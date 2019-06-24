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 В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус

Новоназначенный член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус анонсировал смену кадрового состава в концерне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью theБабелю.

"У нас будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент. Дайте немного времени. Это произойдет в ближайшие недели", - сказал он.

По его словам, сейчас он проводит собеседования. Среди желающих есть люди с частного сектора.

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Напомним, 12 июня президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра экономического развития Айвараса Абромавичуса в Наблюдательный совет "Укроборонпрома" членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3133914
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Укроборонпром взагалі має бути ліквідований, а замість нього має бути створене міністерство оборонної промисловості! Укроборонпром не може керувати військовими підприємтсвами, бо військові підприємства це виробничі майданчики які працювали як придатки до радянського міністерства і не більше! За 28 років оборонні заводи не стали повністю самодостатніми виробництвами а лишились просто виробничими майданчиками без фахівців які можуть підготувати виробництво, спроектувати технологічні лінії, закупити нове обладнання за кордоном, організувати кооперацію з іншими підприємствами України для підготовки виробництва і поставки багатотонних штампів, литейних форм, зварювальних стендів, технологічних ліній!
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слишком хорошо работают? кремлядям не нравятся?
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хотят паузу, хотя бы на полгодика, а то птуров развелось столько что их уже на пехтуру сепарскую тратят. В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 5633
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это всего лишь значит, шо свиноборонпром станет шпротоборонпромом
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Давно пора, а то мародер со своими свинарчуками устроил там себе кормушку, до сих пор небось рыло из корыта не вынули, чавканье стоит, аж гай шумить...
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Точно. Опаришин як прийшов, так надлишки й знайшов. Дорвались до корита. Вже чавкають, аж гай гуде
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и этот не удачник будет у нас обороной заниматься - зебилы вы сошли с ума - а в общем - будет все шо вы хотели
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Так парашенко тоже неудачник )) Вас поролхоботов подставил,когда не прошел )0
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Одних підорасів поміняли на других підорасів. А воно все одно не їде. Мабуть справа ввсе таки не в підорасах, а в Лопушку.
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В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8267Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 22 июн.

То, что Вова - это говно на палочке, вы и так знаете. Вот вам 10 пунктов - почему.
В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3031

В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 7037

В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 5498

В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8607
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус
 
 
 
 
 
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