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 Почетный патриарх Филарет лишается права руководства Киевской епархией, но остается в составе епископата ПЦУ, - Синод (обновлено)

Священный Синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) на заседании в понедельник принял решение, согласно которому почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией.

"Принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской православной церковью, констатировали, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако утратил канонические права и обязательства, связанные с управлением епархией", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания Синода, обнародованном на сайте ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что отменяется п. 4 журнала №1 заседания Священного Синода от 5 февраля 2019 года, который гласил "Святейший патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г.Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря г.Киева), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины".

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"В связи с невыполнением почетным патриархом Филаретом в отведенный Священным Синодом срок предыдущего решения Синода по представлению на регистрацию документов Киевской епархии, учитывая многочисленные просьбы приходов и монастырей Киева к предстоятелю, блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, о принятии их в непосредственное подчинение, (…) - отменить п. 4 журнала №1 заседания Священного Синода от 5 февраля 2019 года и подчинить митрополиту Киевскому и всея Украины, как их непосредственному епархиальному архиерею, все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата и по решению Поместного собора УПЦ Киевского патриархата (15 декабря 2018) и Объединительного Собора (15 декабря 2018) находятся в составе Православной церкви Украины", - говорится в пресс-релизе.

Почетный патриарх Филарет может в письме на имя митрополита Епифания обратиться к Священному Синоду относительно соборного рассмотрения своего будущего положения в ПЦУ.

Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) на брифинге отметил: "То, что почетный патриарх Филарет единолично принимает те или иные решения, либо привлекает к легализации этих решений какой-то небольшой круг избранных им единомышленников, не имеет ни каноничной, ни юридической силы. Потому что Церковь – это канонично установленная структура и организм и в Церкви не может быть так, что эти решения или эти каноны мне нравятся, я их принимаю и исполняю, а эти мне не нравятся, я их не принимаю и не исполняю. (…) то, что заявляет почетный патриарх Филарет относительно своей принадлежности к Православной церкви Украины, Православной церковью Украины не воспринимается", пишет Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что почетный патриарх Филарет принимал и подписывал решения Поместного собора Киевского патриархата об объединении, принимал участие в Объединительном соборе, голосовал за устав, голосовал за избрание предстоятеля, он был действующим архиереем и постоянным членом Синода согласно уставу ПЦУ, он принимал участие в жизни ПЦУ как иерарх, принимал участие в заседании Синода ПЦУ, "поэтому его внезапное решение сделать так, как он сделал, – это его ответственность".

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"Но ПЦУ его решение не воспринимает. То есть с точки зрения ПЦУ это не ведет к разделу и созданию какой-то отдельной новой Церкви или юрисдикции. Это просто мнение почетного патриарха Филарета и его немногочисленных единомышленников. ПЦУ, как вы видите, через эти решения оставляет открытыми свои двери… даже для тех, кто по каким-то причинам временно решил отойти от нас, поискать чего-то другого, но эти двери остаются открытыми, потому что на самом деле мы все являемся единой поместной Украинской православной церковью", - подытожил архиепископ Евстратий.

Священный Синод также принял решение за участие в действиях, направленных на возникновение противостояния в церковной среде, исключить из состава епископата ПЦУ митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева) и епископа Валуйского, викария Белгородской епархии Петра (Москалёва).

В то же время запрещенные в священнослужении архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский) могут письменно в течение одного месяца обратиться к Священному Синоду путем подачи прошения на имя митрополита Епифания, относительно рассмотрения их дел.

"Определить, что единолично созванное и проведенное почетным патриархом Филаретом 20 июня 2019 года во Владимирском соборе Киева собрание приглашенных им лиц не имело никаких полномочий на принятие решений, в частности относительно решений Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата (15 декабря 2018), которые в соответствии с уставом УПЦ-КП сразу после подписания президиумом Собора во главе с патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом вступили в действие", - решили на заседании Синода.

Кроме того, констатировали в ПЦУ, никакие решения, распоряжения и другие документы, выданные от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата или под именем ее уставных органов после юридической регистрации Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ) 30 января 2019 года, не имеют канонической и юридической силы и является изначально не действительными и не подлежат исполнению.

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

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Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3133889
 
