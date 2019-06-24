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 Политика Украины
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Все про:Макеенко (140) Порошенко (17612) СМИ (3187) телевидение (533) Сюмар (299) Прямой_канал (3)

 Телеведущую Орловскую представили коллективу "Прямого" в качестве руководителя канала. На встрече присутствовали Порошенко и Сюмар, - "Детектор медиа"

Владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы "Прямого канала".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Детектор медиа" сообщил источник на канале.

По словам источника, Орловская заменит генерального директора Евгению Захарову.

Другой источник сообщил, что Орловскую представили как временную руководительницу канала. О других кадровых изменениях ничего не сообщали. Отмечается, что Захаровой на собрании не было.

По словам источников, на собрании не шла речь о возможной продаже канала или сокращении финансирования. "Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко", - передал источник.

На встрече с коллективом Прямого канала также присутствовали пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Егор Соболев просит Зеленского лишить лицензий каналы Медведчука: "За росТВ всегда следуют российские танки". ВИДЕО

Телеведущую Орловскую представили коллективу Прямого в качестве руководителя канала. На встрече присутствовали Порошенко и Сюмар, - Детектор медиа 01
Владимир Макеенко, Виктория Сюмар, Светлана Орловская, Петр Порошенко на встрече с коллективом "Прямого канала". Фото источники ДМ.

Пока получить комментарии Светланы Орловской и Евгении Захаровой не удалось.

Светлана Орловская стала ведущей "Прямого канала" с запуском канала в августе 2017 года. До этого она работала ведущей на телеканалах "112 Украина" и NewsOne.

Напомним, 3 июня с "Прямого канала" уволился генеральный продюсер Алексей Семенов. 14 июня стало известно, что он возглавил вновь созданній медиахолдинг "Новости" соратника Виктора Медведчука - Тараса Козака, в который вошли телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.

18 июня владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко опроверг информацию о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука - Тарасу Козаку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133902
 
   
 Топ комментарии
 
И это правильно! У нас в стране огромный выбор свободных СМИ, каналы Медведчука, Медведчука, Медведчука м ещё раз Медведчука))) Есть ещё трэшТВ Коломойского !
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где рыло мародера- никогда тот канал смотреть не буду
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А зачем продавать? макеенго - регионал. Бывших реги регионалов, так сказать, не бывает.порошенко сам был одним из основателей пр. Не обязательно продавать асе медведчуку или его окружению , что бы гадить. А вообще петя сволочь конченная.
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Парашенко - вий. Где появится - жди гадости.
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где рыло мародера- никогда тот канал смотреть не буду
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И это правильно! У нас в стране огромный выбор свободных СМИ, каналы Медведчука, Медведчука, Медведчука м ещё раз Медведчука))) Есть ещё трэшТВ Коломойского !
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4 канала Мертветчука не треш, а единственный канал 1+1 треш? Ну-ну..
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Что Порошенко намародёрил?
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всю страну и весь народ и поэтому пролетел и сейчас начнуть следствие
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Ты не выдавай кацапские сракальные ответы, а отвечай за свою брехню - что и сколько Порошенко намародёрил?
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Дослідженні Центру контент-аналізу за результатами виборів 2019: .

Взагалі, маніпуляції на користь Зеленського відбувалися цілком у "російському" стилі. Ми не маємо прямих підтверджень співпраці Зе!команди з росіянами, але коктейль із фейків та конспірологічних теорій був дуже схожим на той, що використовувався під час президентської кампанії у США 2016 року....

