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 ГБР помешало растрате 9 млн Киевским бронетанковым заводом

Государственное бюро расследований предотвратило растрату государственных средств должностными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод" на сумму более 9 миллионов гривен.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователями управления по расследованию военных преступлений Государственного бюро расследований, в рамках расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, предотвращена растрату государственных средств должностными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод" на сумму более 9 млн грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что служебные лица ГП "Киевский бронетанковый завод" 30.07.2018 года заключили договор поставки с ООО "Торговый дом "Партсет", в рамках которого под видом новых, была фактически осуществлена поставка комплектующих и запчастей к бронетанковой технике, которые уже были в использовании и не соответствуют установленным техническим требованиям.

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Отмечается, что указанный договор заключен 30.07.2018 года на сумму 3,8 млн грн, однако тендер на поставку был проведен только 10.08.2018 года, то есть через 11 дней, во время которого среди четырех участников был выбран победителем именно ООО "Торговый дом "Парсет", который предложил аналогичную сумму.

То есть договор поставки на соответствующую сумму был заключен ранее проведенного тендера, что указывает на фиктивность проведения процедуры закупки.

В дальнейшем в рамках указанного договора были подписаны дополнительные спецификации, в результате чего сумма договора увеличилась до 9,14 миллионов гривен.

ГП "Киевский бронетанковый завод" оплату за указанные запчасти в сумме 9,14 млн грн не осуществил, при этом согласно информации ГФС была предоставлена отчетность о поставке товаров на указанную сумму.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

ГБР помешало растрате 9 млн Киевским бронетанковым заводом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133931
 
 
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херь какая то
допустим отдаём в ремонт рулевую рейку
её реставрируют и возвращают обратно
возможно и тут так же было
имхо труба имитирует бурную деятельность
сторудово его под сраку надо
как представника попередней злочинной влади)
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Хрень в тому, що нові мости можливо придбати лише в РФ. Всі канали з РФ , які існували, тепер, дякуючи Бігусу, перекриті. Лишається шукати б/у в т.ч. за кордоном і відновлювати. Або лишатися без БТР. Теж саме з Оплотом , літаками та ін.
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Возможно что-то и реставрировали, но они еще закупили запчасти и комплектующие сами
у себя, с собственного склада. Стандартная свинарчуковская схема.
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где про это в статье? тебе можно сценарии на Г+Г сочинять, про зубожиння и разграбленную армию.
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Я вас умоляю... Где договор с МО на хранение техники с полным покатегорийным перечнем комплектации каждойединицы?
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А ты почитай и другие статьи на ЦЕНЗОРе. Что такое Г+Г я не знаю.
"Про зубожиння и разграбленную армию" где я писал?
Дид, не выпивай больше - для здоровья вредно.
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Не гони пургу.
Это должно быть предусмотрено договором.
К тому же, у восстановленных деталей ресурс меньше,
соответственно и цена будет другая.
А уж договор "под будущий тендер" это вообще, выше крыши.
Короче, раскрыто очередное воровство при Порохе.
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Опять у порошенки колоссальные убытки)
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При Порошенку вже би кричали з усіх дир, що барига наживається на крові. Зараз норм, на г+г корупцію вже подолано.
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из того, что я насчитал согласно фуфла с Г+Г про свинарчуков и гладковских, ущерб, это не уплаченный НДС на 22 млн грн (800 тыс $) плюс эта чушь собачья. по сравнению с 6,5 млрд$ Санта Клауса из Привата, это чисто поужинать обрезанному кодлу пархатых прислуг еврейского народа
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