 Власти Грузии согласились на выборы по пропорциональной системе при нулевом проходном барьере в 2020 году

"Выборы пройдут при нулевом проходном барьере. Это означает, что в парламенте будут представлены практически все партии, которых поддерживают избиратели", - огласил в понедельник лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили решение политсовета партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Иванишвили признал, что грузинская общественность требует перемен.

"За требованиями общественности обязательно последуют правовые результаты. Должны быть наказаны те, кто организовал массовое насилие, и те, кто превысил силу", - сказал лидер "Грузинской мечты".

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Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

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Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

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