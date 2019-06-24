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 Экономика
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Все про:энергетика (1090) НКРЭКУ (285)

 НКРЭКУ установила ограничители цены электроэнергии в новом энергорынке

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в правила купли-продажи э/э на запускаемых с 1 июля сегментах нового оптового рынка э/э, изменив формулу расчета предельных цен на этих сегментах, так называемых "prices cap".

Проект постановления об изменениях в Правила рынка "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР) НКРЭКУ утвердила на заседании в понедельник, сообщают Українські новини.

Правила откорректированы с учетом постановления Кабинета министров о возложении спецобязательств (PSO) на рынке э/э (принятого 5 июня и откорректированного 12 июня).

Правила предполагают 9-месячный переходной период (тогда как ранее предполагался период в шесть месяцев) с момента введения РСВ и ВСР, в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже э/э указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.

При возложении PSO на оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго") это значение будет умножаться на понижающий коэффициент (отношение фактической оптовой рыночной цены без дотаций к фактической оптовой рыночной цене, содержащей дотационные сертификаты).

По предварительным расчетам НКРЭКУ, осуществленным для оценки расходов НЭК "Укрэнерго" по закупке "технологической" э/э на РСВ, средняя граничная цена на РСВ на период действия ценовых ограничений составит 1,62 грн за кВт-ч (без НДС).

При расчетах, которые обязано осуществить ГП "Оператор рынка" и опубликовать их 28 июня, используется два периода в течение суток – минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) и максимальной (остальное время). При этом представители тепловой генерации выступили против 9-часового ночного периода (минимальной нагрузки), мотивируя это темя, что такая периодизация снизит их тарифную выручку. Тепловая генерация также считает слишком длительным 9-месячный переходной период, в течение которого цены на ее продукцию будут регулироваться. При этом ТЭС будет сложно найти покупателей на свою э/э по двусторонним договорам по более высоким, чем установленным административной на РСВ, ценам.

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается э/э на ближайшие часы). Будет существовать также рынок вспомогательных услуг.

Источник: https://censor.net.ua/n3133927
 
 
 Топ комментарии
 
Специально для особо одаренных зебобиков...закон о рынке электроэнергии был принят в 2016-м году...то бишь задолго до ухода Порошенко...
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Антиконституционная комиссия установила ...
А что, теперь это нужно применять?
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Обыкновенные наперстки. Согласитесь на их правила - автоматически проигрываете.
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Антиконституционная комиссия установила ...
А что, теперь это нужно применять?
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шо ви на госю-трусельмана) маєте?!
воно навіть не юлькін кадр, воно сратег), і все під себе буде загрібати, під ліксеїча) вже ні! НКРЭКУ установила ограничители цены электроэнергии в новом энергорынке - Цензор.НЕТ 5026
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Так уже 3грн.17коп для коммерции по 30 коп каждый меся оце покращення ротердам - в дію
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Обыкновенные наперстки. Согласитесь на их правила - автоматически проигрываете.
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Зебобики через месяц все тарифы упразнят...все будет безвозмездно...то есть даром...немного осталось потерьпеть..😀
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вот гадский петя...до сих пор не уступает куклу зелю коломойше НКРЭКУ установила ограничители цены электроэнергии в новом энергорынке - Цензор.НЕТ 1647.так и вертит ее на среднем пальце
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Да - тварь соевая будет гадить пока не посадят...
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не пока...а вообще.ибо сажать не за что.и силов таких нема НКРЕКП встановила обмеження ціни електроенергії в новому енергоринку - Цензор.НЕТ 6987.кто такой коломойша,если ***** не смогло ничего сделать?
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"...***** не смогло ничего сделать..."
кому, Лолите?
Лолита чудно отработала - слит Крым, заканчивается федерализация (т.н. "децентрализация" ) достраивается Сев.Поток2, к паРашке никаких исков кроме требования в школах Крыма преподавать украинский (на что они х.й ложили), достраивается СевПоток2 и т.д. и т.п.
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Короче все понятно. Петя с Ахметкой раздербанили все Обленерго и решили поднять тарифы чтобы облапошить еще раз лохторат. Вот вам и весь рынок електроенергии который Мародер пропихнул перед уходом
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Специально для особо одаренных зебобиков...закон о рынке электроэнергии был принят в 2016-м году...то бишь задолго до ухода Порошенко...
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Для пороходрота. Яка різниця коли він був прийнятий але прийнятий при панамському мародері в угоду спільного бізнесу з ахметкою.
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А у зебобиков из секты преЗЕдента-ваЗЕлинского в комментариях опять папередники виноваты ))).
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Платил сегодня онлайн коммуналку, за свет - 425 гривен был должен, за газ 165. Как они млять считают ?
165.
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Зебобики,а что не нравится?
Энергорынок отменяет Ротердам+, вы же этого хотели? Установится рыночная цена - в чем проблема?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНКРЭКУ установила ограничители цены электроэнергии в новом энергорынке
 
 
 
 
 
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