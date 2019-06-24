 Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим трудовым стажем, но маленькими зарплатами, - Гройсман

"Полтора года назад - в январе 2018 года, в Мариуполе - я пообещал: правительственная пенсионная реформа коснется всех без исключения категорий пенсионеров. С тех пор выплаты увеличивались - и для военных пенсионеров, и для представителей "вредных" и опасных профессий. Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, а следовательно малые отчисления", - сказал Гройсман на рабочем совещании в Кабмине в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.
По словам премьера, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту, в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля.
"На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты", - заверил он.
Таким образом, женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий.
Гройсман отметил, что пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн.
"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", - добавил премьер.
(62 грн. опять втюхает)))) и ни в чем себе не отказывайте)))))
пенсионеры.. а пришивайте ка вы новые карманы...старые уже прохудились от обещаний))))
вам больше не будут платить, потому деньги на пенсии появились
или для тебя секрет, шо вы ублюдки получали зряплаты из бюжета страны?
Не, это не «зрада», конечно, но и «перемога» так себе...
после того как сократилось у кормушки к-во запетиных Свынарчуков появилась возможнось...
В Украине с 1 июля пенсии станут больше из-за поднятия прожиточного минимума к выплатам.Прибавка небольшая - всего 67 грн. Однако некоторых ждет повышение в 10 раз. На прибавку в 670 грн могут рассчитывать пенсионеры с максимальной пенсией.В итоге, минимальные пенсии вырастут до 1564 грн, а максимальные пенсии - с 14,9 тыс. грн до 15,6 тыс. грн. Таких пенсионеров-"максималистов" в Украине менее 2%. Чаще всего это те, кто вышел на пенсию со специальными правами: судьи, народные депутаты.Кроме того, право и на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума имеют украинцы с минимальной пенсией, но полным стажем:● для женщин - это 30 лет,● для мужчин - 35 лет.К примеру, если у женщины 40 лет стажа и минимальная пенсия, то она имеет право на надбавку в 149,7 грн. А вот после 1 июля сумма надбавки составит 156,4 грн.
или главное принять, а там уже пускай Зеля объясняет пенсам почему он их киданул?
Зато евровласть по совету Еуропы сделала даже среди пенсионеров нищих и богатых.
Разница конечно должна быть, но ведь не такая огромная и это касается не только пенсий, но и зарплат.
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ТАК ЭТО УЖЕ БЫЛО
СНОВА НАКАНУНЕ ГРОЙСМАН ВЫБОРОВ ВСПОМНИЛ О ПЕНСИОНЕРАХ!!!
ВОТ ШО ДЕЛАЮТ ВЫБОРЫ С ГРОЙСМАНОМ!!!
ВЫВОД: ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ЕЖЕГОДНО!!!