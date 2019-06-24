EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  972  7
Все про:выборы (22571) Ивано-Франковская область (371) Шевченко Александр Леонидович (302) Слуга народа (71)

 От "Слуги народа" в трех округах на Ивано-Франковщине идут люди из окружения экс-кандидата в президенты Шевченко

В Ивано-Франковской области от партии "Слуга народа" в Раду баллотируются сразу три человека из окружения экс-кандидата в президенты Александра Шевченко.

Об этом пишет Татьяна Николаенко в статье на Цензор.НЕТ, посвященной кандидатам от "Слуги народа" в мажоритарных округах.

Сам Шевченко идет в парламент по 83 округу, по которому от Зе!Команды идет некий Андрей Сторожук. На сайте партии он представлен как руководитель коммунального предприятия. Но если взглянуть внимательнее, то он был помощником Шевченко в Раде двух созывов, пишет Николаенко.

По соседнему 84 округу от "Слуги народа" выставили нотариуса Игоря Фриса, который также помощник-консультант народного депутата Александра Шевченко.

Читайте также: На 37-м округе кандидату от СН Фартушному противостоит однофамилец, два кандидата от ОО "Слуга народа" и еще двое от предприятия "Зе!Слуга народа"

Но и это не все. По округу в Коломые от СН идет спонсор президентской кампании Олександра Шевченко – Андрей Шевченко.

"А чтобы семья Балог не думала, что они самые крутые феодалы Украины, то в этот же округ от "Слуги народа" подался Андрей Леонидович Шевченко, который на 1,6 млн профинансировал президентскую кампанию Александра Леонидовича Шевченко", - говорится в материале.

Об остальных кандидатах в нардепы по мажоритарным округам от "Слуги народа" читайте здесь и здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3133884
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це той Шевченко , шо трошки морду Ляшку набив От "Слуги народа" в трех округах на Ивано-Франковщине идут люди из окружения экс-кандидата в президенты Шевченко - Цензор.НЕТ 2796
 показать весь комментарий
 
 
ну этот упырь был тех.кандидат от зеЛи.
 показать весь комментарий
 
 
Это тот Шевченко который за бабки Коломойши построил Буковель? Ну да, опять независимые от олигархов кандидаты...
 показать весь комментарий
 
 
ну и шо?
лично я за то чтобы у Зе сразу было большинство в парламенте
чтобы не на кого было потом стрелки переводить
кого понавыбирали пусть за тех потом и отвечают
будут козлить, пойдут нахер к новому году
вместе с велосипедами
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОт "Слуги народа" в трех округах на Ивано-Франковщине идут люди из окружения экс-кандидата в президенты Шевченко
 
 
 
 
 
 вверх