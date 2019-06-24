 Телеведущую Орловскую представили коллективу "Прямого" в качестве руководителя канала. На встрече присутствовали Порошенко и Сюмар, - "Детектор медиа"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Детектор медиа" сообщил источник на канале.
По словам источника, Орловская заменит генерального директора Евгению Захарову.
Другой источник сообщил, что Орловскую представили как временную руководительницу канала. О других кадровых изменениях ничего не сообщали. Отмечается, что Захаровой на собрании не было.
По словам источников, на собрании не шла речь о возможной продаже канала или сокращении финансирования. "Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко", - передал источник.
На встрече с коллективом Прямого канала также присутствовали пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.
Владимир Макеенко, Виктория Сюмар, Светлана Орловская, Петр Порошенко на встрече с коллективом "Прямого канала". Фото источники ДМ.
Пока получить комментарии Светланы Орловской и Евгении Захаровой не удалось.
Светлана Орловская стала ведущей "Прямого канала" с запуском канала в августе 2017 года. До этого она работала ведущей на телеканалах "112 Украина" и NewsOne.
Напомним, 3 июня с "Прямого канала" уволился генеральный продюсер Алексей Семенов. 14 июня стало известно, что он возглавил вновь созданній медиахолдинг "Новости" соратника Виктора Медведчука - Тараса Козака, в который вошли телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.
18 июня владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко опроверг информацию о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука - Тарасу Козаку.
Взагалі, маніпуляції на користь Зеленського відбувалися цілком у "російському" стилі. Ми не маємо прямих підтверджень співпраці Зе!команди з росіянами, але коктейль із фейків та конспірологічних теорій був дуже схожим на той, що використовувався під час президентської кампанії у США 2016 року....
.... Зокрема, 8 із 10 найпопулярніших негативних меседжів про Порошенка були фейковими або принаймні дуже маніпулятивними. Чого не спостерігалося у критиці Зеленського. .... Носії ліберальної позиції у соцмережі - прихильники дерегуляції, зменшення податків, ринку землі тощо - в 90% випадків виявлялися прихильниками Петра Порошенка. Це суперечить намаганням команди Зеленського, зокрема Данилюка та Абромавичуса, позиціонувати його як ліберала-реформатора. Поміж його електорату фактично немає запиту на реформи...
Це лише підтвердило, що Порошенко дуже довірлива людина.
А кадрова політика, в умовах боротьби України з північними упирями, за існування, повинна проводитись з абсолютною жорстокістю.
Мова навіть не про зрадників. Наприклад Ю. Стець, який повністю здав інформаційний фронт підарашкам і їх місцевим шісткам. Хіба він сам не розуміє, що нездатен забезпечити оборону ?
Так чому не подати у відставку?
Родился 29 декабря 1975 года в городе Чертков Тернопольской области.
Семья: Женат. Супруга - Яна Конотоп, журналист, политический обозреватель ("5 канал"). Сыновья Владислав и Серж, дочь Ева.
9 апреля 2013 года Юрий Луценко стал крестным Евы, младшей дочери Юрия Стеця. Кумой стала Марина Порошенко.
Вопросы еще есть? У меня нет
Но сможете искупить на парламентских.
Добре, че го има,
защото се вижда, че путлеристите завземат яко информационното пространство в Украйна, станаха нагли и цинични при новия Президент, а защо?! Трагедия, а путлер същевременно убива още украинци в Донбас, ужас, ужас, ватата започва реванш в Украйна, Господ да й помага, това е голямо ново изпитание за украинците -- нов мор от московията, ужас, ужас!!!
П.П.... Ще има нова кгбкибер фалшификация и на тези избори, всъщност зе не е избран, а активното кгб мероприятие мина успешно и ще продължи....
Вся сексуальность женщины видна по рту. И это не стёб и не оскорбление.