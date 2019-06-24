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Все про:Зайцева (94) кандидат (957) Харьковщина (1325) Слуга народа (71)

 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой

В Харьковской области по округу №175 партия "Слуга Народа" выдвинула кандидатом Евгения Пивоварова 1978 года рождения, который является бизнес-партнером семьи скандально известной водителя "Лексуса" Елены Зайцевой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Depo.Харьков.

Как передает издание со ссылкой на реестры юридических лиц, Пивоваров является соучредителем предприятия ООО "Тайфун 2000" (код ЕГРПО 30990063), что специализируется на производстве продуктов питания.

Среди других учредителей в этом предприятии есть Василий Васильевич Зайцев и Андрей Васильевич Зайцев (он является руководителем ООО "Тайфун 2000"). Лица именно с такими же личными данными фигурировали в СМИ как братья скандально известной Елены Зайцевой, которая за рулем автомобиля "Лексус" в октябре 2017 года была участницей ДТП в центре Харькова, тогда погибли шесть человек. Василия Васильевича Зайцева, кроме этого, по сведениям СМИ, в начале 2019 года за управление автомобилем в состоянии опьянения лишили водительских прав.

Также Пивоваров является соучредителем ООО "Капсулар" (ЕГРПО 38128375), которое по документам тоже занимается производством продуктов питания и в котором среди учредителей так же значится Андрей Васильевич Зайцев.

Напомним, партия "Слуга Народа" запустила процедуру постпраймериз и предложила общественности проверить кандидатов, которые будут представлять партию на выборах и пообещали отсекать недостойных.

Как известно, 18 октября 2017 года в центре Харькова, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, произошло ДТП. Автомобиль Lexus RX350 под управлением Зайцевой выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, что тронулся на желтый.

Внедорожник, которым управляла Зайцева, отбросило на тротуар, где стояла группа пешеходов. В результате наезда на месте погибли пять. Зайцеву суд признал виновным и приговорил к максимальному сроку-10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3133918
 
   
 Топ комментарии
 
Всё ватное и коррупционное, украинофобское говно в "Слухе нарота".
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Обратите внимание, как ЗЕтролли начинают отмазывать своего хозяина от всего , что происходит в стране.
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Если Коломойский, Ахметов и Пинчук будут на глазах у всех насиловать Зеленского, то не стоит им мешать. Надо ж подождать 100 дней. Посмотреть, что из Зеленского выйдет.
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Путем несложных соевых манипуляций можно сделать вывод, что Зеленский как раз и виновен в том самом дтп, ну это в дополнение к тому что уже злыв страну путену и поделил Украину по Днепру.
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Интерестная логика кошерных троллей...
Это что "Европейская солидарность" записала
в свои списки этого деятеля?

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- Когда я начинаю писать мемуары, дальше фразы: «Я родиласть в семье бедного нефтепромышленника…», - у меня ничего не получается.©

