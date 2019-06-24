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 Политика Украины
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Все про:коалиция (3699) Данилюк Александр (348)

 Коалиция, которую сформируют партии "капитуляции", это выгодный РФ формат, - Данилюк.

В команде нового президента озвучивают антигосударственные идеи, в частности давние российские мечты о двухпалатном парламенте в Украине. Также, Зеленский в заявлениях своих представителей предлагает нам согласиться на предложения России по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Речь идет о фактическом признании оккупации Крыма и начале реинтеграции Донбасса в выгодном РФ формате, - заявил глава общественной организации "Спільна справа", один из лидеров избирательного объединения "Сила права" Александр Данилюк в интервью Gazeta.ua, сообщает Цензор.НЕТ

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет. Такие идеи ведут к тому, чего требует Россия: внеблоковый статус, отказ от ЕС, возможна федерализация. "А двухпалатный парламент вообще присущ федеративным государствам, а не унитарным", - объясняет Данилюк.

По мнению лидера "Спільної справи", пророссийский вектор украинская политика получит, если Зеленский получит большинство в парламенте или если сформирует ее с теми политическими силами, которые разделяют пророссийские взгляды. Политик считает, в Украине сейчас существует большое количество партий "капитуляции", которые почему-то называют себя "партиями мира":

"Мы все хотим мира. Но мир наступает или после победы, или капитуляции ... Нету стратегии победы ни у тех, кто призывает к борьбе, как Порошенко - нет у тех, кто говорит о компромиссе - как Зеленский, "Оппоблок" и Тимошенко. Никто из этих "голубей мира" не объясняет обществу последствий. В условиях конфликта, страна-агрессор должна компенсировать ущерб, нанесенный государству и его гражданам. Если пойдем путем, который поддерживают партии "капитуляции", юридически Россия не будет считаться агрессором. Донбасс будут воспринимать как внутри украинский конфликт. Тогда компенсациями миллионам пострадавших людей и восстановлением разрушенного имущества придется заниматься украинскому правительству. То есть, гражданам", - возмущается Данилюк.

Также политик рассказал, что в Верховном суде до сих пор рассматривается его иск о незаконности выборов в Верховную Раду. Данилюк считает, что роспуск парламента незаконный, как и большинство первых указов Зеленского. По мнению политика, досрочные парламентские выборы - это не вопрос обновления власти, а желание нынешнего президента используя популярность, получить максимальное количество мандатов.

"Рейтинг Зеленского держится на виртуальных образах. Нет программы или команды, за которую можно было бы уцепиться. С каждым днем ​​рейтинг и популярность будут падать. Поэтому Зеленский заинтересован как можно быстрее провести выборы и получить максимальное количество депутатов. Этого не произойдет, если у общества будет больше времени проанализировать, что на самом деле делает или не делает Зеленский. Роспуск парламента - такого Порошенко себе не позволял. Этого не делал даже Янукович. Это грубое нарушение демократических принципов", - считает лидер "Спільної справи".

"Сложно прогнозировать, как будет выглядеть будущая коалиция, потому что на мажоритарных округах от партии Зеленского идут одиозные личности - реакционеры, силовики, представители режима Януковича, украинофобы. Общий список - вроде и ничего. Два десятка известных людей - неплохие. Но остальные - кто они, откуда взялись – непонятно", - объясняет Данилюк.

Александр Данилюк - один из лидеров избирательного объединения "Сила права", экс-кандидат в президенты Украины. В 2014 году - советник министра обороны. Один из лидеров Революции Достоинства, участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии - читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.

Ранее Александр Данилюк заявлял, что возглавляемое им общественное движение "Спільна справа", объединяется на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением "Сила права" Андрея Сенченко. Цель объединения - формирование коалиции вокруг 5 принципов, среди которых - недопустимость капитуляции и российского реванша, которые готовятся с целью снять с РФ ответственность за агрессию.

"Сила права" - с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением убытков, причиненных российской вооруженной агрессией.