.... Зокрема, 8 із 10 найпопулярніших негативних меседжів про Порошенка були фейковими або принаймні дуже маніпулятивними. Чого не спостерігалося у критиці Зеленського. .... Носії ліберальної позиції у соцмережі - прихильники дерегуляції, зменшення податків, ринку землі тощо - в 90% випадків виявлялися прихильниками Петра Порошенка. Це суперечить намаганням команди Зеленського, зокрема Данилюка та Абромавичуса, позиціонувати його як ліберала-реформатора. Поміж його електорату фактично немає запиту на реформи...
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Та что за глупые вопросы, сказано по Г+Г намарадерил, значит все.
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А ножницы и Томос в руках, а то не видно?)))
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Пытается косить под молодую политпоросль.
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А зачем продавать? макеенго - регионал. Бывших реги регионалов, так сказать, не бывает.порошенко сам был одним из основателей пр. Не обязательно продавать асе медведчуку или его окружению , что бы гадить. А вообще петя сволочь конченная.
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Нравится мне Светлана. Классная ведущая и очень эффектная женщина.
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Обычная медиашльондра . Как и все остальные .
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На кривом канале полностью потеряла свое прежнее личностное лицо. И никакие модные прикиды ей уже не помогут.
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Так нельзя говорить про украинских женщин. Они же заявили "Женщины это плательщицы налогов и работяги, красивых женщин, символов и брендов Украины нет. Зеленский скотина, украинские женщины только ему нравятся, а должна нравиться только налоговой инспекции." Запомни это иначе зебилом станешь.
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С ума сошёл? Порошенко не лузер! Рейтин 3.1% на самом деле показываетя что в Украине все зебиды и идиоты, а только Сюмар и Порошенко илита и лидеры, только они улыбаясь и идя в НАТО и ЕС могут тут же грабить народ вместе с мужьями и женами.
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Судя по ошибкам в твоей писанине,ты сам полный придурок и неуч!
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Всё, последний аргумент д0стан "сам дурак". Но тебя дураком никто не называл, для ворья и мардорёрья это честь, вы просто воры и мародеры, больше никто, а я если и дурак, но честный дурак.
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Научись писать без ошибок,честный дурак
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А что, кто то еще смотрит ГОРБАТЫЙ канал?
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Ну, 5%, (а може вже й менше Телеведущую Орловскую представили коллективу "Прямого" в качестве руководителя канала. На встрече присутствовали Порошенко и Сюмар, - "Детектор медиа" - Цензор.НЕТ 4200 ) зобов'язані... у їх вибору немає... всі канали крім кривого й 5-го - всі ворожі... не освітлюють життя по-новому...
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Что КОСОЙ, что КРИВОЙ, что ГОРБАТЫЙ - ОДИНАКОВЫ, ты ПРАВ.
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Свидетелям ЗЭ посвящается))) https://www.youtube.com/watch?v=gq8DVemOJk0
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«Напомним, 3 июня с "Прямого канала" уволился генеральный продюсер Алексей Семенов. 14 июня стало известно, что он возглавил вновь созданній медиахолдинг "Новости" соратника Виктора Медведчука - Тараса Козака, в который вошли телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Источник: https://censor.net.ua/n3133902»

Це лише підтвердило, що Порошенко дуже довірлива людина.
А кадрова політика, в умовах боротьби України з північними упирями, за існування, повинна проводитись з абсолютною жорстокістю.
Мова навіть не про зрадників. Наприклад Ю. Стець, який повністю здав інформаційний фронт підарашкам і їх місцевим шісткам. Хіба він сам не розуміє, що нездатен забезпечити оборону ?
Так чому не подати у відставку?
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Це лише підтвердило, що Порошенко дуже довірлива людина.

Телеведущую Орловскую представили коллективу "Прямого" в качестве руководителя канала. На встрече присутствовали Порошенко и Сюмар, - "Детектор медиа" - Цензор.НЕТ 4304

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Юрий Стець
Родился 29 декабря 1975 года в городе Чертков Тернопольской области.

Семья: Женат. Супруга - Яна Конотоп, журналист, политический обозреватель ("5 канал"). Сыновья Владислав и Серж, дочь Ева.

9 апреля 2013 года Юрий Луценко стал крестным Евы, младшей дочери Юрия Стеця. Кумой стала Марина Порошенко.

Вопросы еще есть? У меня нет
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Адекватный канал.. а больше и смотреть нечего ну разве что Fine Living
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Зебилы, ни в коем случае не смотрите "Прямой" - будет стыдно за свой выбор на президентских.
Но сможете искупить на парламентских.
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Сегодня ехал по Запорожью. Все гигборды с порошэнко или закиданы помидорами или яйцами или ****** краской. Этоего рейтинг
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Този канал ми харесва. Хващам го свободно по сателит.

Добре, че го има,

защото се вижда, че путлеристите завземат яко информационното пространство в Украйна, станаха нагли и цинични при новия Президент, а защо?! Трагедия, а путлер същевременно убива още украинци в Донбас, ужас, ужас, ватата започва реванш в Украйна, Господ да й помага, това е голямо ново изпитание за украинците -- нов мор от московията, ужас, ужас!!!

П.П.... Ще има нова кгбкибер фалшификация и на тези избори, всъщност зе не е избран, а активното кгб мероприятие мина успешно и ще продължи....
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Калінка, навряд українці сповна зрозуміють ваш пост. Пишіть на російській мові.
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Сразу видно по ее рту и заднице- талантище! Вересень подтвердит.
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А что ты против имеешь?
Вся сексуальность женщины видна по рту. И это не стёб и не оскорбление.
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Орловская - рыговская телеведущая. Реваншисты заполонили СМИ. Свини - не винны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТелеведущую Орловскую представили коллективу "Прямого" в качестве руководителя канала. На встрече присутствовали Порошенко и Сюмар, - "Детектор медиа"
 
 
 
 
 
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