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Все про:Киев (17630) налоги (2609) налоговая милиция (1693) ГФС (3318)

 Налоговая милиция Киева обеспечила возмещение в бюджет 1,5 млн грн неуплаченных предприятием-застройщиком налогов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города обеспечили возмещение городскому бюджету 1,5 млн грн неуплаченных налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, в рамках расследования уголовного производства было установлено, что директор столичного предприятия - застройщика в 2016 году использовал в хозяйственной деятельности земельный участок, который расположен в г. Киеве. При этом арендную плату за его пользование компания платила по умышленно заниженной, чем установленная действующим законодательством, процентной ставке, в результате чего столичный бюджет недополучил 1,5 млн грн. налогов.

Благодаря мерам, принятым налоговой милицией во время следствия, причиненные государству убытки возмещены в полном объеме, в связи с чем уголовное производство направлено в суд для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133933
 
 
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