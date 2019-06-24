EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1491  21
Все про:Администрация_Президента (1565) Гончарук_Алексей (1)

 Мы думаем о сокращении количества министерств, - замглавы АП Гончарук

Администрация президента рассматривает возможность сокращения ряда министерств и намерена в ближайшее время подготовить проект коалиционного соглашения, сообщил заместитель главы АП Алексей Гончарук.

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - сказал он в понедельник в Киеве в ходе конференции, посвященной реформе государственного управления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Гончарук также добавил, что в ближайшее время АП подготовит проект коалиционного соглашения.

Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенось вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ, - новоназначенный замглавы АП Гончарук

"У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми... четыре из них сказали: "Ликвидируй!", - сказал Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3133891
 
 
 Топ комментарии
 
Первое , что нужно ликвидировать это "Нафтогаз" как паразитическую структуру-прокладку , наживающуюся (и берущую львинную долю диведентов) на реальном секторе .
И Коболева под суд !
 показать весь комментарий
 
Верховна рада також не потрібна. Голосувати можна всім фейсбуком.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так указ про роспуск зРады неконституционный, как орали хрякотроли?
 показать весь комментарий
 
 
Верховна рада також не потрібна. Голосувати можна всім фейсбуком.
 показать весь комментарий
 
 
зачем им министры, если все решает санта клаус, а клоуны исполняют.
 показать весь комментарий
 
 
будет всего одно...БОЛЬШОЕ. министерство счастья и радости
 показать весь комментарий
 
 
Наш госаппарат нужно минимум в раза 2 сократить
 показать весь комментарий
 
в 6 раз
Когда в стране не работает закон, много в ней становится начальников.

Конфуций
 показать весь комментарий
 
скорее наоборот,не работает он от большого количества начальников
 показать весь комментарий
 
Причем, если бы выборы в Верховную Раду состоялись на этой неделе, то абсолютное большинство голосов - 51,1% получила бы партия президента Владимира Зеленского. Далее с большим отставанием идут «Оппозиционная платформа - За жизнь»- 12,2%, «Голос»- 7,3%, «Батькивщина» - 5,9%, «Европейская Солидарность»- 5,2% и «Гражданская позиция» Гриценко -5,1%.
https://hyser.com.ua/politics/100367-stali-izvestny-rezultaty-vyborov-v-vr-zelenskiy-i-vakarchuk-lidiruyut-gricenko-dogonyaet-poroshenko
 показать весь комментарий
 
Констатация полной интеллектуальной деградации лохтората, если за фальшивый "голос" сороса и порошенко голосует больше, чем за "Батькивщину" и «Гражданскую позицию» Гриценко.
 показать весь комментарий
 
 
Уже министество по интеграции в ес сократили, осталось создать министерство по извинением перед рф и минестерство по федерализации. А нет зеленский ролик снимет и стоя на коленях попросит прощения у путина.
 показать весь комментарий
 
 
министерство по борьбе с папередниками и свинарчуками
 показать весь комментарий
 
Первое , что нужно ликвидировать это "Нафтогаз" как паразитическую структуру-прокладку , наживающуюся (и берущую львинную долю диведентов) на реальном секторе .
И Коболева под суд !
 показать весь комментарий
 
 
От "Нафтогаза" нужно оставить штат максимум из 10 человек , для обслуживания юридической поддержки Украины в международных судах !
 показать весь комментарий
 
 
Ага и то - вопрос. Где бабки, Зин? У мами в Америке. А шо, параша уже заплатила? А нахрена! Лохи украинские поделились
 показать весь комментарий
 
шо,кацапа,не дают спокойно спать долги Украине? Мы думаем о сокращении количества министерств, - замглавы АП Гончарук - Цензор.НЕТ 1552впереди еще много долгов,и не только нефтегазовых.ты предупреди на всякий случай детей и внуков,шо их надежды на лучшую жизнь отодвигаются на неопределенное будущее
 показать весь комментарий
 
звичайно... все буде керуватись АП, тіньовими структурами коломойського
 показать весь комментарий
 
 
а кто вам разрешал об этом думать,а тем более строить какие то планы?вы так зелебени и не поняли,что Украина парламентско-президентская республика,и думать об этом должна рада...а ваше дело-подать кандидатуры мо и мид.
от дурной головы и рукам-ногам покоя нету.занимайтесь своим кругом обязанностей,пока вашему главарю не обьявили импичмет по преступному превышению полномочий
 показать весь комментарий
 
Любая организация и ее структура, а тем более министерства, создаются под нужные функции. Поэтому не просто о сокращении нужно вести речь, а прежде всего, об определении научно обоснованных функций каждого министерства нужно вести речь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы думаем о сокращении количества министерств, - замглавы АП Гончарук
 
 
 
 
 
 вверх