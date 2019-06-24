 Президент ПАСЕ Паскье грубо нарушила процедуру, - Арьев

Об этом написал в Facebook народный депутат, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье только что допустила грубое нарушение регламента: произвольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих)", - написал Арьев.
По словам главы украинской делегации, "такой откровенной наглости" он не помнит за все 6,5 лет работы в ПАСЕ.
"Мало того, Паскье все признала после того как я взял слово и указал ей на это нарушение, но... отказалась исправлять неправомерные действия!" - продолжил Арьев.
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Делегация Украины обратилась в регламентный комитет с требованием, чтобы Паскье отстранилась от ведения сессии из-за пренебрежения голосованием депутатов.
"И вот сейчас увидим, как европейские принципы действуют тогда, когда сильно хочется применить политической целесообразности.
Боремся дальше. Делегация действует слаженно", - подытожил Арьев.
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Как сообщалось ранее, сегодня, 24 июня, в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней могут принять решение о возвращении делегации России в состав ПАСЕ без выполнения каких-либо условий.
Европейцы ведь не совсем лохи, сами теряют бабки, а смотрят как свинарчуки получают легкий гешефт с кацапами. Вот и решили их вернуть.
ПутинаГитлера. Деладье с Чемберленом вякали, что принесли мир целому поколению. Через несколько лет по столице вот этой ватной лошадиномордой Лилиан Мари Паскье маршировали гитлеровцы, а на лондон и ковентри падали бомбы Люфтваффе.
А участие в этой пустопрожней говорильне Украине можно безболезненно приостановить пока там недофашики кремлевского недофюрера будут заседать. Пускай европейские любители кацапни там дрочат на репоедов...
это же надо такое...на старость лет с КЛОВАНОМ вместе выступать на одной сцене...
А тот нарiд, который 5 лет всего сам добивался, может сейчас подсyетиться в ПAСЕ, чтобы евpовата не о...вала?
А вы думали что все 5 лет президентства Пороха антипуйловская коалиция в ЕС держалась просто так, САМО СОБОЙ?
Вот пускай Президент Зеро продемонстрирует свои дипломатические качества...
(к сожалению Зеро он и в африке зеро, так что ничего хорошего ждать не приходится....)
Аллан Левітов з Levitov Allan.
14 хв. ·
В ПАСЕ планируют вернуть РФ
(кстати, лоббируют это дело Германия и Франция - после того, как Президент Зеленский провел с лидерами этих стран "успешные" переговоры).
На G20 НЕ пригласили Президента Украины Зеленского (Порошенко приглашали все 5 лет).
Два вопроса:
1) ГДЕ реакция на это самого Президента? (отвечающего за внешнюю политику)
2) Почему же "мудрий наріт" (который САМ выборол безвиз, санкции, джавелины, помощь, который САМ восстановил самолеты и танки) - не добьется участия Украины в G20 и не остановит возвращение РФ в ПАСЕ?
Мудрий наріт, ты где?
КиевБрюссель", доминирование Германии в торговле. В Евросовке долго копился немалый клубок всяческих проблем, никем не разруливаемый,- вот британцы и решили от этого отстраниться и самим решать куда плыть.
"- Запущена процедура скасування санкцій проти РФ у ПАРЄ, проведено перші рішення в Комітеті Міністрів Ради Європи, які це роблять можливим. Раніше там поєднувалися зусилля нашої дуже пасіонарної делегації на рівні Парламентської Асамблеї, а в Раді Європи та на площадках ЄС фронт тримали Порошенко й Клімкін. Ви, недорогенькі, Порошенка позбулися, бо ж "усталі" від нього. Тепер бачимо, що фронт прорвано. У грудні готуйтеся до скасування чи суттєвого послаблення санкцій проти Путістану вже на рівні ЄС. Там теж усе трималося не на хвалених європейських цінностях, а на напористості Порошенка.
За минулу добу ще було до десятка подій, які раніше просто були неможливими, але на все це в мене зараз нема часу, бо доки тут відновлюють "світле" минуле (там ще багато ягідок буде), мені ще й працювати треба. Тому чергова "подяка тим 74% зе-білів, які до цього довели, й хоч якась моя спроба нагадати, що розворот України абсолютно реальний, а зупинити його ми ще зможемо на парламентських виборах, якщо віддамо достатню кількість голосів за партію "Солідарність" Петра Порошенка.
До речі а де він?
Определенные сигналы уже просто рвутся наружу(((
Путін дозволив зятю Кучми експортувати в Росію українські труби
Фосий тві @fosyy_Twi
"И когда звучат заявления от европейских политиков о том, что делегацию РФ нужно возвращать в ПАСЕ только потому, что лишены возможности защищать свои права в европейских судах, то, учитывая агрессию РФ против Украины, это выглядит как политика двойных стандартов.»
А в отношении украинских граждан, которые продолжают страдать от оккупации, вообще - как циничное кощунство", - напомнил Арьев.
Наша постійна комісія в ПАСЄ робить все можливе. Але...
Якщо країна обрала блазня з табуреткою замість голови. Якщо їй, табуретці, пофігу на місце країни в світі, повага чи зневага, якщо його виборцям також "болить" тільки за місце на лавочці, то що ми хочемо від Меркель, Макрона, Європи?(((