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 Политика Украины
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Все про:Житомирщина (695) Зеленский (1878) назначение (1415) ОГА (1445) Ривненщина (682) Черкасщина (596)

 Зеленский назначил врио глав Житомирский, Ривненской и Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций (ОГА).

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №№428,429, 430/2019 от 24 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

В частности, исполнение обязанностей главы Житомирской и Черкасской областных государственных администраций временно возложено на заместителей глав этих же обладминистраций - Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко. Временно исполняющим обязанности главы Ривненской обладминистрации стал первый замглавы этой обладминистраций Тарас Высоцкий.

Ранее в понедельник Зеленский освободил от должностей глав Житомирской, Ровенской и Черкасской обладминистраций Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил увольнение трех глав ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3133872
 
 
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Красиво призначив! Наче на роялі зіграв! Легко і невимушено!
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Що, Максимку, "кругом чужіє ліца?" Кріпись! 😊 І не забувай про "зраду". От що з Максимом робити? Зараз на українське слово "зрада" і не відступає! Максимку, у твоїх і такине надто довгих постах слово "зрада" займає відсотків 30 всього тексту! 😁
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Я так розумію, що Мексика по голівонці гладить ця сама зРада? 😁 Досить самокритично! Я оцінив!
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кто на Цензоре такой умный? кто ставит новости на сайт? люди, вы хотя бы перечитывайте свои опусы - какая в русском языке РИВНЕНСКАЯ область? есть город РОВНО, значит, и область РОВЕНСКАЯ. или пишите весь текст на украинском. а выдавать подобные кальки на уважаемом Цензоре - позор редакции.
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кроме того перепутали назначения, в Черкасскую ОДА - Тарас Высоцкий, а в Ривенскую Тимошенко
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він їх хоч запомятає хто куди призначений. Зеленський призначив т.в.о. голів Житомирської, Рівненської та Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 7421
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил врио глав Житомирский, Ривненской и Черкасской ОГА
 
 
 
 
 
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