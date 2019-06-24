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 Россия продлила продовольственные контрсанкции до конца 2020 года. ДОКУМЕНТ

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца следующего года эмбарго против стран, которые ввели санкции против РФ.

Указ Путина "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Россия продлила продовольственные контрсанкции до конца 2020 года 01

Продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, в том числе Украины, США и членов Европейского Союза, было введено Россией в августе 2014 года. Оно подразумевает запрет на импорт некоторых продуктов, в том числе мяса и молочной продукции. Продовольственное эмбарго стало ответом на санкции, введенные западными странами против России после оккупации Крыма.

Через год вступил в силу указ, согласно которому санкционные продукты, ввезенные на территорию России, должны уничтожаться. Летом прошлого года Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 26 тонн подобной продукции.

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В феврале Федеральная таможенная служба РФ предложила расширить список санкционных продуктов. В ее письме говорилось о включении в список попавшей под ограничения продукции, в частности, овощей, мяса птицы, а также некоторых фруктов и орехов.

Источник: https://censor.net.ua/n3133907
 
 
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ті санкції якось обходять, бо інакше москаликам було би нічого поїсти.
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Ну есть еще мороженая кенгурятина, сыры из Аргентины, белорусские креветки и сурогаты сделанные в рамках импортозамещения.
Кацап не умрет голодным.
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И это правильно. Нечего кацапам есть нормальные продукты.
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не хай хер путінский смоктцуть мокша срана
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия продлила продовольственные контрсанкции до конца 2020 года. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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