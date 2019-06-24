 Зеленский назначил художника Лероса своим внештатным советником. Его обвиняли в растрате бюджетных средств за муралы на столичных Осокорках (обновлено)

Соответсвующий указ №431/2019 обнародован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Лерос Гео Багратовича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.
Гео Лерос - киевский фотограф и режиссер, основатель арт-проекта "ArtUnitedUs". Автор проекта "City Art". Гео Лерос – 33-й номер избирательного списка партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах.
Журналист Алена Лунькова отметила, что Лерос был "советником министра Стеця и советник мэра Кличко стал советником Зеленского".
"В очередной раз напомню, что этот советник до сих пор не отчитался за растрату бюджетных средств за муралы на Осокорках, которые приглашенные художники рисовали бесплатно. Здесь все детали. А еще не извинился за клевету, хотя обещал сделать это публично) Гео Лерос, вы лжете мне уже в третий раз. Хорошо, что звукозаписи не горят", - подчеркнула Лунькова.
Ну взяв би Соскіна радником, наприклад...
По-друге, а хто вам сказав, що до їх думки дослухалися?
255%-ную я спокоен
Знаю художників Марчука, Ройтбурда, Криволапа, Пояркова, Подерв'янський чудово малює. Лероса не знаю.
1. корову жалко
2. банить надо за размещение такого изврата
если туда повесить чучуло петра алекчсеича
это тоже по твоему будет перфррманс
... или флешмоб?
за то что стены Зе в кабинете разрисует ксивой рассчитается?
когда Зе говорил что переезд в ОПУ ничего не будет стоить украинцам он наверное это подразумевал
Националисты (хз, какой организации) поперлись к дому Пороха требовать его ареста.
То есть, на возвращение рыгов - плевать.
Менты убили ребенка - плевать.
На договорняки про "запретить стрелять в ответ" - плевать.
На идеи о снятии блокады с ОРДЛО - плевать.
На явные попытки капитуляции - плевать.
На назначения вчерашних кварталовцев на гос.должности - плевать.
На уже десятое нарушение Конституции - плевать.
В ответ на все это что нужно? Правильно, пойти требовать ареста Пороха.
Не ту страну назвали Гондурасом.
- Скажите пожалуйста, что вы хотели сказать этой картиной?
Автор долго думал и ответил:
- После моей смерти специалисты разберутся.😄