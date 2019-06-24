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 Политика Украины
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 Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим трудовым стажем, но маленькими зарплатами, - Гройсман

Кабинет министров Украины на следующем заседании примет решение о повышении пенсий пенсионерам с большим стажем, но небольшими заработными платами на постоянной основе с 1 июля, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман.

"Полтора года назад - в январе 2018 года, в Мариуполе - я пообещал: правительственная пенсионная реформа коснется всех без исключения категорий пенсионеров. С тех пор выплаты увеличивались - и для военных пенсионеров, и для представителей "вредных" и опасных профессий. Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, а следовательно малые отчисления", - сказал Гройсман на рабочем совещании в Кабмине в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

По словам премьера, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту, в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля.

"На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты", - заверил он.

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Таким образом, женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий.

Гройсман отметил, что пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн.

"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", - добавил премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3133923
 
   
 Топ комментарии
 
А зебобик что печатный станок не контролирует？ кнопка у Гроси что ли？😀он ее наверное у Пети купил..да？
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хорошо бы!
(62 грн. опять втюхает)))) и ни в чем себе не отказывайте)))))
пенсионеры.. а пришивайте ка вы новые карманы...старые уже прохудились от обещаний))))
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Эта морда Гройсмана, похожая на еврея пятиклассника, которому надрали уши, в моем городе висит через каждые 100 метров, как и морда Барыги.... Звідки цей державний службовець стільки грошей назбирав?
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хорошо бы!
(62 грн. опять втюхает)))) и ни в чем себе не отказывайте)))))
пенсионеры.. а пришивайте ка вы новые карманы...старые уже прохудились от обещаний))))
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а шо тут непонятного? за счет вас порохоботов Кабмін з 1 липня підвищить пенсії для пенсіонерів з великим трудовим стажем, але маленькими зарплатами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9156


вам больше не будут платить, потому деньги на пенсии появились


или для тебя секрет, шо вы ублюдки получали зряплаты из бюжета страны?








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-- Затем, -- сказал Остап веско, -- что вы сейчас пойдете к "Цветнику", станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции.(с)
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Повысит за счет печатного станка. А дальше патужный экономист Труссельман уходит в политическое подполье, а его ришучи рехформы, в том числе гос. долги - придется разгребать команде Зеленского.
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А зебобик что печатный станок не контролирует？ кнопка у Гроси что ли？😀он ее наверное у Пети купил..да？
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Печатный станок контролирует НБУ. А там Зеленский пока ничего сменить не смог. Там все пока шоколадное. Кабмин тоже весь шоколадный. Вцепились за кресла и уходить живьем не собираются.
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2000 пенсии это конечно серьезно.
Не, это не «зрада», конечно, но и «перемога» так себе...
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В Чехии минимальная пенсия уже давно 350 евро,и ничего живут?
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Эта морда Гройсмана, похожая на еврея пятиклассника, которому надрали уши, в моем городе висит через каждые 100 метров, как и морда Барыги.... Звідки цей державний службовець стільки грошей назбирав?
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він колиссь говорив що бере їх тещіній тумбочці.


