 Дебаты ПАСЕ по привлечению РФ к ответственности за сбитый "Боинг" MH17 не состоятся

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Так, Ассамблея отказалась проводить дебаты на темы: "Положить конец российскому шантажу: просьба к Комитету Министров о том, чтобы заставить Россию понести ответственность за отсутствие членских взносов" и "Обязательство всех членов привлечь к ответственности тех, кто сбил MH17 17 июля 2014 года".
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Богдан вообще попадает под закон о люстрации и связи у него замечательные. Новинский один из спонсоров выборов зе.
Но а после парламентских ни кто и не удивиться если будет каолиция с регионалами.
це вони так ставляться до "своїх громадян"...неважко здогадатись як вони ставляться "до нас"
"Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак прибыл в Кишинев.."Козак прибыл с рабочей поездкой в Республику Молдова. Запланированы его встречи с президентом Игорем Додоном, председателем парламента Зинаидой Гречаный, премьер-министром Майей Санду""
За предложение проголосовали 46 человек, против - 77.Ассамблея также отвергла предложение обсудить вопрос об обязательстве всех стран удостовериться, что причастные к крушению рейса MH17 будут преданы правосудию. За него проголосовали 52 человека, против - 86.В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией
Украина обязана покинуть ПАСЕ после прибытия туда РФ.
Но сядет на одной поляне с убийцами?
Да, ольгинцы решительно начали нас приучать к девичьей фамилии *****. ***** - это не человек! Запомни этот факт и всем расскажи.
ЗАШИБИИИИИИСЬ, ****...........