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А какое правонарушение совершил Пивоваров? Или может как-то замечен в отмазывании зайчихи?
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Судя по "успехам" зезидента в первый месяц, все что ты написал, еще впереди Від партії Зеленського в Харківській області балотується бізнес-партнер скандальної водія-вбивці Зайцевої - Цензор.НЕТ 8368 .
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Вот партнер на седьмом киселе - это важно. А ахметов в партнерах,то таке ...?
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Прямі партнери - це вже зараз на 7-му киселі? Після того, як Зеленський в неприпустимій манері поводив себе з українськими органами влади (праламент, уряд, президент) зекоМанді треба звикати до аналогічного відношення до себе. Він говорив "Думай. тє" не Порошенку, а Президенту України, він розганяв не блок БПП в парламенті - він опускав нижче плінтуса Вищий законодавчий орган України, не Гройсмана він звільняв, а опускав Укряд України. Правда, після "Україна как порноактріса", українським дебілам все похер, раз вони проголосували за це миршаве недоразумєніє.
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Всё ватное и коррупционное, украинофобское говно в "Слухе нарота".
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он представитель секты поклонения сывочолому политическому трупу!
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Тут надо подробнее узнать о нем , может достойный человек - пьяный в машине той во время ДТП не сидел ведь
Даже в одной семье среди братьев бывают разные люди - один например минометчик, депутат и патриот, а второй майки страны - агрессора рекламирует
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А порохоботам все равно. Им платят не за то, чтобы они во что-то вникали и о чем-то думали. Я уже не говорю о том, сколько фейковых новостей может быть на этом фоне, но которые просто невозможно проверить из-за огромного количества.
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Алиша, это вам обратка полетела. И не надо строить из себя девственность.
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Чому ви ці питання не задавали собі, коли лився бруд від ще недопрезидента на всі органи влади України? До речі, ви весь час пишете, що порохоботам платять. Підкажіть адресок, а то тут затак стараєшся.
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Вы правы, просто еще раз убеждаюсь в полном отсутствии мозгов и критического мышления у свинодрочеров!
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А балоттируется крестный папа Миши Порошенко и бизнес-партнер его папы?
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Обратите внимание, как ЗЕтролли начинают отмазывать своего хозяина от всего , что происходит в стране.
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просто люди не умеют признавать свои ошибки.
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Они не только не хотят признавать свои ошибки, они хотят свою вину переложить на чужие плечи.
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Если Коломойский, Ахметов и Пинчук будут на глазах у всех насиловать Зеленского, то не стоит им мешать. Надо ж подождать 100 дней. Посмотреть, что из Зеленского выйдет.
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а сколько до 100 дней осталось? хочется поржать просто))
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Це буде сміх скрізь сльози, на жаль. Сміялися з човна, який розхитували, - ми справді в одному човні.
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Нє, за Слугу народа (невідомо якого) лише чокнутий може голосувати. Назмітали фекалій в кандидати - і виставили, - обирайте.
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А как вам мокшанское быдло которое кощей ведет в раду напевая ...
-От Камчатки до Одессы.
-У Москвы есть интересы.
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А еще он в детстве в одном дворе с хулиганом жил.
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Зеля своїм могучим інтелектом перевиховав ******** і веде в депутати?
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Да это фигня Выпускники Харьковского института национальной гвардии выпускались под песню газманова Гаспада ахвицеры Счастливой службы робята
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Наркоботы, если ВАЗелин такой классный и честный парень, как тогда получается, что все ватное украинофобской дерьмо балатируется от его партии?
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А знаете что больше всего убивает в истории с РНС? Я вам отвечу: ОГЛУШИТЕЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО Ниже будут твиты с моими мыслями после посещения ЦВК.

05:21 - 24 июн. 2019 г.

От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579

От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 Текст

Новая переписка

От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 Киевский
🇺🇦‏ @Kieffskiy

Просто факты. 1. ЦВК зарубил только партию Саакашвили. 2. Решение принималось в воскресенье в 22.30 вечера. 3. Представителю РНС в субботу было заявлено что решение по ним будет принято в ПН! 4. На руки представителям РНС оригинал решения ЦВК сегодня не давали! Продолжение ниже

От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 Киевский
🇺🇦‏ @Kieffskiy

5. Представителей РНС, кандидатов в депутаты и журналистов в помещение и даже во двор ЦВК не пускали. 6. Склизкое членистоногое Пашинский был допущен в ЦВК на наших глазах без секундного промедления. 7. Атмосфера в ЦВК (забор Януковича, Беркут итд) просто из 2004 года. См.ниже!

