 ГБР помешало растрате 9 млн Киевским бронетанковым заводом

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователями управления по расследованию военных преступлений Государственного бюро расследований, в рамках расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, предотвращена растрату государственных средств должностными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод" на сумму более 9 млн грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что служебные лица ГП "Киевский бронетанковый завод" 30.07.2018 года заключили договор поставки с ООО "Торговый дом "Партсет", в рамках которого под видом новых, была фактически осуществлена поставка комплектующих и запчастей к бронетанковой технике, которые уже были в использовании и не соответствуют установленным техническим требованиям.

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Отмечается, что указанный договор заключен 30.07.2018 года на сумму 3,8 млн грн, однако тендер на поставку был проведен только 10.08.2018 года, то есть через 11 дней, во время которого среди четырех участников был выбран победителем именно ООО "Торговый дом "Парсет", который предложил аналогичную сумму.

То есть договор поставки на соответствующую сумму был заключен ранее проведенного тендера, что указывает на фиктивность проведения процедуры закупки.

В дальнейшем в рамках указанного договора были подписаны дополнительные спецификации, в результате чего сумма договора увеличилась до 9,14 миллионов гривен.

ГП "Киевский бронетанковый завод" оплату за указанные запчасти в сумме 9,14 млн грн не осуществил, при этом согласно информации ГФС была предоставлена отчетность о поставке товаров на указанную сумму.

На данный момент досудебное расследование продолжается.