 В Керченском проливе сел на мель российский теплоход

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

По информации, которую публикует сайт Marine Traffic, отслеживающий перемещение судов, в настоящее время Siberin 1 находится неподалеку от российской косы Чушка. Рядом с ним около десятка судов.

В "Росморречфлоте" утверждают, что пострадавших в результате инцидента нет, утечки нефтепродуктов не зафиксировано, судоходство свободно.

Согласно информации специализированной базы данных судов и портов FleetMon, судно Siberin 1, IMO: 7811020, под флагом России, длиной 130 метров, шириной 16 метров, с осадкой 3,9 метра.

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В прошлы раз судно садилось на мель в Керченском проливе в марте 2019 года. Тогда судно Maryland, IMO 8418758, под флагом Либерии село на мель у берегов Керчи. По заявлению "Росморречфлота", причиной инцидента могла стать низкая осадка судна.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что судно Maryland село на мель в Керченском проливе из-за обмеления дна и отложения песка, вызванного строительством Россией Керченского моста.

Ранее сайт "Керчь ФМ" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы о фактических глубинах акватории порта сообщил, что подходной канал Керченского морского торгового порта мелеет после строительства Керченского моста.

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С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов оккупированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.