От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 Киевский
🇺🇦‏ @Kieffskiy

8. Единственное СМИ "случайно" оказавшееся в момент принятия решения о недопуске РНС к выборам это порошенковская правда. 9. Ни одного представителя СН не наблюдалось, никаких эмоций, просто ничего.
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законопослушных граждан все больше и больше в слугу уродов набивается)
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Пля,вже скоро будуть писати,що по одній вулиці пройшов кандидат від "Слуги Народу" з одіозним таким то таким,або його бачили в одному із супермаркетів та ще й на одному поверсі з одіозним таким то таким.Порошинку в оці бачимо,а там де дві колоди прямо стирчать із обох моргалок,то не видно і про це зась писати..Хоча,за що платять,про те і пишем,платять щоб б мовчали, мовчимо,а тоді нарікаємло звідки ви взяли,що ми журнашлюхи
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Внезапно. Правая рука Зеленского Андрей Богдан ведет бизнес с людьми Медведчука.https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/24/7218972/
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Внезапно! Миша Порошенко - крестник Медведучука и бизнес-партнер его папы.
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Миша Порошенко - бизнес-партнер папы Медведчука?
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соя уже совсем с "збожеволіла",при чем тут Зайцева? Это примерно как " в раду баллотируется человек при президентстве которого это дтп произошло.
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Зеленський запустив таку херню, коли свинарчука в'язав до Порошенка. Це треба мати інтелект нашого президента, щоб не здогадатися, що скоро аукнеться. Зеля не Пороха "опускав", а українські органи влади. Та і саму Україну.
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Терміново: Пивоваров сидів у лексусі поруч із зайцевою на момент аварії, список вільного заднього сидіння відкритий.
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Столько кандидатов даже семьями все баллотируются и всем хочется улучшить своё материальное положение, народ только кормить успевайте их.
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у пеци свинарчуки партнеры тем не менее это не мешает ему идти на выборы целой партией От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 9169
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Зе пришел не как Президент, а как представитель Коломойского. За большие бабки. Весь звиздец ещё впереди. После выборов . Есть ещё месяц, потом никто не может знать, что потом.
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А еще пивоваров, когда ходил в школу, разбил окно в классе, паршивец этакий
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Зебильшисть готова проголосовать за кого угодно, кто идёт на выборы под зе-флагом. Хоть за самого Чикатило.
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Чикатило в ПЕСе баллотируется ,пашинский его фамильё
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Я так понимаю о самом кандидате сказать нечего, вот к чему писать кто там дочь его бизнеспартнеров.
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пускай не переживают.. - пускай успокоятся...
Они обязательно будут в ОРДЛО...
Им не повезло оказаться не на той середине...
Зе президент миру...
От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 3370
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Ну это уже бред. Причем здесь бизнес-партнер. Порох у Януковича министром был. Теперь волает про "отаку реваншистов".
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Пятя хотя и был министром у Януковича, но всегда проклинал его в мыслях, что в конечном итоге и сработало
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Идиотизм переходит все границы. Еще бы навели справки с кем когда-то в садике Зеленский рядом на горшке сидел.
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ЗЕанализ всю нечисть антиукраинскую собрал.Від партії Зеленського в Харківській області балотується бізнес-партнер скандальної водія-вбивці Зайцевої - Цензор.НЕТ 9618
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Партнер семьи водителя-убийцы?
Да уж. С такими предъявами соевые далеко не уедут
Тигипко, свинарчуки, ахметов , медведчук - это просто херувимы.
А в вене пятя встречался не с фирташем, а просто ждал трамвая.
Нарыли цельное преступление века!
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И не говори...все что высасанно зебобиками из пальца...это аргумент против Пети...а факты о зекоманде..это нарыли и оговор.. 😀
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Та канешна!
Такие факты , что аж поперхнулась кофе от смеха!
То ли дело пэтя)) работал министром при януковоще, но , на самом деле, партизанил- на день рождения дарил овощу отравленные картины по млн долларов
А Липецкая фабрика выпускала не конфеты , а мины))
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😀 А что нить подтверждающее бред о картинах есть？
И чем липецкая фабрика которая не работала хуже чем продажа прав на показ своей поделки под название "слуга народа" яндексу （запрещенному в Украине к стати）...？
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Ни Липецкой фабрики не было, ни панамских офшоров,ни переговоров с фирташем в вене.
Все это мираж))
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"Это нога - у того, у кого надо нога".😊

