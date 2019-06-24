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 Политика Украины
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Все про:Винница (469) Гражданская позиция (62) избиение (9304) Нацполиция (9589) Князев (343)

 Замначальника полиции Винницкой области Сокирян уволен из-за инцидента с избиением и гибелью активиста "Гражданской позиции" Комарницкого, - Князев

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил об увольнении заместителя начальника полиции Винницкой области Сергея Сокиряна и отстранении от должностей ряда руководителей, в том числе полиции области, в связи с инцидентом с избиением члена партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого, повлекшим смерть потерпевшего.

"По моему приказу подготовлены материалы об увольнении заместителя начальника областной полиции полковника Сокиряна с занимаемой должности, а также из рядов Национальной полиции", - заявил Князев на брифинге в Виннице в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На эту должность, как сообщил глава Нацполиции, он назначил руководителя подразделения внутренней безопасности полиции Винницкой области.

Также, по его словам, отстранены от выполнения обязанностей четверо руководителей от областного до местного уровней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция начала служебное расследование по факту конфликта правоохранителей и активиста "Гражданской позиции" в Виннице. У пострадавшего диагностировали перелом черепа. ФОТО

Нацполиция уточняет, что на период проведения служебного расследования отстранен от службы начальник полиции Киевской области Юрий Педос. "Глава Нацполиции удовлетворил рапорт начальника полиции Винницкой области об отстранении на время служебного расследования", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности руководителя полиции Винницкой области, как сообщил Князев, будет назначен Руслан Мороз, который в настоящее время является заместителем начальника полиции области.

"Заверяю, что со своей стороны сделаю все, чтобы виновные были наказаны… Сотруднику полиции Винницкой области, который подозревается в применении физической силы по отношению к потерпевшему, объявлено подозрение территориальным подразделением ГБР", - рассказал глава Нацполиции.

Князев сообщил, что решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста обжаловано в связи со смертью потерпевшего.

Он заверил, что Нацполиция максимально содействует расследованию этого уголовного производства. В Винницу направлен заместитель начальника управления департамента внутренней безопасности, он возглавляет группу полицейских, которые выполняют отдельные поручения в этом производстве.

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Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, инцидент произошел 11 июня около 23:00 в Виннице. По версии правоохранителей, находившийся на службе полицейский предложил гражданину присутствовать в качестве понятого при проведении следственных действий. По информации правоохранителей, мужчина спровоцировал конфликт с полицейским и пытался вступить с ним в схватку. Как следствие, гражданин упал и получил закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии мужчина скончался. 22 июня, следователи теруправления ГБР в Хмельницком объявили полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа сопровождающиеся насилием).

В свою очередь лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook заявил, что пострадавшим оказался его однопартиец из Винницы. По его словам, "полицейские зверски били по голове пострадавшего прямо на автобусной остановке". Гриценко отметил, что у пострадавшего многочисленные переломы черепа и он находится в реанимации без признаков сознания.

Жена погибшего категорически не верит в официальную версию. Говорит, ее муж не мог "по неизвестным причинам отреагировать агрессивно". "Говорят, что такая травма вышла из-за того, что ему нанесли неожиданный резкий удар сзади", – сказала Комарницкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3133876
 
   
 Топ комментарии
 
эта проблема требует увольнения Авакова. 2 смерти рядом и при том гражданских активистов.
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За убийство теперь только увольняют с работы . Забегая наперед , скажу сразу , шо нихто из мусоров сидеть не будет . Украина в этом смысле , такая же как и москали . Там тоже мусоров за убийство не садят .
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А что его посадить нужно? что он нарушил?)))
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Аваков має йти з посади міністра у відставку! Досить вже цих сводок з фронту війни між поліцією та народом України! Реформа поліції має бути проведена повторно і тепер вже абсолютно чітко потрібно вигнати з поліції всіх ідіотів, маніяків, злочинців, корупціонерів та дебілів!
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Мой собака гавкает только на мерзавцев.
А продал его зачем?
На меня стал гавкать!
Тебя тоже продал хозяин?
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Сепары избивают людей,а начальство отвечает.
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эта проблема требует увольнения Авакова. 2 смерти рядом и при том гражданских активистов.
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каждый день убийства полицаями или так или в ДТП Пора авакова садить по статье преступная халатность
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нельзя,а как же президент будет народные выступления гасить ?
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За убийство теперь только увольняют с работы . Забегая наперед , скажу сразу , шо нихто из мусоров сидеть не будет . Украина в этом смысле , такая же как и москали . Там тоже мусоров за убийство не садят .
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Сокирян... Все ясно, вірменин... Русьге мір. Українець такого не вчинив би.
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в Украине очень много украинских фамилий на "ян"
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То націронія була. З переходом в нацсарказм.
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"Дело ясное, что дело тёмное..." Для експерта все зрозуіло... А Miko R 798886a8- редиска, але це й так відомий факт.
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История изгнания с поста начальника винницкой полиции подполковника Антона Шевцова,несколько лет назад понятно показала феодальные порядки в системе МВД...Многие с лампасами и в званиях,по прежнему находятся в теплых и дружеских отношениях с членами партии Единая Россия,и одновременно верой и ПРавдой служили Барыге Пете!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамначальника полиции Винницкой области Сокирян уволен из-за инцидента с избиением и гибелью активиста "Гражданской позиции" Комарницкого, - Князев
 
 
 
 
 
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