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Ага ,повысят тварюки ,на пол кило перловки .. Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим трудовым стажем, но маленькими зарплатами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9847
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По словам премьера, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту, в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля. Источник: https://censor.net.ua/n3133923
после того как сократилось у кормушки к-во запетиных Свынарчуков появилась возможнось...
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хрен там их сократилось.. Вова сейчас не о том думает..Якусь муйню підписує.. Реально дратує
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У валшебніка трусельмана, всьо па чесному, без абмана.
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Тепер ніякої кави у Відні. Всі в Лас-Вегас,грати та вигравати.
В Украине с 1 июля пенсии станут больше из-за поднятия прожиточного минимума к выплатам.Прибавка небольшая - всего 67 грн. Однако некоторых ждет повышение в 10 раз. На прибавку в 670 грн могут рассчитывать пенсионеры с максимальной пенсией.В итоге, минимальные пенсии вырастут до 1564 грн, а максимальные пенсии - с 14,9 тыс. грн до 15,6 тыс. грн. Таких пенсионеров-"максималистов" в Украине менее 2%. Чаще всего это те, кто вышел на пенсию со специальными правами: судьи, народные депутаты.Кроме того, право и на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума имеют украинцы с минимальной пенсией, но полным стажем:● для женщин - это 30 лет,● для мужчин - 35 лет.К примеру, если у женщины 40 лет стажа и минимальная пенсия, то она имеет право на надбавку в 149,7 грн. А вот после 1 июля сумма надбавки составит 156,4 грн.
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мой сосед 25 лет проработал комбайнером в шахте...с его заработком и стажем у него должна быть 17.7 тыс...но с 1 июля будет получать только15.6.. и 7 тыс регресс..Но в отличии от судей от долго не проживет......
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Ну сказал же не меньше 2000 грн . - значит так тому быть ( и не больше ) Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим трудовым стажем, но маленькими зарплатами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8913 . Грося наслаждается последним месяцем правления Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим трудовым стажем, но маленькими зарплатами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8179
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в бюджет это заложили?
или главное принять, а там уже пускай Зеля объясняет пенсам почему он их киданул?
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Не знаю, как можно жить на пенсию до 2000 тыс. грн., при том, что люди всю жизнь работали, это просто песец.
Зато евровласть по совету Еуропы сделала даже среди пенсионеров нищих и богатых.
Разница конечно должна быть, но ведь не такая огромная и это касается не только пенсий, но и зарплат.
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Китайцам вообще пенсии не платят , кроме высоких чинов в компартии , так они врщв Европу и не стремятся Причем тут одно к другому
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Ты давай лучше следи за пенсионами в своем родном Мордоре. Здоровее будешь!
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Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим трудовым стажем, но маленькими зарплатами, - Гройсман

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ТАК ЭТО УЖЕ БЫЛО

СНОВА НАКАНУНЕ ГРОЙСМАН ВЫБОРОВ ВСПОМНИЛ О ПЕНСИОНЕРАХ!!!

ВОТ ШО ДЕЛАЮТ ВЫБОРЫ С ГРОЙСМАНОМ!!!

ВЫВОД: ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ЕЖЕГОДНО!!!






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А где обещанный перерасчёт пенсий пенсионерам, которые ушли на пенсию с 2014 г по 2017г у которых брались к примеру 5 лет работы на металлургическом предприятии с 1991по 1996гг? Обещали до выборов Президента, а теперь нужно ждать 5 лет, когда Зеленский пойдёт на второй срок
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КОРМИЛЕЦ ты наш, что мы без ТЯБЯ делали бы. С....... ка оттягиваешь нас от Рая, мало мы страдали, увеличивая стаж, а вот у тебя трудовой стаж, вроде небольшой, а живешь, почти, в РАЮ. Во, как получается.
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Ничего сейчас набегут столько депутатов, что пенсии на всех не хватит.
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Когда предупреждали выпускников Винницкого МАУПА,не трогайте коэффициент трудового стажа 1,35,заявляли-это популизм.
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этот коэфициент основная фика кидалова всех пенсионерв. Никто его не замечал.
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Непонятно, что такое большой стаж, что такое маленькеи зарплаты и кто их опррделят? В мутй оводе рыбу ловят.
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Большой стаж це коли більше п"ятидесяти років...І якщо ти зміг дожити до устроєного Гройсом "економічєского роста" то будеш тепер насолоджуватись великою пенсією у дві тисячі двісті гривень...І ти з вдячністю підеш і проголосуєш за його партію шоб через п"ять років він тобі знову устроїв економічєскій рост і підняв пенсію до двух з половиною...Ну це коли доживеш,звичайно...
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Снова уравниловка? Тогда нет смысла получать легальную зарплату и платить с неё неслабые социальные взносы.
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У меня, кстати, если пересчитать зарплату, с которой я платил соцвзносы, даже не на минимальную, а на среднюю, увеличив при этом пропорционально стаж, то получится где-то 160 лет стажа, а если на минимальную - далеко за 200. Давай, Гройсман, повышай.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим трудовым стажем, но маленькими зарплатами, - Гройсман
 
 
 
 
 
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