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 Политика Украины
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 Участие в оккупационных структурах власти - это измена Родине, - Джемилев заявил о бойкоте крымскими татарами "выборов" в оккупированном Крыму

Всех, кто будет работать в структурах оккупантов будут подвергается уголовной ответственности на материковой части Украины.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп (БПП) Мустафа Джемилев, отвечая на вопрос об отношении крымских татар к "местным выборам", которые планирует осенью провести в оккупированном Крыму Россия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Есть среди крымских татар некие люди, которые думают: "Ну оккупация. Что же делать? Насколько это продлится не понятно, нужно решать наши проблемы и поэтому нужно быть в структурах власти". Мы им постоянно говорим, что участие в оккупационных структурах власти – это измена Родине. Если вы будете пересекать админграницу, то вы будете подвергается уголовной ответственности. Но жизнь – есть жизнь. Сейчас, кстати, российские власти иногда шантажом, угрозами пытаются кого-то депутатами сделать из числа крымских татар. Им надо показать миру, что крымские татары представлены. Я знаю конкретный случай, когда говорили человеку: "На тебя имеется такое-то дело. Мы можем возбудить уголовное дело. Но если станешь депутатом, то дело закроем". Такое тоже есть. Но, по большому счету, крымские татары будут бойкотировать "выборы", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У нас такое впечатление, что в команде Зеленского не очень осведомлены, что такое Крым. Готовится встреча и мы расставим все точки над "і", - Джемилев. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3133855
 
 
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Точно так і є - ходити в церкву й голосувати за чортові роги - за це церква по головці погладити не може, можна розцінювати як зраду вірі.
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Крым - это Украина . Однозначно . Давайте вспомним эту автономию . Шлагбаум в въезде , "гаишники" в другой форме . Крым воспринимали как жемчужину у моря для всех народов . А зря. Крым надо было в своё время поставить на место .
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Кримська вата ніколи не вважала Крим Україною. Коли ще Ющ балотувався в президенти і їздив туди агітувати, там верещали йому чумадан-вокзал-Україна.
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Напомните мне пожалуйста, в каком году Украина отвоевала Крым у турков?
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Нехай криси сидять в Криму. У нас їх Югга може налякати.
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пан джамилюк еще не весь песок из бельишка вытряс Участие в оккупационных структурах власти - это измена Родине, - Джемилев заявил о бойкоте крымскими татарами "выборов" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2276
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Ці слова Джемілева є відповіддю тим, хто вважає кримських татар зрадниками. На жаль у Криму тільки вони ненавидять окупантів, а свідомих українців посадили по тюрмам.
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Джемільов, так у всіх ваших татар давно російські паспорти, як і у твого сина, до речі. Всі давним-давно працюють у всіх органах влади і переоформили свій бізнес. У вас натура така - двох маток смоктати. Одні там отримують свої срiбряники, інші тут за рахунок бюджету жирують. А воювати за звільнення криму нікому.

"Пахлава, пахлава, кому пахлави Джемiльовської?"
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А о результатах бойкота с цифрами и фактами в руках Джемилев расскажет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчастие в оккупационных структурах власти - это измена Родине, - Джемилев заявил о бойкоте крымскими татарами "выборов" в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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