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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1878) назначение (1415)

 Зеленский назначил художника Лероса своим внештатным советником. Его обвиняли в растрате бюджетных средств за муралы на столичных Осокорках (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Гео Лероса.

Соответсвующий указ №431/2019 обнародован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Лерос Гео Багратовича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

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Гео Лерос - киевский фотограф и режиссер, основатель арт-проекта "ArtUnitedUs". Автор проекта "City Art". Гео Лерос – 33-й номер избирательного списка партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах.

Журналист Алена Лунькова отметила, что Лерос был "советником министра Стеця и советник мэра Кличко стал советником Зеленского".

"В очередной раз напомню, что этот советник до сих пор не отчитался за растрату бюджетных средств за муралы на Осокорках, которые приглашенные художники рисовали бесплатно. Здесь все детали. А еще не извинился за клевету, хотя обещал сделать это публично) Гео Лерос, вы лжете мне уже в третий раз. Хорошо, что звукозаписи не горят", - подчеркнула Лунькова.

Зеленский назначил художника Лероса своим внештатным советником. Его обвиняли в растрате бюджетных средств за муралы на столичных Осокорках 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133873
 
 
 Топ комментарии
 
не стреляйте в пианиста он играет как умеет, тоже можна сказать и про художника, кароче будут два сапога кеды с зеленским)))
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Ну якби він назначив радником доктора наук чи академіка, то була б не зрада...
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Зрада!! Не знаю, кто такой этот Лерос, но это очередная зрадонька! Зеленский назначил художника Лероса своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 9857Порохоботики, давайте зрадофилить вместе!
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Зрада!! Не знаю, кто такой этот Лерос, но это очередная зрадонька! Зеленский назначил художника Лероса своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 9857Порохоботики, давайте зрадофилить вместе!
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Ну якби він назначив радником доктора наук чи академіка, то була б не зрада...
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Он работал в Америке.. с Шоном Пенном в том числе..творческий человек, может что то полезное подскажет? А академики отдельно что то советовать могут.
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Ну тоді б уже краще Марчука назначили б, якого ВВС внесли до переліку 50 геніїв ХХ століття...
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Марчука? Який 1936 року народження? А на хєра Зеленському весільні радники, хоч і генії? Радник має працювати.
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А на хєра цей Лерос?

Ну взяв би Соскіна радником, наприклад...
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Для зєлєбєніних планів ні Соскін , ні Лановий не підходять . Тут потрібен лише Ерос Гомо Багратіонович .
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Гомоеротичні висери тут мало кого цікавлять. Проте деякі, як видно, збудилися. : ))))
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Мля... Захотів і Взяв. Має відповідальність, то у бере радником того, кого вважає за потрібне. Взяв художника радником з певною метою, для роботи в певній сфері. Адже Соскін чи інший в ції сфері можуть бути просто некомпетентні. Крім того, Зеленський здебільшого набирає цілком нових людей. Ні Соскін, ні Лановий до таких не відносяться.
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Взагалі на подібних посадах (і взагалі в політиці) потрібні інтелектуали, а не художники з артистами і спортсменами...
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ну так вже 25 років радниками "інтелектуали" шось там радять )))
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По-перше, справжніх інтелектуалів серед радників мало було. В основному друзі-куми-свати-брати і це при всіх президентах...

По-друге, а хто вам сказав, що до їх думки дослухалися?
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То есть он сделал фотосессию Шону , и ?
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Как отдизайнить офис ПризЕдента советовать будет
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осенило, озаренье снизошло, глаза открылись?...
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хочу посмеяться над 5% порохоботиками )))))
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Гео Лерос известен в украинской столице не своими стрит-рисунками, а скандалами и осваиванием бюджетных денег. И вот выяснилось, что Курехян Георг Багратович (так на самом деле зовут художника) баллотируется под 23 номером в политической силе президента Зеленского.
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не стреляйте в пианиста он играет как умеет, тоже можна сказать и про художника, кароче будут два сапога кеды с зеленским)))
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а отсудят в пианиста его инструмент чем зарабатывать будет на старости...
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Валюха , как там Северный Поток - 2 продвигается ? А - ааааа
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ну если Лерос это Северный поток2, то разговор можно считать актуальным.
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Если этот пианист таки "отседит" 5 лет в кресле президента, но играть ему уже не прийдется. Наворует столько что и пра-правнукам хватит!!!
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будет бздливую вафлю рисовать как она на пианинЕ наяривает.
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А хто це?

Знаю художників Марчука, Ройтбурда, Криволапа, Пояркова, Подерв'янський чудово малює. Лероса не знаю.
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фу такое постить
1. корову жалко

2. банить надо за размещение такого изврата
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и что?
если туда повесить чучуло петра алекчсеича
это тоже по твоему будет перфррманс
... или флешмоб?
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Цікаво, а радники з оборонного комплексу, військової доктрини, міжнародної політики у новообраного вже є ? Апаршина до уваги не беру - це радник з пошуку в армії надлишкового майна.
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вот, теперь новый оХфис прэЗэдэнта будет иметь современный дизайн ,возможно,в стиле Ню или зеНю)
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зачем?
за то что стены Зе в кабинете разрисует ксивой рассчитается?

когда Зе говорил что переезд в ОПУ ничего не будет стоить украинцам он наверное это подразумевал
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От при Петі були радники ! Не те що зараз. )))
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Шикарно.
Националисты (хз, какой организации) поперлись к дому Пороха требовать его ареста.

То есть, на возвращение рыгов - плевать.
Менты убили ребенка - плевать.
На договорняки про "запретить стрелять в ответ" - плевать.
На идеи о снятии блокады с ОРДЛО - плевать.
На явные попытки капитуляции - плевать.
На назначения вчерашних кварталовцев на гос.должности - плевать.
На уже десятое нарушение Конституции - плевать.

В ответ на все это что нужно? Правильно, пойти требовать ареста Пороха.

Не ту страну назвали Гондурасом.
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На одной из выставок художников-авангардистов, журналист спрашивает у автора картины, где намалёвано непонятно что:
- Скажите пожалуйста, что вы хотели сказать этой картиной?
Автор долго думал и ответил:
- После моей смерти специалисты разберутся.😄
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Зеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником. Його звинувачували в розтраті бюджетних коштів за мурали на столичних Осокорках - Цензор.НЕТ 9079ботва про "минстеця" пять блеяла,а тут такое Зеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником. Його звинувачували в розтраті бюджетних коштів за мурали на столичних Осокорках - Цензор.НЕТ 9079и так постоянно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил художника Лероса своим внештатным советником. Его обвиняли в растрате бюджетных средств за муралы на столичных Осокорках (обновлено)
 
 
 
 
 
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