 "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ

Об этом заявил народный депутат Украины, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".
"На мою просьбу провести такую встречу с президентом Зеленским, чтобы скоординировать действия, чтобы заручиться поддержкой новой власти, мы получили молчание. Впервые за много лет украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - отметил Владимир Арьев.
"Ранее ПАСЕ была одной из важных международных площадок в борьбе Украины против России. В резолюции ПАСЕ от 2014 года четко указано, что лишение права голоса РФ и вывод ее парламентариев с руководящих должностей Ассамблеи связан прежде всего с аннексией Крыма и вооруженной оккупацией украинской территории", - напомнил депутат.
Читайте на Цензор.НЕТ: Президент ПАСЕ Паскье грубо нарушила процедуру, - Арьев
"И когда сегодня звучат заявления от европейских политиков о том, что делегацию РФ нужно возвращать в ПАСЕ только потому, что россияне лишены возможности защищать свои гражданские права в европейских судах, то, учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, это выглядит как политика двойных стандартов. А в отношении украинских граждан, которые продолжают страдать от оккупации, вообще - как циничное кощунство", - напомнил депутат.
"К сожалению, после прихода популистов и радикалов в Европе, а также по настоянию руководства Германии и Франции для россиян в ПАСЕ складывается благоприятная ситуация. Поэтому сегодня наша делегация оказалась в крайне сложной ситуации, фактически один на один с врагом", - отметил Арьев.
Также на Цензор.НЕТ: Вся полнота "радости" европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ: под стенами Ассамблеи выставили "антипутинские" картины. ФОТОрепортаж
Для того, "чтобы Российская Федерация осталась за дверью Парламентской Ассамблеи, нужен не только четкий сигнал из Киева, но и полная мобилизация всех дипломатических каналов для противодействия возвращению России в ПАСЕ", - отметил Арьев.
И слово "как", в моём посте, имеет другой смысл, чем твой пост, зеб.
РАНЬШЕ КАК БЫЛО - покривлялся на сцене полдня , неделю отдых и т д
А теперь - Меркель, Макрон, Мариуполь и т д - и все в одну неделю . А ДЕРЖАТЬ ВСЕ ВРЕМЯ УМНОЕ ЛИЦО ? Не позавидуешь😀😀😀
Так и здоровья не хватит - возраст как раз инфарктов и инсультов.
Ну вы меня поняли
Шо за сопли, само не справляется с обязанностями, а теперь волает как белуга.
Кста, это чмо арьев в другом интервью по этому поводу обвинял германию с францией, короче виноваты все, а пухлик арьев дартаньян
чи його взагалі питання санкцій проти рашки не цікавить ?
він не виконує своїх першочергових обов'язків по зовнішній політиці... хлопчак безхарактерний і некомпетентний.
оце було б зубожіння
Какая низость и мерзость- все время лгать в угоду порошенко
24.06.2019 17:26
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3133939/70656483
Можно нобелевскую премию получить, описав диагноз - зебы...
====================================================================
У ЗЕЛЕНСКОГО НЕТ ПОЛНОМОРЧИЙ ПОВЛИЯТЬ НА ПАСЕ
ЭТО ПОРОШЕНКО ПИАРИЛСЯ СОЗДАВАЛ ВИДИМОСТЬ ПАТРИОТА В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ
ВКЛЮЧАЯ И ТАКИЕ КОГДА ЭТО НЕ ИМЕЛО НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АРЬЕВ член БПП, его задача как и порохоботов, в любой ситуации ОБГАДИТЬ ЗЕЛЕНСКОГО.
Почему МИД бездействует?
Так он остался шеколадным и кроме озабоченности он больше ничего и е может
Кто теперь президент? Тупое зеленое чмо. Кто ездил с Макроном и Меркель расшаркиваться? Тупое зеленое чмо. К кому украинская делегация обращалась за помощью? К действующему, прости Господи, "президенту". И что тот сделал? Сделал вид, что не заметил. Он у нас сильно занят - шаурму жрет. И офис в Украинский дом перевозит.
Будкипартії Арьєв просив допомоги ?
Все "влияние" в большинстве случаев сводилось к "ок, дайте нам хоть какую-то морковку, чтобы пофигистское отношение к Ураине не было столь очевидным".
Ну вот например, меньше чем полгода но впадлу еще искать.
Подтяжками гнида соевая пользуйся!
У Украины теперь есть своя АРМИЯ, мы сотрудничаем с НАТО. Даже если бы кроме этого не было сделано ничего, то и это уже большой шаг отрыва от поребрика.
А Зюзя начинает свою деятельность с устройства офиса для себя любимого, бо мальчику страшно в АП.
Делегация изо всех сил борется в ПАСЕ за Украину, а през ни гу-гу. Это граничит с предательствлом страны или, в лучшем случае, крайним непрофессионализмом.
Уж извините, не могу такого человека считать президентом моей страны. Его страна не интересует.
Сколько еще непрятностей он принесет Украине?
Нож в спину. Депутаты от Германии хотят вернуть Россию в ПАСЕ ...
Я ж писала, що делегація лишилась сам на сам проти держави росії та її могутніх союзників.
заверил международных партнеров, что курс Украины на евроинтеграцию не изменился;
получил от европейских лидеров поддержку позиции Украины по поводу освобождения пленных и санкционного давления на Россию;
договорился о возобновлении переговоров в нормандском формате [по урегулированию ситуации на Донбассе];
дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет;
подал в Верховную Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании;
внес в Раду всеобъемлющий законопроект об импичменте;
внес законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение, предусматривающий конфискацию незаконно нажитого имущества;
по запросу общества распустил Верховную Раду VIII созыва, выиграв судебный иск в Конституционном Суде, - начал процесс масштабной перезагрузки системы власти;
начал перезапуск судебной реформы;
подал в Раду законопроект об отмене формулы "Роттердам плюс" и превращении ее в "Роттердам минус";
презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий;
развеял мифы о дефолте;
приобщил большой бизнес к решению существенных социальных вопросов (закупка "скорых" для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без ответных обещаний и обязательств от власти;
заставил Кабмин и министерства погасить задолженность по зарплатам шахтерам;
отменил обязательное ношение школьной формы;
отменил драконовские штрафы за нарушение правил работы с наличными, которыми облагали бизнес с 1995 года;
окончательно урегулировал использование мигалок - они разрешены для узкого круга спецмашин, а не для депутатских или министерских лимузинов;
открыл улицу Банковую для людей;
установил норму обращения к президенту - по имени".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/otmenil-shkolnuyu-formu-razveyal-mify-o-defolte-raspustil-radu-komanda-zelenskogo-nazvala-20-ego-dostizheniy-za-mesyac-na-postu-prezidenta-1065065.html
Ось! Придумав! Зеленський за місяць у владі срав цілих тридцять разів! Ви уявляєте, який він серун?!
Слуги будут целоваться взасос с делегацией из РФ и со скабеевой
Альо, рєбята, wake up and smell coffee, - нас чекає дуже змінний, плинний світ. Як там у Руданського: як вип'єте теє все, то там рибка буде. І треба цю всю цю трясцю пережити при здоровому глузді, при притомних змислах, а для цього треба робити ставку на якісь довготривалі цінності, про які точно відомо, що вони переживуть і 10 років, і 20, і 30, і 50. - blog.yakaboo.ua/o-s-zabuzhko/?fbclid=IwAR2t5mPVQz9UOmqfBiS-mC7_pKXG7nrMI9paf9WLMUSLt56L3Z0h5go28BM