную работу консультационной группы в Минске [по урегулированию ситуации на Донбассе];
заверил международных партнеров, что курс Украины на евроинтеграцию не изменился;
получил от европейских лидеров поддержку позиции Украины по поводу освобождения пленных и санкционного давления на Россию;
договорился о возобновлении переговоров в нормандском формате [по урегулированию ситуации на Донбассе];
дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет;
подал в Верховную Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании;
внес в Раду всеобъемлющий законопроект об импичменте;
внес законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение, предусматривающий конфискацию незаконно нажитого имущества;
по запросу общества распустил Верховную Раду VIII созыва, выиграв судебный иск в Конституционном Суде, - начал процесс масштабной перезагрузки системы власти;
начал перезапуск судебной реформы;
подал в Раду законопроект об отмене формулы "Роттердам плюс" и превращении ее в "Роттердам минус";
презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий;
развеял мифы о дефолте;
приобщил большой бизнес к решению существенных социальных вопросов (закупка "скорых" для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без ответных обещаний и обязательств от власти;
заставил Кабмин и министерства погасить задолженность по зарплатам шахтерам;
отменил обязательное ношение школьной формы;
отменил драконовские штрафы за нарушение правил работы с наличными, которыми облагали бизнес с 1995 года;
окончательно урегулировал использование мигалок - они разрешены для узкого круга спецмашин, а не для депутатских или министерских лимузинов;
открыл улицу Банковую для людей;
установил норму обращения к президенту - по имени".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/otmenil-shkolnuyu-formu-razveyal-mify-o-defolte-raspustil-radu-komanda-zelenskogo-nazvala-20-ego-dostizheniy-za-mesyac-na-postu-prezidenta-1065065.html
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Що ж вам на все це відповісти?... "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9087
Ось! Придумав! Зеленський за місяць у владі срав цілих тридцять разів! Ви уявляєте, який він серун?! "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 3664
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То, что украинская делегация не имеет поддержки со стороны народа, Арьева почему то не волнует.
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Ну, если народ Украины за то, чтобы парашу возвращать в ПАРЕ, это не народ, а стадо.
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уже можно не ждать 100 дней, а начинать спрашивать с молодого зеленого "дарования" ибо п.3 ст.106 Конституции четко определяет, что Президент " представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України"
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партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете- офис №424 по проспекту Центральному, 67...а вы хотели поддержки - он спецом и к макрону с меркель катался,чтоб шепнуть,что не против
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"Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства" = а скоро и саму украинскую делегацию сменят на слуг русского народа.
Слуги будут целоваться взасос с делегацией из РФ и со скабеевой
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Трясця гряде глобальна, треба говорити «пристебніть ремені» у масштабі цілої цивілізації. У цьому світовому штормі, який триватиме принаймні до кінця 2020-х років, може бути світова війна, зрештою вона вже йде в якомусь сенсі, і різного роду рівень деструкції. Ми зараз ніби в реаліті-шоу, з якого не можемо вийти. Відповідно, треба настроїтися на медитативний лад і перестати вірити в стабільність світу.
Альо, рєбята, wake up and smell coffee, - нас чекає дуже змінний, плинний світ. Як там у Руданського: як вип'єте теє все, то там рибка буде. І треба цю всю цю трясцю пережити при здоровому глузді, при притомних змислах, а для цього треба робити ставку на якісь довготривалі цінності, про які точно відомо, що вони переживуть і 10 років, і 20, і 30, і 50. - blog.yakaboo.ua/o-s-zabuzhko/?fbclid=IwAR2t5mPVQz9UOmqfBiS-mC7_pKXG7nrMI9paf9WLMUSLt56L3Z0h5go28BM
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ФСБшна підніжка Арьєв щось там смердить про Зеленського. Як його краща подруга агентТереза(Ганна Герман)? Ще на якусь спецоперацію він з нею готується?
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Арьев урод ты хоть на себя в зеркале смотришь,такую образину еще и поддерживать,твое место в зоопарке среди обезьян,хотя и для них это будет оскорблением.
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А нахрена оно надо умным поклонникам гиганта мысли ЗЕ и ему самому,это на хлеб не намажешь,в стакане не булькает,в карман не положешь,а на стоимость цибули это не влияет.Тупое убогое жлобье.
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За все уже заплачено.Поздно пить боржеми.Как выборы проводить,прокурора назначать,обещания выполнять, в пасе годами шастать рада знает.А тут нежданчик,кто виноват? Ну конечно на работу не ходим но виновного найдем.
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К сожалению,IQ у "73" соответствует размеру обуви...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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