 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Depo.Харьков.
Как передает издание со ссылкой на реестры юридических лиц, Пивоваров является соучредителем предприятия ООО "Тайфун 2000" (код ЕГРПО 30990063), что специализируется на производстве продуктов питания.
Среди других учредителей в этом предприятии есть Василий Васильевич Зайцев и Андрей Васильевич Зайцев (он является руководителем ООО "Тайфун 2000"). Лица именно с такими же личными данными фигурировали в СМИ как братья скандально известной Елены Зайцевой, которая за рулем автомобиля "Лексус" в октябре 2017 года была участницей ДТП в центре Харькова, тогда погибли шесть человек. Василия Васильевича Зайцева, кроме этого, по сведениям СМИ, в начале 2019 года за управление автомобилем в состоянии опьянения лишили водительских прав.
Также Пивоваров является соучредителем ООО "Капсулар" (ЕГРПО 38128375), которое по документам тоже занимается производством продуктов питания и в котором среди учредителей так же значится Андрей Васильевич Зайцев.
Напомним, партия "Слуга Народа" запустила процедуру постпраймериз и предложила общественности проверить кандидатов, которые будут представлять партию на выборах и пообещали отсекать недостойных.
Как известно, 18 октября 2017 года в центре Харькова, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, произошло ДТП. Автомобиль Lexus RX350 под управлением Зайцевой выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, что тронулся на желтый.
Внедорожник, которым управляла Зайцева, отбросило на тротуар, где стояла группа пешеходов. В результате наезда на месте погибли пять. Зайцеву суд признал виновным и приговорил к максимальному сроку-10 лет лишения свободы.
Это что "Европейская солидарность" записала
в свои списки этого деятеля?
Даже в одной семье среди братьев бывают разные люди - один например минометчик, депутат и патриот, а второй майки страны - агрессора рекламирует
-От Камчатки до Одессы.
-У Москвы есть интересы.
05:21 - 24 июн. 2019 г.
Текст
Новая переписка
Киевский
🇺🇦 @Kieffskiy
Просто факты. 1. ЦВК зарубил только партию Саакашвили. 2. Решение принималось в воскресенье в 22.30 вечера. 3. Представителю РНС в субботу было заявлено что решение по ним будет принято в ПН! 4. На руки представителям РНС оригинал решения ЦВК сегодня не давали! Продолжение ниже
Киевский
🇺🇦 @Kieffskiy
5. Представителей РНС, кандидатов в депутаты и журналистов в помещение и даже во двор ЦВК не пускали. 6. Склизкое членистоногое Пашинский был допущен в ЦВК на наших глазах без секундного промедления. 7. Атмосфера в ЦВК (забор Януковича, Беркут итд) просто из 2004 года. См.ниже!
Киевский
🇺🇦 @Kieffskiy
8. Единственное СМИ "случайно" оказавшееся в момент принятия решения о недопуске РНС к выборам это порошенковская правда. 9. Ни одного представителя СН не наблюдалось, никаких эмоций, просто ничего.
Они обязательно будут в ОРДЛО...
Им не повезло оказаться не на той середине...
Зе президент миру...
Да уж. С такими предъявами соевые далеко не уедут
Тигипко, свинарчуки, ахметов , медведчук - это просто херувимы.
А в вене пятя встречался не с фирташем, а просто ждал трамвая.
Нарыли цельное преступление века!
Такие факты , что аж поперхнулась кофе от смеха!
То ли дело пэтя)) работал министром при януковоще, но , на самом деле, партизанил- на день рождения дарил овощу отравленные картины по млн долларов
А Липецкая фабрика выпускала не конфеты , а мины))
И чем липецкая фабрика которая не работала хуже чем продажа прав на показ своей поделки под название "слуга народа" яндексу （запрещенному в Украине к стати）...？
Все это мираж))
Соя о назначениях т
Торта и Зеленского
Батьки за дітей не відповідають..
за них відповідальні бізнес-партнери батьків
Партії «Слуга народу» і «Опозиційна платформа «За життя» зареєстрували свої обласні організації в Миколаївській області за однаковою адресою - офіс №424 по проспекту Центральному, 67.
У документі вказується, що обидві партійні організації мають однакову юридичну адреса в кабінеті №424 офісного центру «Інпроектсервіс» на перетині проспекту Центрального і вулиці Фалєєвська в Миколаєві
Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.