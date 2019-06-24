 Почетный патриарх Филарет лишается права руководства Киевской епархией, но остается в составе епископата ПЦУ, - Синод (обновлено)

"Принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской православной церковью, констатировали, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако утратил канонические права и обязательства, связанные с управлением епархией", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания Синода, обнародованном на сайте ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что отменяется п. 4 журнала №1 заседания Священного Синода от 5 февраля 2019 года, который гласил "Святейший патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г.Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря г.Киева), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины".

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"В связи с невыполнением почетным патриархом Филаретом в отведенный Священным Синодом срок предыдущего решения Синода по представлению на регистрацию документов Киевской епархии, учитывая многочисленные просьбы приходов и монастырей Киева к предстоятелю, блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, о принятии их в непосредственное подчинение, (…) - отменить п. 4 журнала №1 заседания Священного Синода от 5 февраля 2019 года и подчинить митрополиту Киевскому и всея Украины, как их непосредственному епархиальному архиерею, все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата и по решению Поместного собора УПЦ Киевского патриархата (15 декабря 2018) и Объединительного Собора (15 декабря 2018) находятся в составе Православной церкви Украины", - говорится в пресс-релизе.

Почетный патриарх Филарет может в письме на имя митрополита Епифания обратиться к Священному Синоду относительно соборного рассмотрения своего будущего положения в ПЦУ.

Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) на брифинге отметил: "То, что почетный патриарх Филарет единолично принимает те или иные решения, либо привлекает к легализации этих решений какой-то небольшой круг избранных им единомышленников, не имеет ни каноничной, ни юридической силы. Потому что Церковь – это канонично установленная структура и организм и в Церкви не может быть так, что эти решения или эти каноны мне нравятся, я их принимаю и исполняю, а эти мне не нравятся, я их не принимаю и не исполняю. (…) то, что заявляет почетный патриарх Филарет относительно своей принадлежности к Православной церкви Украины, Православной церковью Украины не воспринимается", пишет Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что почетный патриарх Филарет принимал и подписывал решения Поместного собора Киевского патриархата об объединении, принимал участие в Объединительном соборе, голосовал за устав, голосовал за избрание предстоятеля, он был действующим архиереем и постоянным членом Синода согласно уставу ПЦУ, он принимал участие в жизни ПЦУ как иерарх, принимал участие в заседании Синода ПЦУ, "поэтому его внезапное решение сделать так, как он сделал, – это его ответственность".

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"Но ПЦУ его решение не воспринимает. То есть с точки зрения ПЦУ это не ведет к разделу и созданию какой-то отдельной новой Церкви или юрисдикции. Это просто мнение почетного патриарха Филарета и его немногочисленных единомышленников. ПЦУ, как вы видите, через эти решения оставляет открытыми свои двери… даже для тех, кто по каким-то причинам временно решил отойти от нас, поискать чего-то другого, но эти двери остаются открытыми, потому что на самом деле мы все являемся единой поместной Украинской православной церковью", - подытожил архиепископ Евстратий.

Священный Синод также принял решение за участие в действиях, направленных на возникновение противостояния в церковной среде, исключить из состава епископата ПЦУ митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева) и епископа Валуйского, викария Белгородской епархии Петра (Москалёва).

В то же время запрещенные в священнослужении архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский) могут письменно в течение одного месяца обратиться к Священному Синоду путем подачи прошения на имя митрополита Епифания, относительно рассмотрения их дел.

"Определить, что единолично созванное и проведенное почетным патриархом Филаретом 20 июня 2019 года во Владимирском соборе Киева собрание приглашенных им лиц не имело никаких полномочий на принятие решений, в частности относительно решений Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата (15 декабря 2018), которые в соответствии с уставом УПЦ-КП сразу после подписания президиумом Собора во главе с патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом вступили в действие", - решили на заседании Синода.

Кроме того, констатировали в ПЦУ, никакие решения, распоряжения и другие документы, выданные от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата или под именем ее уставных органов после юридической регистрации Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ) 30 января 2019 года, не имеют канонической и юридической силы и является изначально не действительными и не подлежат исполнению.

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

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Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.