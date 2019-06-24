EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  1712  28
Материалы по теме:
Все про:Керченский пролив (342) Керченский мост (131)

 В Керченском проливе сел на мель российский теплоход

Российский теплоход Siberin 1 c грузом угля на борту сел на мель в Керченском проливе. ЧП произошло при отходе от причала российского порта "Кавказ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

По информации, которую публикует сайт Marine Traffic, отслеживающий перемещение судов, в настоящее время Siberin 1 находится неподалеку от российской косы Чушка. Рядом с ним около десятка судов.

В Керченском проливе сел на мель российский теплоход 01

В "Росморречфлоте" утверждают, что пострадавших в результате инцидента нет, утечки нефтепродуктов не зафиксировано, судоходство свободно.

Согласно информации специализированной базы данных судов и портов FleetMon, судно Siberin 1, IMO: 7811020, под флагом России, длиной 130 метров, шириной 16 метров, с осадкой 3,9 метра.

В Керченском проливе сел на мель российский теплоход 02

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украина будет разрабатывать стратегию прохода через Керченский пролив, позволяющую избежать агрессии со стороны РФ, - Хомчак. ВИДЕО

В прошлы раз судно садилось на мель в Керченском проливе в марте 2019 года. Тогда судно Maryland, IMO 8418758, под флагом Либерии село на мель у берегов Керчи. По заявлению "Росморречфлота", причиной инцидента могла стать низкая осадка судна.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что судно Maryland село на мель в Керченском проливе из-за обмеления дна и отложения песка, вызванного строительством Россией Керченского моста.

Ранее сайт "Керчь ФМ" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы о фактических глубинах акватории порта сообщил, что подходной канал Керченского морского торгового порта мелеет после строительства Керченского моста.

Также на Цензор.НЕТ: Украина намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, - МИД

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов оккупированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.

Источник: https://censor.net.ua/n3133912
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что вы сняли то вы и жнёте россосисты
 показать весь комментарий
 
 
Было бы неплохо, чтобы этому кацапскому судну с ворованным донбасским угольком настал кердык...
 показать весь комментарий
 
 
Между тем оккупированный Крым утопает в горах мусора, тем самым повышая опасность распространения инфекционных заболеваний и пресловутой эпидемии

В Керченском проливе сел на мель российский теплоход - Цензор.НЕТ 2693

 показать весь комментарий
 
Опять пьяный кацап на бутылке корытом рулил?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
о це пэрэмога, шоб мацкали знали
 показать весь комментарий
 
Лаптеногое, ты чего тут потеряло? Вотки здесь нет. Пшло отсюда вон на Пидоросию.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шо, все выжрал еще с утра?
 показать весь комментарий
 
Ты бы свою печень поберег, толя печень. Твое дело, свинособака, служить послушной секс-игрушкой для гордых ночхи, а не по бандеровских сайтах шариться.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
смотрю, у тебя есть опыт полного взаимодействия этими душевными парнями, не надо скрывать от хлопцев это достоинство
 показать весь комментарий
 
это случайно не Ахметкин роттердам ? В Керченском проливе сел на мель российский теплоход - Цензор.НЕТ 5640
 показать весь комментарий
 
 
Считай повезло этому кацапскому теплоходу. Ведь если бы встретился в открытом море с барановозом "Ашот", то пришлось бы героически затонуть.
 показать весь комментарий
 
 
Срочно туда «Кузнєцова» ! З самальотамі, доком, і портовим краном !
 показать весь комментарий
 
 
ото нефиг ворованный на донбассе уголь возить.
 показать весь комментарий
 
 
дурачок, он с рассейского порта отходил. ЧП произошло при отходе от причала российского порта "Кавказ"Источник: https://censor.net.ua/n3133912
 показать весь комментарий
 
це процес замулювання суднового ходу у протоці прискорився так, що гідрографічні судна РФ не встигають фіксувати ці наслідки касабського мостобудування - тож лоцію Керченської протоки можна буде викидати дуже скоро
 показать весь комментарий
 
"Российский теплоход ... c грузом угля на борту... В "Росморречфлоте" утверждают, что ... утечки нефтепродуктов не зафиксировано"
Что они курят?
 показать весь комментарий
 
Krychek‏ @Krychek5

Не волнуйтесь. Это так вчера на "Голодных играх" в Минске раскорячило российскую гимнастку Аверину.

В Керченском проливе сел на мель российский теплоход - Цензор.НЕТ 7935
 показать весь комментарий
 
может не сел, а посадили? баржу тоже не просто так затопили... Еще пару кораблей и пролива не будет...
 показать весь комментарий
 
да скорее всего винторогие опять на лоцмане сэкономили. есть у них такая фишка - каждый плять кэп себя охрененным мореходом считает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Керченском проливе сел на мель российский теплоход
 
 
 
 
 
 вверх