Источник: https://censor.net.ua/n3133890
 
   
 Топ комментарии
 
CН + ПР будущая коалиция в ВР. Готов спорить на вискарь, что следующая ВР будет самая прокацапская за все время существования Украины
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И самая вороватая и коррумпированная.
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тоже мне открытие...
Зе и его команда в большинстве своем такие же больные раше-ублюдки, как и опоблок...
Кто сомневался в этом, за этот месяц смогли уже убедится ...
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CН + ПР будущая коалиция в ВР. Готов спорить на вискарь, что следующая ВР будет самая прокацапская за все время существования Украины
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И самая вороватая и коррумпированная.
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Вы уже говорили, что указ про роспуск зРады неконституционный.
Чем больше паРашинские ху йлотроли обсырают ЗЕ, тем более становится понятным, что он все делает правильно.
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Так он и есть очевидно неконституционный. И кроме того он очевидно вредоносный: в пользу скорейшего избрания максимального числа депутатов от "Української Мрії" ("Слуги народу"), пока люди еще не разобрались, что к чему.
Как показывает опыт стран Балтии и Грузии, на каком-то этапе после радикальных реформ откат назад в совок (что олицетворяет Зеленский и его фаны) неизбежен, но важно, чтобы этот откат был не слишком глубоким и не стал необратимым. Пока очень тревожно…
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Так он и есть очевидно неконституционный.

Хм, для конституционного суда он таковым не оказался.
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А что он вообще делает? Что со всех стран полезли беглые тараканы враги Украины?
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педро зробив все, щоб так сталося.
і за 5 років так і не назвав юридично агресора агресором.
АТО, ООС це в переводі з юридичного що завгодно тільки не агресія мордору.
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Cогласен, это иссключительно вина Пети, что ты вырос ватным украинофобом и идешь голосовать за рыгов
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так стоп, данилюк же еще недавно топил за клоуна, даже учителям 4000 долларов насчитал
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Главное не это, а то, что он продолжает брехню, что у Порошенко плана по освобождению нет...
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Это не тот Данилюк, а зарплату насчитал тогда очередной "гений" из кентов преЗЕдента....
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так теперь С У партия капитуляции? что то вы рано расчехлились ))))))))))))
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тоже мне открытие...
Зе и его команда в большинстве своем такие же больные раше-ублюдки, как и опоблок...
Кто сомневался в этом, за этот месяц смогли уже убедится ...
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Коаліція проросійських партій миру Україні точно не принесе. От, що вона може принести ( не обов'язково) - це поділ України і дуже вірогідно - ще один Майдан. На цей раз - найкривавіший. Зєлєпузіки впевнено прямують до прірви.
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Эти дебилы своими дебильными страшилками только добавляют голосов СН. Ведь не секрет же, что в Украине куча любителей расии, вот они и проголосуют.😀
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У любителів московії свої боги, але їх не так багато, як здається з кремля Коаліція, яку сформують партії "капітуляції", це вигідний РФ формат, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7640

Коаліція, яку сформують партії "капітуляції", це вигідний РФ формат, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5859
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Так все равно страшилки срабатывают в обратную сторону. Они с этими страшилками проиграли президентские выборы. Проиграют и парламентские.
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на жаль на Сході України особливо в Гепінську колишнього оплоту Потрошенка їх більшість.
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а "не стрелять"-это уже не капитуляция?просто не ориентируюсь в логике этих нарков Коаліція, яку сформують партії "капітуляції", це вигідний РФ формат, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7144
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Спочатку все зроблять , щоб окупацію Криму і частини Донецької і Луганської областей, визнати внутрішнім конфліктом. Потім підуть під ніж українські воїни , тобто для них настане кримінальна відповідальність . Безумовно українська мова ,якої забагато і яка заважає жити. Федералізація , саме собою . Втрата Незалежності , не за горами . Для українців тюрми і "освоєння" сибірських просторів" , гарантоване . Кагановичі- Косіори повернулися.
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73%зебіли так галасують.

Тому в таких інфах я особисто зебіла і беню з його "Г+Г" звинувачую в другу чергу. Да, вони - також винуваті, посприяли... Але: головне наше нещастя - 73%зебіли
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоалиция, которую сформируют партии "капитуляции", это выгодный РФ формат, - Данилюк.
 
 
 
 
 
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