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 Дебаты ПАСЕ по привлечению РФ к ответственности за сбитый "Боинг" MH17 не состоятся

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложения о проведении дебатов относительно наказания виновных в катастрофе самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Так, Ассамблея отказалась проводить дебаты на темы: "Положить конец российскому шантажу: просьба к Комитету Министров о том, чтобы заставить Россию понести ответственность за отсутствие членских взносов" и "Обязательство всех членов привлечь к ответственности тех, кто сбил MH17 17 июля 2014 года".

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Дебаты ПАСЕ по привлечению РФ к ответственности за сбитый Боинг MH17 не состоятся 01
Дебаты ПАСЕ по привлечению РФ к ответственности за сбитый Боинг MH17 не состоятся 02

Источник: https://censor.net.ua/n3133863
 
 
 Топ комментарии
 
Раз наши граждане выбирают медведчука, кернеса и зеленского - нет смысла обижаться на европейцев за то что они не хотят ссориться с росией
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Бабло побеждает совесть и порядочность. Как были проститутками во времена Гитлера, так ими же и остались во времена Путлера.
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Когда воюющая страна выбирает главнокомандующим клоуна-коллаборциониста, удивляться нечему.
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Раз наши граждане выбирают медведчука, кернеса и зеленского - нет смысла обижаться на европейцев за то что они не хотят ссориться с росией
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Зе послал нах кацапье и пошла фсбшная собачья свора визг в торону Зе-с медведчуком и кернесом он явно из разных песочниц.Но обоссаные ордынцы врут с упорством маньяков
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Кернес лучший друг коломойского - первая встреча зе была с кернесом где он получил карт бланш на востановление связей с рф. Заявления кучмы вполне однозные и показывают о курсе Украины с новым президентом.
Богдан вообще попадает под закон о люстрации и связи у него замечательные. Новинский один из спонсоров выборов зе.
Но а после парламентских ни кто и не удивиться если будет каолиция с регионалами.
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Украина должна выйти из ПАСЕ.Это пророссийская организация и нечего там делать.Они себя уже показали.За деньги Кремля будут Путина в жопу целовать.
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после того, как наши граждане выбрали липецкого мародера порошенко - уже не было смысла "обижаться на европейцев за то что они не хотят ссориться с росией"
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Бабло побеждает совесть и порядочность. Как были проститутками во времена Гитлера, так ими же и остались во времена Путлера.
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А ВИ ДУМАЛИ ТОЛЬКО У НАС ПРОДАЖНИЕ ТВАРИ БЕЗ ПРИНЦИПОВ? ОШИБАЕТЕСЬ, ТАМ ЕЩЕ ПОХЛЕЩЕ И БАБКИ ПОБОЛЬШЕ
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Когда воюющая страна выбирает главнокомандующим клоуна-коллаборциониста, удивляться нечему.
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Да причем тут Украина. Просто ПАСЕ нужно бабло. У них финансовый кризис. Слишком много нараздавали премий, служебных квартир, "командировочных". У них бюджет как у целой страны.
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Бабло баблом, но и Украина выбором подыграла.
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Действительно не Эвропа,а гейропа с принципами проститутки.Поэтому она к России и тянется.Честь и совесть для нее лишь товар,который можно продать тому,кто дороже заплатит.В данном случае ***** дал лучшую цену.(
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попроще тут с Европой и своими погонялами. В Украине выборы были? Были. Выбрали? Выбрали. И кто после этого тут "гейропа с принципами проститутки"? Европа просто смотрит и делает выводы.
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никому не воняет кроме тебя, поэтому не перди сам!
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А шо від цього зміниться? Дебатувати з ******? Бгггг.
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Теперь, если какой-нибудь европеец хотя бы заикнется о коррупции в Украине, я ему отвечу историей про очень честных европейских депутатов, готовых прощать неонацизм, кражу территорий и убийства граждан ЕС за членские взносы в ПАСЕ.
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"Європейські цінності" у всій красі...
це вони так ставляться до "своїх громадян"...неважко здогадатись як вони ставляться "до нас"
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Как только пала про западная антироссийская дем партия Молдовы, так сразу в Молдову отправился куратор Москвы, которого раньше не пускали на порог (очень скоро в Украине?):
"Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак прибыл в Кишинев.."Козак прибыл с рабочей поездкой в Республику Молдова. Запланированы его встречи с президентом Игорем Додоном, председателем парламента Зинаидой Гречаный, премьер-министром Майей Санду""
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Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отвергли предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения РФ к ответственности за неуплату членских взносов. Об этом свидетельствуют итоги голосования.
За предложение проголосовали 46 человек, против - 77.Ассамблея также отвергла предложение обсудить вопрос об обязательстве всех стран удостовериться, что причастные к крушению рейса MH17 будут преданы правосудию. За него проголосовали 52 человека, против - 86.В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией
Украина обязана покинуть ПАСЕ после прибытия туда РФ.
Но сядет на одной поляне с убийцами?
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могу поспорить, что Украина останется в ПАСЕ
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Ху#ло уже стал властелином мира? Судя по последним событиям в Европе, таки стал.
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Путин побеждает потому что у него есть принципы - национальные интересы прежде всего, а Европа проигрывает бо у нее на уме только деньги.
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Это человек для которого не все в долларах и евро измеряется.
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О, матрёшки выпали. :D
Да, ольгинцы решительно начали нас приучать к девичьей фамилии *****. ***** - это не человек! Запомни этот факт и всем расскажи.
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ХРЮССКИЕ ЦИНИЧНО УБИЛИ ПОЧТИ 300 НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВНЫХ ЛЮДЕЙ (МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ ДЕТИ), А ЕВРОПА ПРОСТО СГЛОТНУЛА И УТЁРЛАСЬ И ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО - ТОРГУЕМ, СТРОИМ ГАЗОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ.
ЗАШИБИИИИИИСЬ, ****...........
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДебаты ПАСЕ по привлечению РФ к ответственности за сбитый "Боинг" MH17 не состоятся
 
 
 
 
 
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