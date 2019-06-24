 Нацполиция подчеркивает необходимость ужесточения наказания за сексуальные преступления в отношении детей, - Князев

Об этом Председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил во время брифинга в Виннице, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.
По его словам, убийство девочки в Одесской области всколыхнуло всю страну. Поэтому, чтобы защитить детей от сексуального насилия, следует усилить уголовную ответственность для лиц, совершивших преступления указанной категории.
"Первый заместитель председателя полиции Вячеслава Аброськин неоднократно поднимал тему защиты детей и ужесточения наказания. Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть законопроект №6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям - это большая профилактика, это останавливает этих лиц", - отметил Сергей Князев.
Глава Нацполиции подчеркнул, что расследование всех преступлений, совершенных в отношении детей, находятся на жестком контроле руководства полиции. Для проведения поисковых и следственных действий задействуется максимальное количество личного состава.
"К сожалению, в этом году более 50 детей убиты. И вопрос, как защитить наших детей - стоит перед нами всеми. Поэтому Национальная полиция была одним из инициаторов представления петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду", - сказал Сергей Князев.
Напомним, 23 июня в озере в Деснянском районе нашли тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок около восьми часов вечера отпросился у бабушки погулять возле дома. Впоследствии мальчик не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Правоохранители установили, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили. Столичные полицейские задержали подозреваемого.
Те що в країні сталось сто вбивств, а вам місяць розповідають лише про одне, але вчинене ментами, абсолютно не означає, що решти 99 не було!!! От через такі, передбачте тупі посили, в державі нічого не змінюється...
https://www.youtube.com/watch?v=kJCNmN1isAA&list=PLJ_5BC8wMFweSMTOQdaFn8TYMLERrferH&index=7&t=1s
Не тяжесть наказания, а его неотвратимость вот основа правопорядка
теперь посмотрим как ЗЕлупное большинство членороялистов в шортах и с шаурмой в руках изменят УК и УПК
Стаття 115. Умисне вбивство
2. Умисне вбивство:
2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.
Що ще вони хочуть підсилювати??? Це максимальне існуюче на сьогодні покарання!
аби заср.ти людям мізки, щоби менше думали і питали, а що ж у країні відбувається??
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В Чехии действует закон, по которому людям, получившим срок за преступление на сексуальной почве, предлагают либо добровольно пройти процедуру хирургической кастрации, либо сидеть в тюрьме до конца жизни.
Половина из них соглашается на эту процедуру, а другая половина продолжает отбывать срок. Подобный закон действует и в Германии.
В этих странах преступления на сексуальной почве регистрируются реже, чем, например в других странах.
В Украине, занимаются, чем угодно, только не защитой детей от побоев, насилия и убийства. Народ кричит, куда смотрят родители, получается дети не могут уже спокойно ходить по улицам??
Может это вопрос к обществу и власти, доколе мы будем терпеть беззаконие и наплевательское отношение к нашим близким??
Если родители на работе, они не могут за ручку водить своих детей.
Преступников с каждым днём все больше, это вопрос к правоохранительным органам, почему так происходит??!
Когда не работает закон, начинаются самосуды. Вот тогда точно народ не остановить.