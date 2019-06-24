 Институт нацпамяти создает свой отраслевой госархив для документов коммунистических спецслужб, - Вятрович

"Я уверен, что в скором будущем он станет одним из самых известных в Европе архивов, где будут хранится документы коммунистических спецслужб", - сказал руководитель УИНП Владимир Вятрович на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, открытие публичного доступа к таким документам - это важный шаг на пути трансформации пост-тоталитарных обществ, "который ведет к необратимым демократическим изменениям".

Отмечается, что учреждение создается, чтобы гарантировать свободный доступ к сведениям о прошлом страны, которые находятся в архивах советских спецслужб в Украине.

Сначала помещение Отраслевого государственного архива УИНП планируется реконструировать. А уже следующий этап - физическое перемещение архивных документов. В архив перевезут материалы репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима за 1917-1991 годы.

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На данный момент эти документы хранятся в Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки, Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерстве обороны, Государственной пограничной службе, органах прокуратуры и судах, которым не свойственна работа с историческими материалами.

"Я надеюсь, что на удастся максимально быстро провести реконструкцию... и через полтора года мы сможем завершить первый пусковой комплекс, чтобы начать перебирать на себя документы", - отметил директор Отраслевого государственного архива УИНП Игорь Кулик.

Среди прочего, по словам первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степан Кубива, после начала функционирования учреждения будет проводится оцифровка архива.

Решение о создании такого архива было принято Кабинетом министров Украины в декабре 2016 года. Позже Кабмин передал УИНП помещения площадью более 11 тыс. кв. м в Киеве (ул.Пуховская, 7, корпус №5) для обустройства архива Института, площадь которого после реконструкции можно увеличить до 18 тыс. кв. м.

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Как сообщалось, 21 мая 2015 года вступил в силу закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", согласно которому вводится свободный доступ к архивам и передача их из-под ведомств силовых органов в Отраслевой государственный архив Украинского института нацпамяти.