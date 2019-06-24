 Неизвестный в Умани на улице напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее. Пострадавшая без сознания, - Аброськин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель руководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Только что неустановленный мужчина в Умани на улице совершил нападение на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее. Девушка без сознания. На розыск преступника поднят личный состав полиции Черкасской области", - рассказал он.
"Только за вчера аналогичные преступления были совершены в Мариуполе в отношении 12-летнего ребенка, подонок задержан. В Винницкой области в отношении 4-летнего мальчика, подонок задержан. В Киевской области с заявлением обратились женщины об изнасиловании их 2-летней и 12-летней дочерей. Проводится проверка. Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается - чей ребенок следующий? Это нужно остановить. Ждем рассмотрения нашего законопроекта # 6607 в Верховной Раде Украины. Это шаг навстречу безопасности наших детей", - добавил Аброськин.
жена работает в ветклинике и сама сделала наблюдение,шо как у них установили кондиционер,люди меньше грубят,ссорятся как между собой так и персоналом
Не кажучі вже про те, що педофіли - це НЕ люди з традиційною сексуальною орієнтацією.
І зоофіли теж часто мають дітей та одружені.
Тому це взагалі не аргумент.
А от те, що педофілія не є традиційною орієнтацією - це факт. До того ж один із згвалтованих - 4-річний ХЛОПЧИК. Тож це гвалтівник - гей-педофіл, тобто двічі нетрадиційної оріентації.
У чоловіка традиційної сексуальної орієнтації ані на дитину, ані на хлопчика не буде ніякого сексуального збудження.
А от ваша фраза про "Ці злочини зробили люди з традиційною орієнтацією" - це чисто ваші припущення, до того ж припущення, що протирічать фактам.
Или купи бутыль пива, найди какую то бомжиху и пердоль её на здоровье.
Ну нахера на детей нападать???
Предлагаю первый шаг - выгнать ватного (о чем все уже забыли) Отсоскина!