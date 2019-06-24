 Власти Грузии согласились на выборы по пропорциональной системе при нулевом проходном барьере в 2020 году

"Выборы пройдут при нулевом проходном барьере. Это означает, что в парламенте будут представлены практически все партии, которых поддерживают избиратели", - огласил в понедельник лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили решение политсовета партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Иванишвили признал, что грузинская общественность требует перемен.
"За требованиями общественности обязательно последуют правовые результаты. Должны быть наказаны те, кто организовал массовое насилие, и те, кто превысил силу", - сказал лидер "Грузинской мечты".
Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.
Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.
После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.
"Слуга народа" (зачеркнуто) "Грузинская Мечта" - партия Иванишвили, которую он создал за пару месяцев непосредственно под выборы (ничего не напоминает?) - набрала свои семьдесят три (зачеркнуто) пятьдесят шесть процентов и получила большинство в парламенте. А сам Бидзина стал премьер-министром.Википедия: "Иванишвили выступает за скорейшую нормализацию российско-грузинских отношений, а также восстановление культурных и торговых связей между Грузией и Россией. По мнению Иванишвили, грузинский бизнес не готов экспортировать свою продукцию в ЕС и США, поэтому грузинским предпринимателям стоит вернуться на российский рынок, который очень важен для экономики и сельского хозяйства Грузии..По мнению Иванишвили, военные события августа 2008 года были «большой провокацией, произошедшей под руководством главнокомандующего вооружёнными силами, президента Грузии Михаила Саакашвили». Иванишвили выступает за восстановление территориальной целостности Грузии, при этом, по его мнению, обсуждение проблемы территорий не должно препятствовать дружеским отношениям с Россией, а все отношения с Абхазией и Южной Осетией должны развиваться на мирной основе. Иванишвили считает, что ключ к объединению с Абхазией и Южной Осетией лежит в Грузии, которая «должна построить истинно интересную страну, привлекательную для абхазов и осетин с точки зрения и демократии, и экономики».У вас к этому моменту еще не возникло чувства полного дежа-вю?
Ну, если нет, то вот дальше:"В день утверждения премьер-министром, заявил, что через полтора года уйдёт из политики, предварительно создав в Грузии дееспособную государственную систему, не зависящую от личности одного человека"Я уйду после первого срока (с). Угу. Семь лет прошло, а он все еще уходит.Тем не менее, свои обещания "просто прекратить стрелять" и "сойтись посередине" Бидзина выполнил. Скорейшая нормализация российско-грузинских отношений, а также восстановление культурных и торговых связей между Грузией и Россией произошли в кратчайшие сроки. Донбасс с Крымом (зачеркнуто) Абхазия с Южной Осетией после окончания этой эпохи бедности и начала эпохи качественного покращення, почему-то в Грузию так и не вернулись - странно, да? - но экономика действительно улучшилась. В страну толпами поперли российские туристы со своим баблом.Первыми, к слову, восстанавливать культурные связи поехали российские либералы. Их постами о том, как они любят Грузию, какие они друзья Грузии и какая это замечательная страна, у меня было заполнено пол-ленты. Правительство, в частности, министство туризма, всячески с ними сотрудичало и, вместо того, чтобы рыть ров, обеими руками продвигало грузинское направление в России. Это сработало. Следом за либралами в страну побежденного грузинского фашизма потянулись и остальные победители. Только за прошлый год Грузию посетили полтора миллиона российских туристов. При населении самой страны в три с половиной.В Украине грузинское направление лет пять назад тоже было модным. Но постепенно этот ручеек постов украинских френдов про отдых в Грузии угас. Почему? А все очень просто. Там везде россияне. Опять.В прошлом году в Грузии отдыхала Елена Косенко. Я с грустью читал её посты. Но последнее видео убило совсем наповал."В ущелье Мачахела танцевал маленький мальчик. Этот лихой и унизительный танец исполняет сейчас Грузия, поднимая с земли зубами брошенную туристом мятую купюру. Грузины поднимают её играючи, в прямом и переносном смысле. Почти всегда красиво и изобретательно. Процесс возведен в ранг искусства и как-то кормит. Другой работы здесь, увы, нет.
Но я надеюсь, что мальчик вырастет. Поумнеет. Научится чему-то ещё. И найдет возможности для реализации других своих талантов. Иначе нет смысла".А сейчас у меня по ленте растекся пост еще одного грузинского парня, участвующего в протестах:"Обращаюсь ко всем своим российским друзьям и френдам:
Пожалуйста, не верьте тому, что о тбилисских протестах пишут в российской прессе и показывают на ТВ.
НИКАКОЙ РУСОФОБСКОЙ АКЦИИ ВЧЕРА В ГРУЗИИ НЕ БЫЛО!!!
Вчера была протестная акция грузин против нашего, грузинского правительства, опозорившего всю нашу страну, наше достоинство, нашу память.
Мы НЕ ПЛАНИРУЕМ бороться против любого русского. Мы боремся за СВОЁ достоинство и СВОЁ будущее.
А никак не против кого бы то ни было по национальному признаку."Очередное дежа-вю. На Майдане поначалу тоже полно было таких обращений к россиянам - вот прям дословно - мы не против россиян, мы за свою свободу.
Чтобы понять, что это одно и то же, Украине пришлось заплатить 13 тысяч жизней.Дорогие мои грузинские друзья. Вы так ничего и не поняли.
Я всем сердцем с вами. Я искренне и от всей души желаю вам свободы и независимости.
Но давайте я в сто двадцать пятый раз повторю то, что талдычу уже одиннадцать лет и что вы никак не хотите слышать, предпочитая оставлять за скобками.Десять лет вы выстраивали с ними отношения. Десять лет вы предпочитали не касаться острых тем. Десять лет ваши дети поднимают с пола их бабки зубами. Вы выбрали правительтство, которое хотело сойтись посередине и перестать стрелять. Это правительство пригласило - само! - россиян в ваш парламент. Само предложило им кресло спикера.
Так чему вы удивляетесь теперь?Здесь они оккупанты, а здесь туристы, за деньги которых наши дети перед ними садятся на шпагат - с Мородорм так не бывает. Не прокатывает с орками так.
Не видят они разницы. Не понимают границы. Любую землю, на которой за его бабки перед ним пляшут - орк считает своей.То, что Путин перекрывает сейчас туристическое сообщение - он делает абсолютно правильно. Потому что вы сами - САМИ - принесли ему этот рычаг давления. Вы сами выстроили экономику своей страны на основе их туристического бабла. Вы сами попали в эту зависимость от Мордора. Это был выбор имнно вашего народа, уставшего от войны.
Ну, так что вы теперь удивляетесь, что Мордор этот рычаг использует?В России инструментом гибридной войны является - всё. Язык, культура, туристы, концерты, фестивали, Пушкин, "Мцыри", струи Арагвы и Куры, пляжный отдых, путешествия, православие, бизнес - ВСЁ является инстурментом давления.
Которое будет использовано. Обязательно.
При каждом удобном случае.
По каждому поводу.А в реальности выбор состоит всего из двух пунктов. Хотите российских туристов? Пляшите под их дудку. Не хотите плясать под их дудку? Выкидывайте их *****.
И другого выбора, к сожалению, нет.
Не существует его в природе.
С Мордором - либо одно, либо другое.
Либо ров с крокодилами.
Либо орки в парламенте.
А и трусы и крестик - так с ними не получается.
Не понимают они этого.Я этот пост пишу не с целью "а я же говорил!" И не с целью задеть или оскорб