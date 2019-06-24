EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Экономика
  577  27
Все про:энергетика (1090) НКРЭКУ (285)

 Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100%, - НКРЭКУ приняла необходимые постановления

На сегодняшнем заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняты последние решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.

Речь идет о принятии изменений к Постановлениям №307 и 308, касающиеся Правил рынка и Правил рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного, сообщают Українські новини.

В частности, Регулятор установил ценовые ограничения для производителей электрической энергии, работающих в новом рынке. Таким образом, будет контролироваться рост цен на электроэнергию для небытовых потребителей.

Кроме того, установлены новые требования по рейтингу банков, что позволило увеличить их перечень для предоставления финансовых гарантий участникам рынков с 2 до 41.

"Принятие регуляторных актов позволяет обеспечить выполнение требований Закона Украины "О рынке электрической энергии" и определить: уточненный порядок участия в балансирующих группах; уточненный порядок определения финансовых гарантий; уточненный порядок предоставления вспомогательных услуг; уточнение порядка предоставления диспетчерских команд и их выполнение; новый порядок мониторинга предоставление вспомогательных услуг, определенный на основе предложений оператора системы передачи; переходные положения, в частности определяют положение относительно ограничений цен на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг", - указано в обосновании.

Как сообщалось, 1 июля должен быть введен новый рынок электроэнергии, которой является частью международных обязательств Украины по имплементации Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС). Для своевременного запуска рынка, правительством на базе государственного предприятия (ГП) "Энергорынок" созданы 2 госпредприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель".

USAID рекомендовало запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме. Американские эксперты считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что новый рынок электроэнергии будет введен своевременно, а ценовых шоков для потребителей не последует. Цены для населения останутся на существующем уровне благодаря принятому Кабинетом Министров Украины механизму PSO (Public Service Obligation, специальных обязательств).

Источник: https://censor.net.ua/n3133932
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это торопятся. Грабить людей торопятся
 показать весь комментарий
 
Пока ахмет не в тюрьме - быть в Украине - беде.
 показать весь комментарий
 
Ага,як тільки запрацює цей лохотрон, то готуйте грошенята бо ціни за електроенергію виростуть втричі, зате ідіотам які це вітають, будуть кидати рекламні брошурки від різних ахметових
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
КСУ признал что НКРЭКУ незаконна, так почему эта шарага еще работает.
 показать весь комментарий
 
 
КСУ за немного денег и закон всемирного тяготения признает неконституционным
 показать весь комментарий
 
 
ВООБЩЕ то по логике НКРЕКП должно молча существоать НО НЕ ИЗДАВАТЬ НИЧЕГО КСУ отсрочил вступлениее фактора ее недействительности признав создание НКРЕКП антиконституционным с момента создания и в праве такое понимают так- что если с момента создания незконно -то все что наплодило решения Постановы незаконны... срок до 31 декабря 2019 года дан для того чтобы Рада приняла новый Закон о НКРЕКП и передала КМУ полномочия создать один или несколько регуляторных органов на правах центрального независимомго регулятора.... но с таким Зеленским да да именно с Зеленским НКРЕКП Ахметова будет нагло клепать свои проституточные Постановы и решения просто будет когда то надеюсь нормальная власть- которая все эти вытребеньки оформит в уголовным делах приговорах и сроках...
 показать весь комментарий
 
Кс прийняв рішення, що указ про створення НКРЕКУ не відповідає законодавству і зобов'язав привести всі рішення по НКРЕКУ у відповідність до законодавства. Указ був виданий Порошенком. Відмінити, або змінити його може Зєлєнскій. Чому він не поспішає це робити, можна лише здогадуватися
 показать весь комментарий
 
 
Как ни считай, но до тех пор пока у нас не будет рынка, будет монополизм, нормальных, экономически обоснованных цен у нас не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Ага,як тільки запрацює цей лохотрон, то готуйте грошенята бо ціни за електроенергію виростуть втричі, зате ідіотам які це вітають, будуть кидати рекламні брошурки від різних ахметових
 показать весь комментарий
 
 
Не сростается у тебя, Ахметов с Беней как раз против рынка, их устраивает монополизм.
 показать весь комментарий
 