   
 Топ комментарии
 
вы, мокша, так однозначно палитесь этими "бабло в стамбул", что даже не интересно.
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правильно вмешался, чтоб там небыло грязного рыла парашки
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шо творят и все потому, что мародер рыло грязное всунул в дела духовные,
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шо творят и все потому, что мародер рыло грязное всунул в дела духовные,
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правильно вмешался, чтоб там небыло грязного рыла парашки
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парашенки?? так оно ж влезло - пердло спасало??
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Дед держись!!! гони соевых мародеров от церкви.
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Ну что, ждём ответки от Филарета. Может он отречётся от греческого термоса? Ведь его УПЦ КП существует существует больше 25 лет, а свеж-испечённая ПЦУ всего несколько месяцев. В филаретовской церкви хоть деньги остаются в Украине, а ПЦУ будет отдавать бабло в Стамбул.
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вы, мокша, так однозначно палитесь этими "бабло в стамбул", что даже не интересно.
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Ты действительно не знаешь, что украинская митрополия Константинопольского патриархата должна будет перечислять деньги в консолидированный бюджет "матери - церкви" в город Стамбул?
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А какая разница? Зачем украинцам финансировать ещё и стамбульских попов? От московских отказались, так взамен стамбульсие сядут на шею?
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Стамбульские, в отличие от московских и некоторых наших, ведут довольно скромный образ жизни.
Ответ "А какая разница?" говорит о том, что Вы не знаете толком о чем пишите.
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Наскільки я знаю то єдиний фінансовий зв'язок - ми повинні купляти миро в Константинополя. Всі інші фінанси залишаються на місцях.
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Та це кацапотроль. Його вже ловили на кацапізмах, яких українець сам не напише.
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дед, выйди в телевизер и расскажи про прошлогодние тёрки, видишь, оне уже некеровані, значит тебе тоже можно, давай, этож отправка на пенсию натуральная
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Спасибо педро за вставленный пятак...
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********* хфиларета присадили на бутылку Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 8629
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Это может и он их посадил. Тут кто-то писал шо с самого начала КП был создан КГБ. Типо, как всегда - не можешь победить - возглавь. Зная подлость конторы - вполне реально.
Тем более так изящно намахать стадо верящих в говорящие кусты двуногих(считающих себя разумными) - тут я даже зауважал бы этих тварей Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 4062
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Выставите его за границу или в психушку пускай доживает свои дни
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Уродцы шоколадные. Взяли и уничтожили Киевский париархат. А создателя Киевского патриархата Филарета лишили каких-либо прав. Теперь у украинцев есть выбор: идти в Московский патриархат или идти в Стамбульский патриархат. Отличный выбор. Особенно напрягает наглое поведение этого молодого дарования Епифания. Наглючий до безумия.

Почему украинцы не имеют права ходить в свой Киевский патриархат? Почему шоколадный уродец его уничтожил? Чтобы победить на выборах?

Оставьте Филарету и Киевскому патриархату хотя бы Владимирский собор, гады.
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Он в состоянии чем-то управлять?
Не помнит и отрицает очевидное, даже свою личную подпись под документами.
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Финансист, я с Вами полностью согласен. А почему только Владимирский собор? Всё остальное ПЦУ уже захватила у УПЦ КП?
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Патріарху треба відпочити, він вже дуже давно і достойно боровся за незалежну ПЦУ.
Будь-хто від такої боротьби і віку втормиться.
Йому - шана і повага, за те що робив.
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Правильно: лохам высеры о смирении и прощении, а сами не бойся, за копейку перегрызут горловину даже своим коллегам. И даже не боятся "гореть вечно", несмотря на свои же вопли с описанием ужасов Яхве, то есть боброты и всепрощения Яхве Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 3821
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По статистике среди атеистов верующих больше, чем среди священников
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еврей и армянин с подачи молдавского полукровки купили Украине томос, чем уничтожили единство церкви. шокорыло куда только не влезет, везде начинается раскол.
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Я понимаю, что в стране есть сторонники Стамбульского и Московского патриархатов. Но я не понимаю, почему наш Киевский патриархат надо жестко запретить. Даже Янукович на такое не решался.
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Тому що щоб церква вважалась патріархатом треба щоб її признали інші церкви. По документам ніякого патріархату не існувало, а існувала Київська митрополія Константинопольського Патріархату.
Звісно, що просто так надавати патріархат Україні Константинополь не буде, в нього теж є свої інтереси.
А по друге - Філарет сам КП розпустив що затверджує його підпис на документі від 2018 року.
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А может уроды турецкие ещё ПапУ Римского лишат чего? И как пцу может вмешиваться в дела УПЦ КП? В Украине была и будет своя Церковь - УПЦ КП! И все протурецкие шавки могут лопнуть от злости!
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Ещё раз - все протурецкие шавки, включая и тебя как любительницу огромного Томаса, могут делать что и где хотят. Но Незалежна Помісна Церква - УПЦ КП існувала і буде існувати. Ми вам не вказуємо в якого Бога і як вірити.
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Іще раз. Зараз ми маємо канонічну церкву.
Не хочеш там молитись - ходи в мп.
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Ти навіть читати не вмієш. Моя церква це УПЦ КП, а ось яка твоя я не знаю і знати не хочу.
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Сумнівається що якої церкви ходиш? Це й не дивно. Там вони для себе стільки назв навидумляли! Сцу, пцу,упц а їхній речник Зоря взагалі себе називає представником УПЦ КП.
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Правильное, но половинчатое решение.
Нужно наградить выжившего из ума старого пердуна почетным горшком
И отправить в лаврские пещеры.
Пусть работает мощами!
Заколебал...
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Пора діду на відпочинок... А міг залишитись в історії...
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******** филарет ряженый кагебешный клоун.
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Гординя пожирає Денисенка!!!
А він раніше, як тільки проповідь, так про Справедиливість і Правду!
А тепер де правда і справедливість, в грошах чи у церковній владі!
Мабуть і в тому і в тому!
А Бога нема - гроші Бог, влада Бог, вищість Бог!!!
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Первое дело для москалей,руками ПЦУ,завалить КП Филарета.Дальше в самой ПЦУ начнется раскол.Одна часть ПЦУ,Епифания объявит Иудой, предавший свого наставника Филарета,а другая часть ПЦУ из бывшего МП,захочет опять под крыло Гундяя,тем самым расколов ПЦУ.И после того,як не будет УПЦ КП,проукраинским попам,знов треба будет восстанавливать Киевский Патриархат,замаливая свои грехи перед Филаретом.Бо ПЦУ подомнут под себя попы Гундяя под крышей Онуфрия и Новинского Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 3654
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочетный патриарх Филарет лишается права руководства Киевской епархией, но остается в составе епископата ПЦУ, - Синод (обновлено)
 
 
 
 
 
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