 Автоматической замены госсекретарей с приходом нового правительства не будет, - глава Нацагентства госслужбы Ващенко

"Состоялась реформа (госуправления. - Ред.) или нет - это мы увидим по одному признаку: если снова станем свидетелями каких-то тотальных кадровых изменений в системе государственных служб, это значит, что повторяем прежние ошибки. Но я уверен: этого не будет, а произошедшие изменения будут носить продуманный и взвешенный характер", - сказал он, отвечая на вопрос в ходе конференции "Реформа государственного управления: вызовы и перспективы" в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ващенко напомнил, что госсекретари были избраны посредством конкурсов на пять лет.

"Не должно быть автоматической замены государственных секретарей со сменой Кабинета министров. Но это не означает, что все госслужащие должны до пенсии держаться за свои должности. Должны быть механизмы эволюционной замены людей, а не просто по факту смены правительства", - добавил он.

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Как сообщалось, введение должностей госсекретарей министерств было одним из положений реформы государственной службы. Первые конкурсы на замещение этих должностей Кабмин объявил в 2016 году. На госсекретарей возлагается обеспечение деятельности аппарата министерства, организация текущей работы. Таким образом, реформа предполагала разделение административных и политических функций в руководстве министерствами.