EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  1158  37
Все про:вино (96) Грузия (3572) Россия (73116)

 Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор внезапно обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека системно проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации из Грузии, который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции. С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году — 203 тыс. л. Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным Федеральной таможенной службы России, Грузия занимает 3-4 место среди крупнейших поставщиков вина. Национальное агентство вина Минсельхоза Грузии подсчитало, что на Россию приходится почти половина экспорта алкоголя из страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Россия - оккупант", - в Грузии продолжаются протесты. ФОТОрепортаж

Напомним, президент Владимир Путин ранее запретил с 8 июля российским авиакомпаниям летать в Грузию, после чего Минтранс объявил о таком же запрете для грузинских авиаперевозчиков. Ограничения связаны с многотысячными протестами в Тбилиси.

Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Также читайте: МВД Грузии сообщило о задержании 70-летнего пенсионера с "коктейлями Молотова"

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3133899
 
   
 Топ комментарии
 
Точно...не качественное...не тот шмурдяк что привык лакать винторогий скот в паРаше...
 показать весь комментарий
 
Стандартно. Це і з нашими сирами було ще за яника. Тоді їх головний санлікар мудозвон Оніщенко (сука, сам з Донбасу, Донецький мед. закінчив) теревенів, що там щось не так. Те ж саме Молдова із своїм вином проходила. Нічого нового кацапи вигадати не можуть.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Точно...не качественное...не тот шмурдяк что привык лакать винторогий скот в паРаше...
 показать весь комментарий
 
 
Странно что они там пальмовое масло не нашли - заодно и украинский след прослеживался бы
 показать весь комментарий
 
 
Шантажисты )) Они и парашенко пугали некачественным шоколоадом. И сделали его ручным. Назвали ,Лолитой ))
 показать весь комментарий
 
 
ТА ВЫ ШО!!!??? Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина - Цензор.НЕТ 5981
Нет, он конечно, московитам привычние пить вино аля "КоЗёл-подзюрил", чем грузинские цинандали, киндзмараули и мукузани. И вкус с детства привычный и животное родственное. Тот ЦАП и этот каЦАП. Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина - Цензор.НЕТ 1097
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Крымские вина, Молдавские, Испанские и вина с нового света заменят грузинские на рашке. Нужно на мир реальней смотреть, а не перемогу из пальца высасывать.
 показать весь комментарий
 
каци більше по водочці та по боярці.
вина їх мало цікавлять.
виноробство окупованого Криму в глибокій депресії.
 показать весь комментарий
 
прежде чем писать глупости откройте сайт любого алкомаркета в рашке и посмотрите географию вин и ассортимент продукции. Такие как вы про боярку и водку визжат больше чем сруснявые животные, отчего возникает вопрос - может это у Вас проблемы?
 показать весь комментарий
 
ой, ну замовляють дамам на аперитив перед водочкою..
але це не основна страва.
 показать весь комментарий
 
не знаю как на счет депрессии у виноделов Крыма, но на выставке в Токио в прошлом году видел Фанагорию.
 показать весь комментарий
 
А як фанагорія називалась до окупації ?
 показать весь комментарий
 
 
вот так хлебали-хлебали из горла и на полбутылки кхе-кхе...
 показать весь комментарий
 
Да если бы "кхе-кхе"! Все занчительно хуже потребитель жалуется что полбутылки выпивают на рыло, а оно не вставляет! А это уже серьезное преступление на Расее!!!
 показать весь комментарий
 
да еще и пробкой закрыто, уже 3 человека в больнице с открытым переломом запястья лежат...
 показать весь комментарий
 
Грузинське вино - продукт вишуканий. Не для кацапських рил. Нехай хлебчуть бормотуху.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ну если французские и испанские вина бормотуха, то кацы только спасибо скажут.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Доброго дня , Україно без порошенка ! Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина - Цензор.НЕТ 6322
 показать весь комментарий
 
Оно уже видно) Попы скубутся и голосят как петухи))
 показать весь комментарий
 
 
не переживай, кацап, путєн не дасть трубам згоріти, фунфиріки будуть
 показать весь комментарий
 
Стандартно. Це і з нашими сирами було ще за яника. Тоді їх головний санлікар мудозвон Оніщенко (****, сам з Донбасу, Донецький мед. закінчив) теревенів, що там щось не так. Те ж саме Молдова із своїм вином проходила. Нічого нового кацапи вигадати не можуть.
 показать весь комментарий
 
 
А в Украине это поняли давно. Потому и Майданы были... Да, были и депрессии, когда по рекомендации Ющера пролез Януковощ... А потом на плечах воинов АТО - пролезли мародёры... Но народ и вышвырнул.
Вышвырнет и с Рады. Потому что свобода, правда и демократия - дороже.
 показать весь комментарий
 
 
яка ще рекомендація ?
овоч виграв вибори і створив коаліцію, яка висунула його прем'єром.
може годі на людину брехати ?
 показать весь комментарий
 
Скот, трескающий хлеб из кормовых сортов зерна, пальмовое масло, подыхающий от жидкостей для ванн(если бы хоть одеколон какой-то ) что-то там невзлюбил в вине?....
Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина - Цензор.НЕТ 4959
Да если бы туда грузины на 20% ссали, то и тогда оно было бы лучше чем российское.
А то как давят нормальные продукты из-за границы лишь подтверждает диагноз.
Потом правда на помойках, ватники выгребают оставшееся после трактора и хвастаются удачей перед быдлососедями, которые не успели запастись нормальной едой Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина - Цензор.НЕТ 273
 показать весь комментарий
 
Порохоботы пьют токи горячий шоколад. Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина - Цензор.НЕТ 1476
 показать весь комментарий
 
Продолжай считать...что ты пьешь божью росу...мы（порохоботы） не будем тебя в этом разубеждать...😀
 показать весь комментарий
 
ждем сообщений о ухудшении качества казахских товаров, поставляемых в россию...
 показать весь комментарий
 
До чего же убогая, гнилая, лживая и мерзкая тоталитарная недострана. Как же все предсказуемо - царь назначил очередного "враха", сразу же прапагандоны по всем каналам кидаются брызгать пеной в его сторону и вангуют его скорый конец из-за запрета продажи в кацапии их условных "помидоров", которые моментально становятся "некачественными", если нужно, псы режима резко находят назначенное количество преступников "неправильной, вражеской" национальности, а ручные, продажные суды приговаривают их, по указанным сверху статьям, к заранее утвержденным срокам.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина
 
 
 
 
 
 вверх