Соя о назначениях т
Торта и Зеленского
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Ну спасибо, что есть интернет. Не хотим - не голосуем
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😀Ну что зебобики....песТню о зайцах ...хором...заппевай...😀..
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Дайте Зеле только время,зажжет всю Украину.
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Зебобики считают...что бизнес партнером у скота или твари может быть порядочный человек？это уже диагноз...😀
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Ну Петю вы ж считаете порядочным , хотя у него партнёры ахметов и медведчук
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😀Коломойский и пинчук партнерами у зебобика вас мадам никак не напрягают？ или это ангелы во плоти？
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Пивоваров бизнес-партнер с В.В. Зайцевым лет 20. Убийца-Зайцева - приемная дочь его лет 10 назад. А.Зайцев родной сын и папаша к нему очень требовательный. Так что, "скот и порядочные люди" это к пете.
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😀 ну конечно...скот 10 лет воспитывал...а виноват Петя...
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Вот не понимаю. Уже целый день читаю, что от Зеленского балотируется тот, от Зеленского балотируется этот... А что у других партий все безоблачно и чисто? Не, ну просто токо Слуга народа затмил все партии. Все токо о нем. Наверное цензору рекламу о партии Зеленского кто-то заказал. Интересно кто? Від партії Зеленського в Харківській області балотується бізнес-партнер скандальної водія-вбивці Зайцевої - Цензор.НЕТ 5290
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А тут все просто...ни одна другая партия не орала благим матом о том что у нее будут новые лица...и эти лица будут честными-поечестными...порядочными-припорядочными...😀
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Вот не надо. О ребрендинге многие партии заявляли. И в том числе и ПЕС.
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Пес это тот который Псу？ Партия Слуги Урода？так я о нем и говорю...😀
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Це,звичайно,страшенний злочин і вбивчий компромат - бути бізнеспартнером чоловіка,дочка якого зробила смертельну ДТП...І яка,до речі,зараз за гратами на довгий термін...А ось синок Луценка,який вбив у ДТП людину - на свободі...І синок Шуфрича - на свободі...Я можу продовжити цей ряд безконечно і закінчити Омельченком,який тричі (!) вбивав у ДТП різних людей...і що?..Нічого...Так що як хочете прибити трохи Зєлю то тре бути розумнішим...Зробіть його смішним,покажіть зв"язок з Порохом...От він каже про можливе об"єднання із Смєшком...А там половина команди Педро...
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Саму зайцеву в список включить стрёмно.Пока решили протолкнуть партнёра.А этот уже, в Слуге,побеспокоется о партнерах.Не партия а авральное сборище юмористов,авантюристов,прохвостов и пианистов, в перемешку с сепаратистами,совками и реваншистами.Сброд-кампот.
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список - говно отборное как я посмотрю, слуга мокшанского народа нужно называть
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Серед інших засновників у цьому підприємстві є Василь Васильович Зайцев та Андрій Васильович Зайцев (він є керівником ТОВ "Тайфун 2000"). Особи саме з такими ж особистими даними фігурували в ЗМІ як брати скандально відомої Олени Зайцевої

Батьки за дітей не відповідають..
за них відповідальні бізнес-партнери батьків
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Від партії Зеленського в Харківській області балотується бізнес-партнер скандальної водія-вбивці Зайцевої - Цензор.НЕТ 9046Карикатура на Зеленского. Новая Цюрихская Газета
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/// Від партії Зеленського в Харківській області балотується бізнес-партнер скандальної водія-вбивці Зайцевої - Цензор.НЕТ 1391
Партії «Слуга народу» і «Опозиційна платформа «За життя» зареєстрували свої обласні організації в Миколаївській області за однаковою адресою - офіс №424 по проспекту Центральному, 67.
У документі вказується, що обидві партійні організації мають однакову юридичну адреса в кабінеті №424 офісного центру «Інпроектсервіс» на перетині проспекту Центрального і вулиці Фалєєвська в Миколаєві
Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.
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Вы покупаете электроэнергию- Значит вы партнёр Ахметову, Покупаете Газ..., Покупаете Рошен.... Від партії Зеленського в Харківській області балотується бізнес-партнер скандальної водія-вбивці Зайцевої - Цензор.НЕТ 8081
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОт партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой
 
 
 
 
 
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