 
Лохам плюй в очі,тролю, то хіба не ахметки компанії почнуть електроенергію продавати втридорого без права держави регулювати ціни
 показать весь комментарий
 
 
Рынок среди кого ? Как и как входи/выходит на это рынок ? Это не рынок- это ширма..
 показать весь комментарий
 
 
Вот это торопятся. Грабить людей торопятся
 показать весь комментарий
 
 
Что-то я не увидел такого же порыва Ахметова или НКРЭКУ снижать тарифы, или такого же натхнення запускать Антикоррупционный суд или снимать депутатскую неприкосновенность!
Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергiї 1 липня готова на 100%, - НКРЕКП ухвалила необхідні постанови - Цензор.НЕТ 4344
 показать весь комментарий
 
 
Пока ахмет не в тюрьме - быть в Украине - беде.
 показать весь комментарий
 
 
он уже откупился от зеленского 10 скорыми
 показать весь комментарий
 
Таки да. В этом очень интересный момент для зелеботов, который прошёл как-то незаметно.
А ведь по сути, рухнули надежды сторонников Зе на то, что президент заставит олигархов, как он обещал, больше работать на Украину. И вот мы видим, чем закончился первый раунд борьбы. Второй будет не менее печальным.
 показать весь комментарий
 
Интересно, создание этой НКРЭКУ было признано антиконституционным, роспуск рады Зеленским был признан конституционным. При этом соевые дико воют что Зеленский почему-то нарушил закон, а о НКРЭКУ - молчок.
 показать весь комментарий
 
 
Хто мені може пояснити, в чому полягає анонсована Зєлєнскім схема "Роттердам-"? Мені справді цікаво.
 показать весь комментарий
 
а они сами не знают
ни Герус ни ЗЕ
в сценарии Слуги Народа этого не было
 показать весь комментарий
 
 
Интересно , какой рынок эл . энергии возможен при монополизации энергокомпаний ахметовым и порошенком ? Два упыря поделили всё между собой и теперь будут соревноваться кто из них больше заработает себе на карман . Мне , как потребителю что , - проведут к дому ещё одну проводку от столба на улице ? Какой это энергорынок ??
 показать весь комментарий
 
 
Ну как какой? Как в том древнем анекдоте: "а ты пойди походи по базару, дешевле поищи".
 показать весь комментарий
 
Учи матчасть, а то помрешь бестолковым. Их все устраивает и без рынка...
Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергiї 1 липня готова на 100%, - НКРЕКП ухвалила необхідні постанови - Цензор.НЕТ 3276
 показать весь комментарий
 
 
И шо Беня в пролете???? Не верю! Беня не сдастся!
 показать весь комментарий
 
Навіщо це потрібно? Вірніше, кому це потрібно? Що це дасть 80% населення?? Починаємо думати, розбиратися, реагувати, щоб потім в черговий раз не бігати з придуркуватими мордами ліца і не кричати - караул, нас знову аграбілі!!
 показать весь комментарий
 
1."...представители тепловой генерации выступили против 9-часового ночного периода...
2....ТЭС будет сложно найти покупателей на свою э/э ...по более высоким, чем установленным административной на РСВ, ценам."

Ну это бред какой-то.
1. Рынок так и работает, что если компания хочет остаться на рынке, она привлекает потребителя снижением ночного тарифа. А кто против, тот "вылетает".
2. ТЭСы жалуются, что в переходный период не могут выставить драконовские цены?
Ничего, потерпите 9 месяцев и тогда вжарите по полной! Если сможете с кем-то заключить договор с высокими ценами. И если рынок будет работать, то есть не будет сговоров.
 показать весь комментарий
 
-Почему зебилы подняли вой против рынка электроэнергии?
-Не хотят отменять барыжный Роттердам+!
 показать весь комментарий
 
Після того як практично знищіли вугільні шахти, тепер можна і закордоном купувати, лохи заплатять, у нас же ринок.
 показать весь комментарий
 
Ринок електроенергії - це чергова шахрайська схема грабунку українців.
 показать весь комментарий
 
Жить станет лучче, жить станєт весєлєй. Список кому - додається.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРегуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100%, - НКРЭКУ приняла необходимые постановления
 
 
 
 
 
 вверх