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 Политика Украины
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 Путин не собирается идти на какие-то перемирия, а будет добиваться признания Украиной оккупации Крыма и Донбасса, - Бутусов о внезапной "проверке боеготовности" армии РФ

Сегодня Россия начала внезапную проверку боеготовности трех военных округов, в том числе Южного, примыкающего к границе Украины. В подчинении 8-й армии Южного военного округа находятся войска 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Южный военный округ с 2014-го ведет войну против Украины. Враг отрабатывает различные сценарии войны на фоне "мирных переговоров" с Украиной. Сценарии агрессии, как мы все понимаем. Давайте подумаем, а что, развертывание двух новых мотострелковых дивизий на границах Донбасса и Харьковщины, переброска войск в Крым, внезапные широкомасштабные маневры наряду с плановыми - это что, подготовка к миру? Это как-то похоже на поиски "компромиссов", на "прекращение огня", "снятие международной напряженности"?" - отметил журналист.

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"Нет, Путин не собирается идти на какие-то перемирия, РФ будет добиваться признания Украиной оккупации Крыма и Донбасса. И война и стреляющий фронт и пленные в тюрьмах необходимы российским оккупантам как постоянный рычаг давления на руководство Украины", - подчеркнул Бутусов.

Как сообщалось ранее, по замыслу внезапной проверки с 06:00 утра в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Источник: https://censor.net.ua/n3133869
 
 
 Топ комментарии
 
Так кричали, так кричали: Порошенко - президент войны, кровавый тиран, не смог остановить войну, а только на этом зарабатывал, а зеленский принесет в Украину мир и процветание. Ну и где мир и зарплаты в 4000 евро? Ах да, где снижение тарифов?
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А що Зєлєнскій? Команда:"Війна, стій! Раз, два!" - не працює? А як на обороноздатності країни відбилися "нові обоиччя"? Хотілося б почитати детальний і професійний аналіз від пана Юрія. З таблицями, порівняннями. Я так розумію, що попередньо анонсована стратегія "Просто припинити стріляти" була звичайною передвиборчою наживкою для "зачарованих".
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От этого кремлевского упыря исходит только смерть и горе.На нем кровь Сирийских ,Укринских,Грузинских,Чеченских граждан и детей.Теракты по всему миру тоже не без его участия. Боинг над Донбасом!О чем с ним говорить! Это ж бешенная собака-такое утилизировать надо
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А что может исходить от сатаны? ЗЕ нужно понять, что с агрессором не о чем разговаривать и необходимо прекратить с ним торговлю и сообщение и потихоньку выдавливать его с нашей территории.А всех предателей что шастают к агрессору - садить в тюрьму,начиная с Медведчука, который за деньги Газпрома скупил уже половину украинских телеканалов и сделал их ватными.
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в россии две забавы . лепить из говна и устраивать внезапные проверки .
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А що Зєлєнскій? Команда:"Війна, стій! Раз, два!" - не працює? А як на обороноздатності країни відбилися "нові обоиччя"? Хотілося б почитати детальний і професійний аналіз від пана Юрія. З таблицями, порівняннями. Я так розумію, що попередньо анонсована стратегія "Просто припинити стріляти" була звичайною передвиборчою наживкою для "зачарованих".
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Аналізу від пана Юрія не буде, той хто придивиться на фото і відео зекоманди, зможе побачити в їх компаніїї щасливого і посміхаючого Бутусова.
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От тому і хочеться почути думку "особи, наближеною до імператора", тьху! "преЗЕдента.
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Так кричали, так кричали: Порошенко - президент войны, кровавый тиран, не смог остановить войну, а только на этом зарабатывал, а зеленский принесет в Украину мир и процветание. Ну и где мир и зарплаты в 4000 евро? Ах да, где снижение тарифов?
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як же ви вже задрали зі своїм порошенком...хворі ви люди...Те що 5 років медведчук отримав добро на скупку тв каналів та ліцензії аби віщати ворожу пропаганду на всю територію країні й в результаті друга за кількістю в парламенті фракція буде у його сволот то вам як?А? Чи вже зовсім посліпли від обожнювання свого ідола?!Моліться мовчки на нього...навіть сумнівів не мають чи праві...
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ось такі як ти, зелепуги, й просруть неньку, яку я пам"ятаю й кохаю досі.так що йди геть і подивись сватів чи слугу народу, слоню ти папіровий. усього тобі кращого і зарпплатні у 4 К евро.
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Ждите в следующем сезоне сериала "Слуга народа". )
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Ничег нового ***** придумать не может. Будет гавкать из-за забора, пока не сдохнет.
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зеленский по факту вас обманул - а может он и во всем остальном обманывает - как то так
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Забудьте о любом перемирии или мире с Парашкой. Даже признай Украина дамбас и крым Параша не остановится на достигнутом. Вам наглядный пример перемирий в Сирии, Молдове, Грузии и тд. Лучше в Конституции Украины закрепить что Расия враг №1 и не расслабляться и не притуплять бдительность.
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все ублюдки, из цирковой труппы "К-ал 95" не связывают свое будущее с Украиной. Швейцария, Израиль, Испания.... что вы от них ждете?
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да ты что?!!!
это было понятно с самого начало!
кацапо-фашитсы понимают только силу!
я.о нужно восстанавливать.и вооружаться до зубов!
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"Нет, Путин не собирается идти на какие-то перемирия, РФ будет добиваться признания Украиной оккупации Крыма и Донбасса. И война и стреляющий фронт и пленные в тюрьмах необходимы российским оккупантам как постоянный рычаг давления на руководство Украины", - подчеркнул Бутусов.
ДОШЛО БЫ ЭТО И ДО ЗЕБИЛОВ, до той их части, которая бессознательно не понимает антироссийской сущности банды зеленского, до тех, кто закрывает на орущие факты глаза и надеется на какое то чудо, на "спасителя" из кино.
При этом я понимаю, что основная часть зебилов - откровенная вата, мечтающая лечь под Москву
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даже разговаривая про ***** врагом номер 1 в Украине для прохосрани всегда будет Зеленский.
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Зеро прекрасно понимает то, что сказал Бутусов - но предлагает референдум о сдаче Украины - так кто слуга пуйла № ? в Украине?
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как для обыкновенного мойщика посуды в Германии вы прекрасно осведомлены во всех тонкостях украинской политики.
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Без потужних ракетних, ядерних программ - пусті дипломатичні балачки, занепокоєння, по факту консервація окупації.
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Прочитай намерения Зеро в его инаугурационной речи - ему по пути с пуйлом = тоже на хер!
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это шо получаеться - шо зеленский нам врал шо закончит войну - а может тогда он во всем остальном то же врет ?
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Короче, что там хочет и делает Пуйло, не имеет никакого значения. В россиянском обществе идет глобальный разворот, с антивоенными настроениями, начиная с 2018-го года.
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Ну шо почетатели ЗЕлени??? #нададагавариваца??? Или #простоперестатьстрелять? Долба@бы. Нашли с кем договариваться...СКА🚳
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Все происходящее из-за барыги который 5 лет штаны протирал и карманы деньгами набивал и сидеть в тюрьме своей шоблой он должен пожизненно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин не собирается идти на какие-то перемирия, а будет добиваться признания Украиной оккупации Крыма и Донбасса, - Бутусов о внезапной "проверке боеготовности" армии РФ
 
 
 
 
 
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