 "При нынешней власти раскручивается маховик реваншизма", - у Порошенко пообещали восстановить испорченный вандалом памятник Нигояну

"Стремительный реванш пророссийских сил происходит не только в политике, но и на улице", - заявила активистка партии "Европейская Солидарность", 5-й номер избирательного списка София Федина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы..

"Вандалом оказался сторонник "русского мира", который по горячим следам был задержан. Это событие - не единичный случай реваншизма, маховик которого при новой власти, к сожалению, начал мощно раскручиваться: в Харькове вернули имя украинофоба Жукова проспекту, в Одессе местные депутаты требуют отменить закон о языке, в Киеве - сторонники русской церкви выходят на акцию с портретом Сталина, а вчера был разбит памятник Нигояну", - отмечает Федина.

"Мы в очередной раз предупреждаем всех прокремлевских политиков и их приспешников: возвращения к временам Януковича не будет! Даже не надейтесь на повторение 2010-2013 годов, когда власть была приватизирована одной "Партией регионов", которая пыталась загнать Украину в кремлевское стойло.

Сергей Нигоян был одним из героев Революции Достоинства, который пожертвовал своей жизнью ради европейского будущего Украины", - отметила активистка партии.

"Европейская Солидарность" собственными силами и на средства восстановят мемориал Герою Украины, говорится в заявлении политсилы.

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