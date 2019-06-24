 Замначальника полиции Винницкой области Сокирян уволен из-за инцидента с избиением и гибелью активиста "Гражданской позиции" Комарницкого, - Князев

"По моему приказу подготовлены материалы об увольнении заместителя начальника областной полиции полковника Сокиряна с занимаемой должности, а также из рядов Национальной полиции", - заявил Князев на брифинге в Виннице в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На эту должность, как сообщил глава Нацполиции, он назначил руководителя подразделения внутренней безопасности полиции Винницкой области.

Также, по его словам, отстранены от выполнения обязанностей четверо руководителей от областного до местного уровней.

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Нацполиция уточняет, что на период проведения служебного расследования отстранен от службы начальник полиции Киевской области Юрий Педос. "Глава Нацполиции удовлетворил рапорт начальника полиции Винницкой области об отстранении на время служебного расследования", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности руководителя полиции Винницкой области, как сообщил Князев, будет назначен Руслан Мороз, который в настоящее время является заместителем начальника полиции области.

"Заверяю, что со своей стороны сделаю все, чтобы виновные были наказаны… Сотруднику полиции Винницкой области, который подозревается в применении физической силы по отношению к потерпевшему, объявлено подозрение территориальным подразделением ГБР", - рассказал глава Нацполиции.

Князев сообщил, что решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста обжаловано в связи со смертью потерпевшего.

Он заверил, что Нацполиция максимально содействует расследованию этого уголовного производства. В Винницу направлен заместитель начальника управления департамента внутренней безопасности, он возглавляет группу полицейских, которые выполняют отдельные поручения в этом производстве.

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Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, инцидент произошел 11 июня около 23:00 в Виннице. По версии правоохранителей, находившийся на службе полицейский предложил гражданину присутствовать в качестве понятого при проведении следственных действий. По информации правоохранителей, мужчина спровоцировал конфликт с полицейским и пытался вступить с ним в схватку. Как следствие, гражданин упал и получил закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии мужчина скончался. 22 июня, следователи теруправления ГБР в Хмельницком объявили полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа сопровождающиеся насилием).

В свою очередь лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook заявил, что пострадавшим оказался его однопартиец из Винницы. По его словам, "полицейские зверски били по голове пострадавшего прямо на автобусной остановке". Гриценко отметил, что у пострадавшего многочисленные переломы черепа и он находится в реанимации без признаков сознания.

Жена погибшего категорически не верит в официальную версию. Говорит, ее муж не мог "по неизвестным причинам отреагировать агрессивно". "Говорят, что такая травма вышла из-за того, что ему нанесли неожиданный резкий удар сзади", – сказала Комарницкая.