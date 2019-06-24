 "При нынешней власти раскручивается маховик реваншизма", - у Порошенко пообещали восстановить испорченный вандалом памятник Нигояну

"Стремительный реванш пророссийских сил происходит не только в политике, но и на улице", - заявила активистка партии "Европейская Солидарность", 5-й номер избирательного списка София Федина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы..
"Вандалом оказался сторонник "русского мира", который по горячим следам был задержан. Это событие - не единичный случай реваншизма, маховик которого при новой власти, к сожалению, начал мощно раскручиваться: в Харькове вернули имя украинофоба Жукова проспекту, в Одессе местные депутаты требуют отменить закон о языке, в Киеве - сторонники русской церкви выходят на акцию с портретом Сталина, а вчера был разбит памятник Нигояну", - отмечает Федина.
"Мы в очередной раз предупреждаем всех прокремлевских политиков и их приспешников: возвращения к временам Януковича не будет! Даже не надейтесь на повторение 2010-2013 годов, когда власть была приватизирована одной "Партией регионов", которая пыталась загнать Украину в кремлевское стойло.
Сергей Нигоян был одним из героев Революции Достоинства, который пожертвовал своей жизнью ради европейского будущего Украины", - отметила активистка партии.
"Европейская Солидарность" собственными силами и на средства восстановят мемориал Герою Украины, говорится в заявлении политсилы.
Восстановительными работами занимались сами майдановцы. За брусчатку и работу, как и обещал, заплатил Петр Порошенко.
Но позже появилась информация, вроде бы, политик отказался от обещания. На самом деле работы начались на следующий день после 40-дневного траура по погибшим. Без лишнего шума и пафоса. «Его люди работают на двух больших территориях, это район стадиона и прилегающие территории к нему, они закупили сами материалы. Из заявленных объемов где-то сделано уже около половины», - говорит заместитель председателя КГГА Михаил Костюк.
Чтобы завершить все разговоры по восстановлению брусчатки на Грушевского, опубликуем видео от 4 апреля 2014 года, в котором сотники самообороны Майдана рассказывают как начиналась реконструкция и кто ее осуществляет
Однако финансированием восстановительных работ занимался ФК "Динамо". Хотя в конце января тогда еще народный депутат Петр Порошенко пообещал, что лично профинансирует восстановление брусчатки на Грушевского.
Однако журналисты решили напомнить кандидату в президенты о его обещании.
"Посмотрите, пожалуйста, на мое обещание. Что я пообещал? Вы говорите вещи, которые я не обещал. Месяц назад были даны соответствующие поручения. Мешали этому баррикады, которые нельзя демонтировать, пока не пройдет 40 дней гибели Небесной сотни", - оправдывался Петр Порошенко.
25 января во время вече на Майдане Независимости в Киеве нардеп заявил:
"Я обещаю, что после нашей победы за одни сутки, беру на себя ответственность восстановить брусчатку на Грушевского и отремонтировать стадион "Динамо".
Вільний!
Туда даже Мертведчук с Рабиновичем пройдут - а они куда как гнилее.
В Хмельницком вандалы повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО.
В Одессе неизвестные облили краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни
В Киеве неизвестные обрисовали краской памятник воинам АТО, что расположен на улице Леся Курбаса.
В Запорожье вандалы забросали краской мурал единства поколений защитников Украины.
***** перед выборами взрывало дома вместе с рабами - ну и этот ведёт "предвыборную агитацию" за себя в таком же стиле. Только ещё гаже, ещё мельче и трусливее. С помощью бомжиков.
А потім підмарафетити і списати кошти на виборчу кампанію.